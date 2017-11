Στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων συναντήσεων, η Φωτογραφική Ομάδα fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, φιλοξενεί την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00, στο Μύλο του Παππά, (1ος όροφος) Γεωργιάδου 53 στη Λάρισα, τον θεωρητικό του Φωτογραφικού μέσου Βασίλη Κάντα.

Ο εισηγητής θα παρουσιάσει 6 σειρές φωτογραφικών εικόνων του (περιόδου 2001-14), θα εξηγήσει το μοντέλο ανάγνωσης φωτογραφιών (ΧΣΣΦΘ) που προτείνει και θα θέσει προς λύση το γρίφο «περί εικόνων που γοητεύουν αδιόρατα» μέσω μιας θεώρησης αντιστραμμένου punctum, συζητώντας με τους συμμετέχοντες τα παραπάνω ζητήματα.

Είσοδος Ελεύθερη

Ώρα έναρξης 19.00

Ο Βασίλης Κάντας κατέχει διδακτορικό στο πεδίο Φιλοσοφία του φωτογραφικού μέσου· στη διατριβή του 'Unfolding the act of Photography' πρότεινε ένα ολιστικό μοντέλο ανάγνωσης της φωτογραφικής εικόνας. Έχει εργασθεί ως λέκτορας Φωτογραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, London South Bank University, London College of Communication), επιμορφωτής σεμιναρίων περί Επικοινωνίας της Εικόνας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) εκπαιδευτής Φωτογραφίας (ΔΙΕΚ Κηφισιάς & Χαιδαρίου), σε studios διαφημιστικής εικόνας κ.α.