Την έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Μπουρονίκου ζήτησε να επισκεφτεί η κ. Άννα Διαμαντοπούλου κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στη Λάρισα.

Η κ. Διαμαντοπούλου δήλωσε ενθουσιασμένη από έργα του καλλιτέχνη, τον οποίο συνάντησε πρώτη φορά σε έκθεσή του στο Βερολίνο. “ Ένας σύγχρονος εικαστικός με ανοιχτό πνεύμα, ιδιαίτερα παραγωγικός και με μεγάλη αναγνώριση στη Γερμανία μια και τα τελευταία χρόνια ζει και δραστηριοποιείται στο Βερολίνο”

Πρόκειται για μια ατομική έκθεση του καλλιτέχνη με έργα από την τελευταία του δουλειά καθώς και μια σειρά έργων από τη δεκαετία του ’90. Η έκθεση λειτουργεί στο χώρο της CASK Gallery και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Ιανουαρίου 2018.

Την κ. Διαμαντοπούλου και την παρέα της συνόδευαν στην επίσκεψή της η κ. Ευαγγελία Λιακούλη και η κ. Λία Γκουντρουμπή.

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη:

Ο Χρήστος Μπουρονίκος γεννήθηκε στην Παρασκευή Γρεβενών το 1958, σπούδασε Ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου (1981-1986) και συνέχισε τις σπουδές του στη Νέα Υόρκη με υποτροφία της DAAD (1987). Ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Έργα του βρίσκονται σε πολλές συλλογές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1984 Νεοι Καλλιτεχνες, Γκαλερι ΩΡΑ, Αθηνα

1989 Η Αντλια Εγκατασταση, Βερολινο

1990 Η Θυσια, Περφορμανς, Εγκατασταση στην παλια Εκκλησια

Παρασκευη Γρεβενων

1991Ανακυκλος, Γκαλερι ΝathanFedorowski Βερολινο

1993 Λαβαρα Εγκατασταση, Γκαλερι συλλεκτη Stoiber Βερολινο

1994 Περι Γραμματων και Χρωματων, Εγκατασταση Γκαλερι Ι. Τουντα, Αθηνα

1995 Μυστικος Δειπνος, Εγκατασταση, Γενι Τζαμι, Θεσ/νικη

1997 Brainstorms, Εγκατασταση, Ι. Τουντα, Αθηνα

1998 Γκαλερι ΚΟΡΚΑ , Ιωαννινα

1999 THE RED ROOM , Εγκατασταση Γκαλερι Ζευξις ,Θεσ/νικη

2006 PORNO GEMES Γκαλερι Λολα Νικολαου, Θεσσαλονικη

2008 WORK FOR SALE , Γκαλερι Λολα Νικολαου , Θεσσαλονικη

2011 «Χώρος18», Θεσσαλονικη

2011 Die Macht der Medien, γκαλερί Kuhn und Partner, Βερολίνο

2017 BOURONIKOS, CASK, Λάρισα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Επιλογη)

1986 Universita, KOBE Ιαπωνια

1987 Βερολινο, Πολιτιστικη Πρωτευουσα

1991 In der Tradition der Moderne, Φρανκφουρτη, Στουτκαρδη, Βερολινο

1991 Το Αυγο του Κολομβου, Fellbach,Στουτκαρδη

1994 IDEA EUROPA, Biennale, Siena Ιταλια

1996 ART BASEL, Γκαλερι Ι. Τουντα

1996 GREEK REALITIES , Berlin , Odense Δανια

1997 MIART, Ι. Τουντα , Μιλανο

1998 HIMMELS ACHSE ,Βερολινο

1999 ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ , Βερολινο , Κεντρο Συγχρονης Τεχνης Λαρισα

1999 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, Γενιες 80 , 90, Πινακοθηκη Δημου Αθηναιων

2000 ART ATHINA, Ι. Τουντα

2000 ΕΧΡΟ, Αννοβερο Γερμανια

2000 ΣΩΜΑ , Βαφοπουλειο, Θεσσαλονικη

2000 MIART, Γκαλερί Ι. Τούντα, Μιλάνο

2000 ART BASEL, Γκαλερί Ι. Τούντα, Βασιλεία

2002 ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ ΧΘΕΣ , Μουσειο Συγχρονης Τεχνης Μετσοβο

2002 Ευρωπαικη Συγχρονη Τεχνη, Μουσειο Συγχρονης Τεχνης Θεσσαλονικη

2004 COSMOPOLIS, ΣΜΜΤ Θεσσαλονικη

2007 ΕΛΛΗΝΕΣ Καλλιτεχνες στη Γερμανια, Γερμανοι Καλλιτεχνες στην Ελλαδα, Πινακοθηκη Δημου Αθηναιων

2011 ΝΟΣΤΟΙ, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

2016 Ένα σημείο στο κέντρο, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, Λάρισα