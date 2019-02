Ο κόσµος των κόµικς ζωντανεύει στην πόλη της Λάρισας.

Ο Σύλλογος Κόµικς και Τεχνών ΕΤουΚου συνδιοργανώνει µε την Αντιδηµαρχία Πολιτισµού και Επιστηµών του Δήµου Λαρισαίων το 1ο LAComicsFestival που θα λάβει χώρα στον Μύλο του Παππά από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου 2019.

Πρόκειται για µία πολυθεµατική και πολυεπίπεδη εκδήλωση, που εστιάζει στον χώρο της 9ης Τέχνης και απευθύνεται σε φίλους των τεχνών, λάτρεις των κόµικς, γραφίστες, εικονογράφους, animators, αναγνώστες, φοιτητές οπτικής επικοινωνίας και multimedia, δασκάλους και µαθητές, γονείς και παιδιά.

Στο LAComicsFestival θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή µε µια από τις πλέον ενδιαφέρουσες µορφές Τέχνης παγκοσµίως, µέσω της παρουσίας καταξιωµένων Ελλήνων δηµιουργών και όχι µόνο.

Πιο συγκεκριµένα, 50 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα θα συμμετέχουν στα τραπέζια και στις εκθέσεις της διοργάνωσης, προβάλλοντας µια µεγάλη ποικιλία εικονογραφήσεων, αυτοεκδόσεων και κόµικς εντύπων.

Μικροί και µεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να θαυµάσουν διάφορες εκθέσεις, µεταξύ των οποίων µία έκθεση κόµικ και εικονογράφησης µε τίτλο «Μονοσέλιδα», αποτελούµενη από έργα 40 Ελλήνων και Κυπρίων δηµιουργών κόµικς. Ακόμη, µία έκθεση σπάνιων ελληνικών συλλεκτικών κόµικς.

Επίσης, το LAComicsFestival θα φιλοξενεί επιτραπέζια παιχνίδια (σε συνεργασία µε το PlayHouse), ενώ θα υπάρχει bazaar βιβλίων κόµικς από καταστήµατα και εκδοτικούς οίκους.

Έχουν προγραµµατισθεί: Panels • «Fanzines-Αυτοεκδόσεις» Μέλανδρος Γκανάς • «Ο κύκλος των κόµικς» Βάιος Κουτριτζές • «Γελοιογραφία» Απόστολος Κουρσοβίτης (Κουρσό) Workshops • Παιδικό Εργαστήριο σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία, στο τέλος του οποίου θα µοιραστεί σε µαθητές κόµικ έκδοση µε θέµα το µεταναστευτικό, δωρεά του Ινστιτούτου Λούξεµπουργκ. • Παιδικό Εργαστήριο Αγλαΐα Νάκα • Εργαστήριο κόµικς Μέλανδρος Γκανάς • Παιδικό κόµικς Μέλανδρος Γκανάς και Θανάσης Καραµπάλιος • Σενάριο-Σχέδιο Αποστόλης Ιωάννου (Blackbird) • Χτίζοντας τον σκελετό µίας ιστορίας Αθανάσιος Α. Βασιλάκης • Flip Book Shadows Φωτεινή Καλούδη • Εργαστήριο Δερµατοστιξίας Ορέστης Κοτοπούλης (Stab) • Live Painting Μινιατούρας OWLS Society • Συναρµολόγηση και Βάψιµο Μινιατούρας OWLS Society • Dungeons and Dragons One Shot Ζήσης Αποστολίδης και Άρης Γκρίµπας • Graffiti Hood Spirit Masterclasses • COMX «Ιδιότροπες εξηγήσεις για τις κοινόχρηστες εκφράσεις» Ιορδάνης Στυλίδης Events • Graffiti day Hood Spirit - Walk The Line Tattoo • Παράσταση «Jocker» – Αντονέλλα Χήρα • Προβολή Cult ταινιών • «Drink and Draw» µε διάφορους καλλιτέχνες & Stand up comedy µε τον Πιέρρο Πατουχέα. Σεϋχέλλες Upstairs Κουµουνδούρου 16 Εκθέσεις • Έκθεση «Μονοσέλιδα» • Έκθεση «Αγροτικές Αφίσες» • Έκθεση «Εναλλακτικές Αφίσες του LA Comics Festival» • Έκθεση «Τα κόµικς που δεν µας άφηναν να διαβάζουµε» (Κόµικς Ενηλίκων από την προσωπική συλλογή του Μέλανδρου Γκανά» Σεϋχέλλες Upstairs Κουµουνδούρου 16)

Παράλληλα, στους χώρους του Μύλου, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει οπτικοακουστικό υλικό µεγάλου ενδιαφέροντος. Θα πραγµατοποιηθούν προβολές cult µικρών animations του Ζορζ Πιλαλί , δύο cult ταινιών του Γιάννη “Rubus” Ρουµπούλια, πρόγραµµα βραβευµένων παιδικών animations µε θέµα την Οικολογία (σε συνεργασία µε το Thessaloniki Animation Festival - TAF), καθώς και δύο Κυπριακά παιδικά animations από τον Αλέξη Χαβιαρά, τo πολυβραβευµένο 3D animation “Agrinoui” και το ”Stroutho”.

Η είσοδος στους χώρους του φεστιβάλ, καθώς και η συµµετοχή σε panels, workshops, masterclasses, προβολές και events, είναι ελεύθερη για όλους.

Τέλος, το κοινό θα έχει τη µοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει µία µουσική βραδιά, µε τον Zorz Pilali – Ζορζ Πιλαλί & Sufra Band, την Πέµπτη 7 Μαρτίου 2019 στον Μύλο 1927. Είσοδος για το live: 5 ευρώ.