Ημερίδα με τίτλο «Θεραπεία Gestalt & Εθελοντισμός - Δράση στην Κοινότητα» διοργανώνει το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 στο «Μύλο του Παππά».

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων από την ίδρυση του Κέντρου, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων.

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Gestalt Foundation λειτουργεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από το 1998.

Είναι διεθνώς πιστοποιημένο και μέλος των Εθνικών Εταιρειών Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα, είναι πιστοποιημένο από την EAGT (European Association for Gestalt Therapy) και από την EAP (European Association of Psychotherapy). Ακόμα είναι μέλος της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος) και της ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής). Πληροί δε όλα τα εκπαιδευτικά κριτήρια των ανωτέρω φορέων και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις τους.

Συνεργάζεται με άλλα κέντρα και οργανισμούς του εξωτερικού που παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη της εκπαίδευσης, της θεωρίας και της έρευνας κι έχει φθάσει να απαριθμεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016, 266 αποφοίτους και 95 εκπαιδευόμενους.

Βασικός στόχος είναι η εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η στήριξη με βάση τη θεωρία και τη μεθοδολογία της θεραπείας Gestalt, σε ένα ευρύτερο φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Η ημερίδα στη πόλη της Λάρισας με θέμα "Θεραπεία Gestalt & Εθελοντισμός - Δράση στην Κοινότητα" έρχεται να τιμήσει φορείς και συλλόγους, με τους οποίους συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια τόσο στη περιοχή της Λάρισας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Μεταξύ αυτών είναι ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας, το ΤΕΙ Λάρισας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΧΕΝ Λάρισας, κ.α.

Θα διεξαχθούν ομιλίες από την κ.Κάτια Χατζηλάκου Ιδρύτρια/Ψυχολόγο/M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ./Ψυχοθεραπεύτρια/Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt/ μέλος Σ.Ε.Ψ. & EAGT (Ex-Chair of NOGT and External Relation of EAGT). Κάτοχος ECP (European Certificate of Psychotherapy)/Ιδρυτικό μέλος Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt., από Ψυχολόγους- Ψυχοθεραπευτές Gestalt, αλλά και από τους Αντιπροσώπους των φορέων.

Το Πρόγραμμα της ημερίδας είναι:

10.00 – 11.30

* Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

* Εισαγωγή στη Θεραπεία Gestalt

11.30 – 12.30

ΘΕΡΑΠΕΙΑ GESTALT & ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

11.30 – 12.00

* «Η προσέγγιση της Θεραπείας Gestalt στη φροντίδα της Χρόνιας Ασθένειας» - Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας, Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας “ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ”, Ένωση Γονέων & Νέων με Διαβήτη Ν. Μαγνησίας, (Καλώτα Γιάννα – Μούτου Κατερίνα)

* Χαιρετισμός από την Καραβάνα Ιωάννα, Πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας

12.00 - 12.30

* «Η ομάδα που με στηρίζει για να στηρίζω» - Πανθεσσαλική Ένωση Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Γραφείο Ενημέρωσης & Υποστήριξης Ν. Μαγνησίας της Π.Ε.Α.Μ.Σ.Κ. (Χατζοπούλου Σέβη)

* Χαιρετισμός από την Κούτσικου Μαρία, Πρόεδρο της Πανθεσσαλικής Ένωσης Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

12.30 – 13.00 Διάλειμμα - Καφές

13.00 – 13.30

ΘΕΡΑΠΕΙΑ GESTALT & ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

ΦΥΛΩΝ

* «Υποστηρίζοντας τη γυναίκα μέσα από τη θεραπεία Gestalt» - ΧΕΝ Λάρισας.

(Δάκτυλα Λιάνα, Σακκά Βάσω, Σιάκης Λευτέρης, Σκλάβου Τόνια)

* Χαιρετισμός από την Τσιαμούρα Σταυρούλα, Πρόεδρο της ΧΕΝ Λάρισας

13.30 – 14.45

ΘΕΡΑΠΕΙΑ GESTALT & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

13.30.- 14.15

* «Η θεραπεία Gestalt στην φοιτητική κοινότητα» - Συμβουλευτικός Σταθμός Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Συμβουλευτικός Σταθμός Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

(Δάκτυλα Λιάνα, Ερκετζίκη Ασημίνα)

* Χαιρετισμός από την Αργυρακούλη Έφη, Διευθύντρια του 6ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, τέως Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Τ.Ε.Ι. Λάρισας

14.15 – 14.45

* «Όταν η θεραπεία Gestalt πάει σχολείο…» -

Εκπαιδευτικοί Α/θμίας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας, Ομάδες γονέων

(Χατζοπούλου Σέβη)

* Χαιρετισμός από την Παπαϊωάννου Βασιλική, εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας του 10ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, τέως Σχολική Σύμβουλο Αγγλικής Γλώσσας Ν. Μαγνησίας

* Χαιρετισμός από την Αργύρη Βασιλική, τέως Σχολική Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

14.45- 15.00

ΘΕΡΑΠΕΙΑ GESTALT & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

* Κύκλος ομιλιών – ενημερωτικών δράσεων σε βιβλιοπωλεία της Λάρισας & του Βόλου (Δάκτυλα Λιάνα,Σακκά Βάσω,Λευτέρης Σιάκης)

15.00- 15.30

Συζήτηση- κλείσιμο ημερίδας – παρουσίαση video

(Επιμέλεια Ξηρομερήσιου Αποστολία)-Μπουφές