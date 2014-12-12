Aνακοινώθηκε από το Πρωτοδικείο Λάρισας ο αριθμός των σταυρών που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι διαμερισματικοί σύμβουλοι των συνδυασμών στο Δήμο Λαρισαίων: 
Αναλυτικά:

1ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ 21.264
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 13.761
ΑΚΥΡΑ 606
ΛΕΥΚΑ 657
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ 1.263
ΕΓΚΥΡΑ 12.498

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1.292

ΒΑΓΕΝΑ ΞΕΝΙΑ του ΕΛΙΣΑΙΟΥ

 274
ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 169
ΔΕΣΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 84
ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 98
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 76
ΚΟΛΟΒΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 218
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 95
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 108
ΠΛΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 161
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 79
ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 95
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 102
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 5.409
ΑΠΡΙΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 757
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 470
ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 412
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 331
ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 323
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΪΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 444
ΖΑΧΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 397
ΚΑΡΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 417
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 345
ΜΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 298
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 345
ΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 390
ΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 340
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΙΟΥΡΙΟΥ 194
ΡΟΥΜΠΙΕ ΛΑΓΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 242
ΤΖΙΟΥΡΓΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 110
ΦΛΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 340
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 874
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΧΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 196
ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 62
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΒΑΪΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 77
ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ 53
ΜΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 53
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 54
ΠΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 243
ΠΙΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 150
ΣΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26
ΣΟΥΛΙ ΚΩΤΣΟ του ΚΛΕΜΕΝΤ 14
ΧΑΜΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 34
ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 4.923
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 660
ΚΑΡΑΒΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 268
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 509
ΚΙΣΚΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 265
ΚΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 267
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 220
ΛΙΛΙΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 209
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 400
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 369
ΜΗΤΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ 330
ΝΙΔΕΛΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΡΣΕΝΙΟΥ 100
ΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΗΛΙΑ 132
ΝΤΕΟΥΔΗΣ ΑΡΥΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 774
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 986
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 189
ΣΔΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 427
ΤΖΗΚΑ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΒΑΪΑ (ΒΙΚΗ) του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 334

2ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ 30.133
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 19.038
ΑΚΥΡΑ 833
ΛΕΥΚΑ 1.106
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ 1.939
ΕΓΚΥΡΑ 17.099
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.490
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 206
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 269
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΑΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 239
ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 120
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ 111
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 100
ΜΠΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 130
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 93
ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 121
ΤΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ 99
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 131
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 7.832
ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 518
ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 242
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 638
ΓΚΑΛΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 660
ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.033
ΔΟΥΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 276
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 336
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 456
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 187
ΜΑΝΤΖΑΝΗ ΜΠΟΥΡΟΤΖΙΚΑ ΑΓΛΑΪΑ του ΙΩΑΝΝΗ 433
ΜΕΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 563
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 486
ΠΑΖΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 289
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 451
ΣΕΪΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 362
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 459
ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 875
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 814
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ 190
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ 62
ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 60
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 52
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 88
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 52
ΚΟΡΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 60
ΚΟΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 92
ΜΠΟΚΟΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ 84
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 48
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 77
ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 6.963
ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ 271
ΓΙΟΒΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΒΑΝΕΣΣΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 465
ΓΚΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΖΗΣΙΜΟΥ 703
ΓΚΕΡΚΑ-ΚΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ 422
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ 392
ΖΑΓΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 597
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του ΙΩΣΗΦ 271
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 572
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΚΙΩΝ του ΟΔΥΣΣΕΩΣ 216
ΜΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 340
ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 817
ΠΑΝΑΓΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 293
ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 330
ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 1.466
ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 631
ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 256
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 399

 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ 23.986
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 14.525
ΑΚΥΡΑ 748
ΛΕΥΚΑ 690
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ 1.438
ΕΓΚΥΡΑ 13.087
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.306
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ-ΓΚΟΥΖΙΩΚΑ ΜΑΡΙΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 111
ΓΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 73
ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ 83
ΛΟΥΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 122
ΜΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 108
ΜΠΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 48
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 128
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ 51
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 112
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ 55
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΩΣ 211
ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 70
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 53
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 279
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6.082
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 416
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 669
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 655
ΓΚΟΥΒΕΡΗ ΚΟΡΩΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 202
ΖΕΒΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 646
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 488
ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 287
ΚΙΒΡΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 330
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΗΛΙΑ 444
ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 381
ΠΑΝΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 248
ΣΤΑΜΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΕΤΡΟΥ 156
ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 595
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 357
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 305
ΤΣΙΤΣΙΩΝΑ ΜΠΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 129
ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 896
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 546
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 99
ΓΙΑΝΝΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΟΝΑ 33
ΔΡΙΣΤΕΛΛΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 61
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 55
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25
ΜΑΤΟΥ ΡΩΞΑΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 56
ΜΠΟΚΟΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΗΛΙΑ 41
ΝΟΥΝΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 34
ΣΑΡΡΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 109
ΤΣΙΑΒΑΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40
ΤΣΟΥΠΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 19
ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 5.153
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 482
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 288
ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 471
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 265
ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 416
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 574
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 601
ΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 140
ΜΙΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 470
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 362
ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 166
ΣΚΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΗΛΙΑ 170
ΤΕΡΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 103
ΤΣΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΪΟΥ 350
ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 669
ΤΣΙΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 838
ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 190

4ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ 25.957
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 15.592
ΑΚΥΡΑ 663
ΛΕΥΚΑ 723
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ 1.386
ΕΓΚΥΡΑ 14.206
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.166
ΓΑΛΛΟΥ-ΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 139
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ 101
ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 123
ΚΟΥΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ 125
ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 149
ΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 147
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ 62
ΡΙΖΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΠΑΥΛΟΥ 76
ΤΟΣΙΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 64
ΤΣΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 151
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 48
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ 121
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6.713
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ 779
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 703
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 526
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 333
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΪΔΩ του ΙΩΑΝΝΗ 354
ΚΙΣΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 557
ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 408
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 673
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 290
ΜΠΑΧΑΤΙΡΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΙΩΑΚΕΙΜ 285
ΝΑΛΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 507
ΝΤΟΥΛΑΒΕΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 290
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 504
ΡΑΪΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 484
ΣΤΑΒΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 376
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 546
ΦΩΤΑΚΗ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 383
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 641
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ 76
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 80
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ 46
ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΛΙΛΗ 40
ΚΟΥΤΡΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 69
ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 118
ΜΑΝΟΥΛΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35
ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 58
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 43
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 35
ΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 55
ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 5.686
ΑΡΒΥΘΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 195
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ 520
ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 257
ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 766
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 272
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 866
ΚΟΤΤΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 364
ΛΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 266
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 247
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 438
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 542
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 314
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 390
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 352
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 408
ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 469
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 576