1ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων
|ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ
|21.264
|ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
|13.761
|ΑΚΥΡΑ
|606
|ΛΕΥΚΑ
|657
|ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ
|1.263
|ΕΓΚΥΡΑ
|12.498
|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|1.292
|
ΒΑΓΕΝΑ ΞΕΝΙΑ του ΕΛΙΣΑΙΟΥ
|274
|ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|169
|ΔΕΣΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|84
|ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
|98
|ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|76
|ΚΟΛΟΒΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
|218
|ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
|95
|ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|108
|ΠΛΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|161
|ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
|79
|ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|95
|ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|102
|ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
|5.409
|ΑΠΡΙΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|757
|ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|470
|ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|412
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|331
|ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|323
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΪΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|444
|ΖΑΧΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
|397
|ΚΑΡΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
|417
|ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|345
|ΜΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|298
|ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|345
|ΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|390
|ΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|340
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΙΟΥΡΙΟΥ
|194
|ΡΟΥΜΠΙΕ ΛΑΓΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
|242
|ΤΖΙΟΥΡΓΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|110
|ΦΛΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|340
|ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
|874
|ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΧΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|196
|ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
|62
|ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΒΑΪΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|77
|ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ
|53
|ΜΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
|53
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|54
|ΠΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|243
|ΠΙΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|150
|ΣΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|26
|ΣΟΥΛΙ ΚΩΤΣΟ του ΚΛΕΜΕΝΤ
|14
|ΧΑΜΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|34
|ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
|4.923
|ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|660
|ΚΑΡΑΒΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|268
|ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|509
|ΚΙΣΚΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
|265
|ΚΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|267
|ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|220
|ΛΙΛΙΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|209
|ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|400
|ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|369
|ΜΗΤΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
|330
|ΝΙΔΕΛΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΡΣΕΝΙΟΥ
|100
|ΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΗΛΙΑ
|132
|ΝΤΕΟΥΔΗΣ ΑΡΥΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|774
|ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|986
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|189
|ΣΔΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
|427
|ΤΖΗΚΑ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΒΑΪΑ (ΒΙΚΗ) του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
|334
2ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων
|ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ
|30.133
|ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
|19.038
|ΑΚΥΡΑ
|833
|ΛΕΥΚΑ
|1.106
|ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ
|1.939
|ΕΓΚΥΡΑ
|17.099
|ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|1.490
|ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|206
|ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|269
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΑΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
|239
|ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|120
|ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ
|111
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|100
|ΜΠΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
|130
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
|93
|ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|121
|ΤΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ
|99
|ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|131
|ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
|7.832
|ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
|518
|ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|242
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|638
|ΓΚΑΛΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|660
|ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|1.033
|ΔΟΥΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|276
|ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
|336
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|456
|ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|187
|ΜΑΝΤΖΑΝΗ ΜΠΟΥΡΟΤΖΙΚΑ ΑΓΛΑΪΑ του ΙΩΑΝΝΗ
|433
|ΜΕΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|563
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|486
|ΠΑΖΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|289
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|451
|ΣΕΪΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|362
|ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|459
|ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|875
|ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
|814
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ
|190
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ
|62
|ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
|60
|ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|52
|ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|88
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|52
|ΚΟΡΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
|60
|ΚΟΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|92
|ΜΠΟΚΟΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ
|84
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|48
|ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
|77
|ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
|6.963
|ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ
|271
|ΓΙΟΒΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΒΑΝΕΣΣΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
|465
|ΓΚΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΖΗΣΙΜΟΥ
|703
|ΓΚΕΡΚΑ-ΚΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ
|422
|ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ
|392
|ΖΑΓΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|597
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του ΙΩΣΗΦ
|271
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|572
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΚΙΩΝ του ΟΔΥΣΣΕΩΣ
|216
|ΜΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|340
|ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
|817
|ΠΑΝΑΓΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
|293
|ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|330
|ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
|1.466
|ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|631
|ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|256
|ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|399
3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων
|ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ
|23.986
|ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
|14.525
|ΑΚΥΡΑ
|748
|ΛΕΥΚΑ
|690
|ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ
|1.438
|ΕΓΚΥΡΑ
|13.087
|ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|1.306
|ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ-ΓΚΟΥΖΙΩΚΑ ΜΑΡΙΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|111
|ΓΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|73
|ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ
|83
|ΛΟΥΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|122
|ΜΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|108
|ΜΠΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|48
|ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|128
|ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ
|51
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|112
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ
|55
|ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΩΣ
|211
|ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|70
|ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
|53
|ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|279
|ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
|6.082
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
|416
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
|669
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
|655
|ΓΚΟΥΒΕΡΗ ΚΟΡΩΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
|202
|ΖΕΒΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|646
|ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
|488
|ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
|287
|ΚΙΒΡΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|330
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΗΛΙΑ
|444
|ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|381
|ΠΑΝΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|248
|ΣΤΑΜΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΕΤΡΟΥ
|156
|ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|595
|ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|357
|ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|305
|ΤΣΙΤΣΙΩΝΑ ΜΠΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|129
|ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|896
|ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
|546
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|99
|ΓΙΑΝΝΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΟΝΑ
|33
|ΔΡΙΣΤΕΛΛΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
|61
|ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
|55
|ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|25
|ΜΑΤΟΥ ΡΩΞΑΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|56
|ΜΠΟΚΟΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΗΛΙΑ
|41
|ΝΟΥΝΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|34
|ΣΑΡΡΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|109
|ΤΣΙΑΒΑΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|40
|ΤΣΟΥΠΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|19
|ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
|5.153
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|482
|ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|288
|ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|471
|ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|265
|ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
|416
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
|574
|ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|601
|ΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|140
|ΜΙΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
|470
|ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|362
|ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|166
|ΣΚΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΗΛΙΑ
|170
|ΤΕΡΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|103
|ΤΣΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΪΟΥ
|350
|ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|669
|ΤΣΙΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|838
|ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
|190
4ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων
|ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ
|25.957
|ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
|15.592
|ΑΚΥΡΑ
|663
|ΛΕΥΚΑ
|723
|ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ
|1.386
|ΕΓΚΥΡΑ
|14.206
|ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|1.166
|ΓΑΛΛΟΥ-ΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|139
|ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
|101
|ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|123
|ΚΟΥΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ
|125
|ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|149
|ΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|147
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ
|62
|ΡΙΖΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΠΑΥΛΟΥ
|76
|ΤΟΣΙΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|64
|ΤΣΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
|151
|ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|48
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ
|121
|ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
|6.713
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ
|779
|ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|703
|ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
|526
|ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|333
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΪΔΩ του ΙΩΑΝΝΗ
|354
|ΚΙΣΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|557
|ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|408
|ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|673
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
|290
|ΜΠΑΧΑΤΙΡΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΙΩΑΚΕΙΜ
|285
|ΝΑΛΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
|507
|ΝΤΟΥΛΑΒΕΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|290
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|504
|ΡΑΪΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|484
|ΣΤΑΒΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|376
|ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|546
|ΦΩΤΑΚΗ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|383
|ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
|641
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ
|76
|ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|80
|ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
|46
|ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΛΙΛΗ
|40
|ΚΟΥΤΡΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
|69
|ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|118
|ΜΑΝΟΥΛΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|35
|ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|58
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
|43
|ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
|35
|ΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|55
|ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
|5.686
|ΑΡΒΥΘΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|195
|ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ
|520
|ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
|257
|ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|766
|ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|272
|ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|866
|ΚΟΤΤΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|364
|ΛΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|266
|ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
|247
|ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|438
|ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|542
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
|314
|ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|390
|ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|352
|ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|408
|ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|469
|ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
|576