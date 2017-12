Στην Κίνα βρίσκεται εδώ και ημέρες η Λαρισαία Ιωάννα Γίτση η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στα διεθνή καλλιστεία Miss Tourism Queen of the Year International στοχεύονται στο πολυπόθητο στέμμα. Σε σχετικό ρεπορτάζ της «Espresso» κατά την αναχώρησή της για την Κίνα αναφέρονται τα εξής:

«Θέλω πολύ να γυρίσω στην Ελλάδα με έναν τίτλο ομορφιάς στις αποσκευές μου» δήλωσε η Ιωάννα Γίτση, λίγο πριν από την αναχώρησή της για την Κίνα, όπου θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στα διεθνή καλλιστεία Miss Tourism Queen of the Year International.

Η μελαχρινή καλλονή, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον πανθεσσαλικό διαγωνισμό ομορφιάς που διοργανώνει με επιτυχία σε ετήσια βάση η Ευαγγελία Γκίκα, βρίσκεται ήδη στη Σανγκάη μαζί με ακόμη 79 φιναλίστ από όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για τις συναγωνίστριές της στον δρόμο για την κατάκτηση του πολυπόθητου στέμματος.

Το πρόγραμμα των κοριτσιών είναι αρκετά φορτωμένο και περιλαμβάνει πρόβες στη... γέφυρα της ομορφιάς, φωτογραφίσεις, περιηγήσεις στα αξιοθέατα της πόλης, προπονήσεις γυμναστικής και συνεντεύξεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 24 Δεκεμβρίου. Μια πιθανή διάκριση, λοιπόν, θα ήταν για την Ιωάννα το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο.

Η Ελληνίδα εκπρόσωπος στα Miss Tourism Queen of the Year International σπούδασε στα ΤΕΦΑΑ, στην Κομοτηνή, αλλά ζει μόνιμα στη Λάρισα, όπου εργάζεται ως personal trainer σε μεγάλο γυμναστήριο. Το μεγάλο όνειρό της βέβαια είναι να αποκτήσει μια μέρα τον δικό της χώρο άθλησης. Οσο για το μόντελινγκ;

Οπως έχει δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της, είναι το λατρεμένο χόμπι της. «Τρελαίνομαι να βρίσκομαι σε πασαρέλες και να κάνω φωτογραφίσεις. Μέσα από αυτές εκφράζομαι και ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή μου» έχει πει.



