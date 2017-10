Το Δίκτυο Νέων Ελλάδας στo πλαίσιo του προγράμματος “Hate-free Larissa” διοργανώνει δράση δημιουργίας γκράφιτι με μήνυμα ενάντια στο μίσος, το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 στην πόλη της Λάρισας.

Η δράση έχει ως σκοπό την προώθηση της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ανοχής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για μια πιο δεκτική τοπική κοινωνία και με περισσότερο σεβασμό.

Τα γκράφιτι θα δημιουργηθούν σε χώρους στην κοίτη του Πηνειού από καλλιτέχνες που ασχολούνται με το γκράφιτι από τη Λάρισα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος “Hate-Free Larissa” είναι η ευαισθητοποίηση κατά της ρητορικής μίσους, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και των διακρίσεων στην πόλη της Λάρισας, διοργανώνοντας δράσεις οι οποίες θα ενημερώσουν και θα εκπαιδεύσουν τους νέους. Επίσης, θα υλοποιηθούν δράσεις φωτογραφίας και street art ως μέσα καταπολέμησης της ρητορικής μίσους.

Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει ο φορέας Αlternative Innovative Develepment και υποστηρίζουν η (ΕΟΕΣ) Αμφικτυονία, το πρόγραμμα “LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness” και χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος DEAR.