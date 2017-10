Με επιτυχία διοργανώθηκε η δράση δημιουργίας γκράφιτι με μήνυμα ενάντια στο μίσος στις 14 Οκτωβρίου 2017 στην πόλη της Λάρισας. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “Hate-free Larissa” διοργανώνει το Δίκτυο Νέων Ελλάδας. Η δράση είχε ως σκοπό την προώθηση της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ανοχής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για μια πιο δεκτική τοπική κοινωνία και με περισσότερο σεβασμό. Τα γκράφιτι δημιουργήθηκαν σε χώρους στην κοίτη του Πηνειού από καλλιτέχνες που ασχολούνται με το γκράφιτι από τη Λάρισα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι καλλιτέχνες Gera, Dimits, Κorn, Uniq, Nique, ARFS, Booni, Fauve33, Shuen και Stellafa. Η δράση υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων.

Επόμενη προγραμματισμένη εκδήλωση στα πλαίσια του προγράμματος είναι η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ανθρώπινα δικαιώματα για όλους» και θα φιλοξενηθεί από τις 24- 30 Οκτωβρίου 2017 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, Κούμα 28.

Στην έκθεση συμμετέχουν με φωτογραφίες τους παιδιά που φιλοξενούνται στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο (σε συνεργασία με το Danish Refugee Council), παιδιά από τα ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) του Δήμου Λαρισαίων, αλλά και ερασιτέχνες φωτογράφοι.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος “Hate-Free Larissa” είναι η ευαισθητοποίηση κατά της ρητορικής μίσους, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και των διακρίσεων στην πόλη της Λάρισας διοργανώνοντας δράσεις οι οποίες θα ενημερώσουν και θα εκπαιδεύσουν τους νέους για την ρητορική μίσους και τα θα τους υποστηρίξουν ώστε να δράσουν ως πρεσβευτές της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, την ανοχής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για μια πιο δεκτική τοπική κοινωνία και με περισσότερο σεβασμό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν δράσεις που θα υποστηρίζουν την τέχνη και πιο συγκεκριμένα η φωτογραφία και το street art ως μέσα καταπολέμησης της ρητορικής μίσους. Στο πρόγραμμα συμμετέχει ο φορέας Αlternative Innovative Develepment και υποστηρίζουν η (ΕΟΕΣ) Αμφικτυονία, το πρόγραμμα “LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness” και χρηματοδοτείται από την ΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος DEAR.