Η Φωτογραφική ομάδα fplus, συμμετέχει στον 4ο Μύλο Παραστατικών Τεχνών με την performance «Dancing with my shadow» που συνδυάζει τη φωτογραφία με το χορό, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στις 21.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μύλο του Παππά (κεντρικό κτήριο - 2ος όροφος).

Πάνω σ’ ένα πανί προβάλλονται φωτογραφίες με τη σιλουέτα μιας χορεύτριας και παράλληλα η ίδια χορεύει μπροστά από το φως του προβολέα. Το κοινό θα βρίσκεται μπροστά από το πανί και θα παρακολουθεί το πάντρεμα της φωτογραφίας με τη ζωντανή κίνηση της σιλουέτας.

Η performance “Dancing with my shadow” είναι στην ουσία μια συνέχεια της performance με τίτλο “Flash dance” που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο πλαίσιο του 3ου Μύλου Παραστατικών Τεχνών. Πρόκειται για ένα πάντρεμα χορού και φωτογραφίας που εξελίσσεται πίσω από ένα φωτισμένο πανί.

- Συντελεστές

Χορογραφία: Μαρία Καπρίνη

Επιμέλεια ήχου: Ελένη Κανάκη

Επιμέλεια βίντεο: Κώστας Κρουστάλλης

Φωτογραφίες: Φωτογραφική ομάδα fplus

Ιδέα – σκηνοθεσία: Ανδρέας Κατσάκος

σε συνεργασία με το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (Σ.Μου.Θ.)