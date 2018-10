Γνώση, δημιουργικότητα, καινοτομία, διασκέδαση, ενθουσιασμός, και πολλές συναρπαστικές δράσεις και εμπειρίες περιλαμβάνονται στο Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας στο Μύλο του Παππά, το τριήμερο 11 με 13 Οκτωβρίου.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, στο Μύλο του Παππά, θα ανοίξουν οι πόρτες του πρώτου Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας της Θεσσαλίας! Για τρεις ημέρες και με το μήνυμα «30 χρόνια δημιουργίας» το Φεστιβάλ τιμά τα 30 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη συναρπαστικές ομιλίες, εντυπωσιακά πειράματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, διαδραστικά δρώμενα αλλά και μοναδικές στιγμές διασκέδασης!

ΠΡΩΙΝΗ-ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

Για μαθητές, οικογένειες με παιδιά και ευρύ κοινό



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

Πέμπτη 9.00 - 14.00 / Παρασκευή 9.00 - 14.00 και 17.00 - 20.00 / Σάββατο 12.00 - 19.00

Στη διαδραστική έκθεση μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν από κοντά με επιστήμονες σε 25 περίπτερα με διαδραστικά δρώμενα. Θα μπορέσουν επίσης να δουν την αγωνιστική φόρμουλα των Θεσσαλών Κενταύρων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να κατανοήσουν πώς λειτουργεί o βραβευμένος ρομποτικός σεισμογράφος της εκπαιδευτικής ομάδας TALOS, να κατεβάσουν στο κινητό τους «έξυπνες» εφαρμογές για κινητά, να απολαύσουν ζωντανά πειραματικές επιδείξεις από έμπειρους επιστήμονες και πολλές ακόμα συναρπαστικές δράσεις!

Συμμετέχουν: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών , Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ΤΕΙ Θεσσαλίας και άλλες επιστημονικές ενώσεις σύλλογοι και εκπαιδευτικοί οργανισμοί



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Πέμπτη 9.00 - 14.00 / Παρασκευή 9.00 - 14.00 / Σάββατο 12.00 - 16.00

Στην πρωινή-μεσημεριανή ζώνη του Φεστιβάλ οι μικροί μας επισκέπτες έχουν την τιμητική τους, με 20 ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά παιδαγωγικά προγράμματα που θα τους δώσουν την ευκαιρία να ανακυκλώσουν... παίζοντας, να λύσουν γρίφους και μυστήρια, να παρατηρήσουν...τον ήλιο, να... φτιάξουν τα δικά τους κοσμήματα, να βοηθήσουν μία Γερμανίδα νευροεπιστήμονα να δραπετεύσει από το εργαστήριο της... και πολλές ακόμα συναρπαστικές εμπειρίες!

Ενδεικτικές δράσεις:

Θέλεις να δεις το DNA της μπανάνας; (13 – 18 ετών)

Τι κοινό έχουν η μπανάνα, η φράουλα, ο άνθρωπος και το άλογο; Πώς μπορούμε με απλά, καθημερινά, υλικά να γίνουμε έστω και για λίγο επιστήμονες; Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί πως απομονώνεται το γενετικό υλικό από ένα φρούτο, χρησιμοποιώντας την επιστήμη της κουζίνας και δώστε και εσείς ένα χεράκι βοήθειας στην επιστήμη που σας χρειάζεται! Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας



Μυστική αποστολή: Κώδικας Ζωής (13-18 ετών)

Τι κοινό έχουν η Νύμφη του Πηνειού Λάρισα, η μάγισσα Εριχθώ και ο Άγιος Αχίλλειος; Μα, φυσικά, το νέο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας! Η ληστεία στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας αποτελεί πρώτη είδηση. Τα εκθέματα αναζητούνται! Θα μπορέσουν άραγε ένα πεταμένο αποτσίγαρο, ένα μπουκάλι μπίρα και δύο κηλίδες αίματος να ρίξουν φως στην υπόθεση; Πώς εμπλέκονται ένας Ολλανδός τουρίστας και μία ξεναγός; Στη μυστική αποστολή με κωδικό όνομα: “Κώδικας Ζωής” η Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Αναλύσεων της ΕΛ.ΑΣ. σπεύδει να βοηθήσει τους κατοίκους της Λάρισας να βρουν τον/τους ενόχους. Εσύ θα έρθεις να βοηθήσεις; Είναι ζήτημα τιμής! Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων



Μυστήριο στο Ντίσελντορφ: Τι συνέβη στην κυρία Katrin; (9-12 ετών)

Κάθε μέρα η κυρία Katrin πηγαίνει στη δουλειά της. Καλημερίζει τους συνεργάτες της και βάζει καφέ πριν ξεκινήσει μια ακόμα συναρπαστική ημέρα γεμάτη ερευνητικές υποθέσεις και επιστημονικά πειράματα. Τι είναι αυτό που κάνει τη δουλειά της τόσο ξεχωριστή; Μήπως βρίσκεται στα πρόθυρα μιας σημαντικής ανακάλυψης; Στο εργαστήριο αυτό, τα παιδιά θα γνωρίσουν, μέσα από μία σειρά γρίφων, την καθημερινότητα ενός επιστήμονα, θα μάθουν τις πρώτες τους λέξεις στα Γερμανικά και θα λύσουν ένα μυστήριο που εξελίσσεται στην πόλη του Ντίσελντορφ με πρωταγωνίστρια μία γυναίκα νευροεπιστήμονα. Διοργάνωση: Goethe-Institut Athen



ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ - ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Workshop / Kαφέ της Eπιστήμης / Oμιλίες / Kαλλιτεχνικά δρώμενα

Παρασκευή 16.00 - 22.00 / Σάββατο 16.00 - 22.00

Για ενήλικες



WORKSHOP

Στα workshop για εκπαιδευτικούς θα παρουσιαστούν νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενώ αργότερα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναλαμβάνει να προσφέρει διαδραστικά σεμινάρια για ενήλικες που θέλουν να ευχαριστηθούν την επιστήμη ... σαν παιδιά.

Workshop για εκπαιδευτικούς

• Η επιχειρηματικότητα πάει σχολείο / Παρασκευή 12 Οκτωβρίου / 16.00

• Εκτοξεύοντας την επιστημονική εκπαίδευση / Παρασκευή 12 Οκτωβρίου / 20.00

• Υπάρχουν ρομπότ μεγάλοι ζωγράφοι; / Σάββατο 13 Οκτωβρίου / 16.00

• Και.. γιατί είναι τα φυτά ζωντανά; / Σάββατο 13 Οκτωβρίου / 17.00





Workshop για ενήλικες

• Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Ιδέας με χρήση LEGO® / Παρασκευή 12 Οκτωβρίου / 17.00

• Γίνε πράκτορας του CSI / Σάββατο 13 Οκτωβρίου / 18.00



Παράλληλα οι ομιλίες και τα καφέ της επιστήμης θα φέρουν κοντά μας εξειδικευμένους επιστήμονες και εκλεκτούς καλεσμένους για να μιλήσουν με τον πιο συναρπαστικό τρόπο για θέματα...επιστήμης που μας αφορούν όλους!

ΟΜΙΛΙΕΣ (ενδεικτικές δράσεις)

Το Διαδίκτυο των Πάντων / Αθανάσιος Κοράκης

Φτάνουμε πλέον στην εποχή που κάθε συσκευή, κάθε εργαλείο, κάθε...οδοντόβουρτσα, θα μπορεί να συνδεθεί στο Ίντερνετ και να μεταδώσει δεδομένα; Έχει έρθει η ώρα για το "Διαδίκτυο των Πάντων;" (Θα) υπάρχουν όρια στην ψηφιακή δικτύωση; Ο Αθανάσιος Κοράκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, θα μας μιλήσει για το μέλλον του διαδικτύου σε μια συναρπαστική ομιλία. Μην την χάσετε! Παρασκευή 12 Οκτωβρίου / 19.00



Science Festival… και Επιχειρείν

Πώς μπορούν καινοτόμες τεχνολογικές εφευρέσεις να γίνουν μέρος της καθημερινής μας ζωής; Πόσο επιτυχημένη είναι η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματική καινοτομία; Πώς η πανεπιστημιακή εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές του σήμερα να γίνουν οι επιχειρηματίες του αύριο; Πώς η αξιοποίηση επιστημονικών δυνατοτήτων και τεχνολογικών εργαλείων αλλάζει το πρόσωπο παραδοσιακών βιομηχανιών και δραστηριοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο σε σύγχρονες, εξελιγμένες επιχειρήσεις; Μια συζήτηση που θα αναδείξει την άρρηκτη διασύνδεση της επιστήμης και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. Σάββατο 13 Οκτωβρίου / 19.00

Συμμετέχουν: Απόστολος Δοντάς: Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμός Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Κατερίνα Μούτου: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημήτρης Παπαστεργίου: Δήμαρχος Τρικκαίων, Γεωργιος Σταμπουλής: Eπίκουρος Kαθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλλίας, Συντονιστής: Θοδωρής Αναγνωστόπουλος: Co-Founder, General Manager της SciCo



ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ενδεικτικές δράσεις)

Γη και Αστεροειδείς: Μία ιστορία... συγκρούσεων

Απειλείται ο πλανήτης μας από συγκρούση με αστεροειδείς; Πώς οι «ουράνιες συναντήσεις» της Γης με τους αστεροειδείς έχουν σημαδέψει την ιστορία της; Ο Λαρισαίος αστροφυσικός Κλεομένης Τσιγάνης, ένας από τους λίγους Έλληνες που έχει…αστεροειδή με το όνομά του (τον…επώνυμο (21775) Tsiganis), έρχεται στο Thessaly Science Festival να μας μιλήσει για το παρελθόν και το μέλλον των συγκρούσεων της Γης με αυτά τα μικρά ουράνια σώματα, απομεινάρια της δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος.



Πως μπορεί να μας ωφελήσει η νηστεία;

Στην ομιλία του, ο Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα προσπαθήσει να ρίξει φως στα βιοχημικά μονοπάτια των αλλαγών που γίνονται στον άνθρωπο, όταν αυτός στερείται την τροφή, δηλαδή κάνει νηστεία. Πώς επιδρά λοιπόν η νηστεία σε διάφορες νόσους όπως ο καρκίνος, ο σακχαρώδης διαβήτης, το μεταβολικό σύνδρομο, οι νόσοι του καρδιαγγειακού και του νευρικού συστήματος; Επιδρά άραγε και στο φαινόμενο της γήρανσης; Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τακτικές διατροφικής νηστείας για να προστατεύσουμε την υγεία μας;





The eye of the tiger: Ιπτάμενοι βρυκόλακες

Τι είναι πιο επικίνδυνο, ένα κουνούπι ή μια τίγρης; Γιατί τα κουνούπια μας τσιμπάνε; Έχουν προτιμήσεις; Είναι όλα επικίνδυνα; Ποια ζουν στην Ελλάδα; Τι είναι ο Ιός του Δυτικού Νείλου; Ποιοι άλλοι ιοί μεταδίδονται από τα κουνούπια; Γιατί δεν ψεκάζουμε παντού να τελειώνουμε; Αυτοί οι επιστήμονες τι κάνουν τελοσπάντων; Ένας νέος επιστήμονας, ο Αλέξανδρος Μπελαβίλας-Τροβάς έρχεται από το τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για να μας απαντήσει σε αυτές και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις, που σίγουρα είχατε κάποια στιγμή στη ζωή σας, αλλά και μερικές που…δεν είχατε σκεφτεί.



Celebrity Science

Τι μπορεί να συζητήσει ένας διάσημος ηθοποιός με έναν αστροφυσικό που έχει αστεροειδή στο όνομά του; Τι... μαγειρεύει ο Ηλίας Μαμαλάκης με έναν καθηγητή του τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας; Ελάτε στο Thessaly Science Festival για να μάθετε, σε δύο συναρπαστικές συζητήσεις που γεφυρώνουν την pop κουλτούρα με την επιστήμη!



Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου, 20.00

Όταν ένας αστεροειδής συναντά έναν αστέρα // Ρένος Χαραμπίδης – Κλεομένης Τσιγάνης

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου, 20.00

Μυστικά της υγείας μας κρυμμένα στην ελληνική κουζίνα // Ηλίας Μαμαλάκης – Δημήτρης Κουρέτας



Stand up Science από τους Science Reactors

Διαθέτουν οι επιστήμονες χιούμορ; Μπορούμε να συμβάλλουμε στην «εξωστρέφεια» της επιστήμης ώστε να γίνει απλή και «απολαυστική»; Οι Science Reactors, η επιστημονική ομάδα Stand-up Science, στα πρότυπα του Stand-up comedy, θα δώσει το παρόν στο Thessaly Science Festival 2018 για να μας πείσει να κοιτάξουμε την επιστήμη...αλλιώς, και να μας αποδείξει ότι η επιστήμη είναι διασκεδαστική και ότι... και οι επιστήμονες έχουν χιούμορ! Ελάτε να τους δείτε να ανεβαίνουν στη σκηνή του Thessaly Science Festival 2018 με τις δικές τους επιστημονικές ιστορίες και ετοιμαστείτε για...άφθονο γέλιο! Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου, 21.00



Το Thessaly Science Festival διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo», το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Tελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.



To ηλεκτρονικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ!



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.thessaly-science-festival.gr

info@thessaly-science-festival.gr



Ημέρες & Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου: Τελετή έναρξης στις 18.30

Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Οκτωβρίου: 09.00 έως 23.00

Σάββατο 13 Οκτωβρίου: 12.00 έως 23.00



Μύλος του Παππά: Γεωργιάδου 53, 41447, Λάρισα (+30) 2410 614449)



ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ