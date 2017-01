Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «SELF-EMP - SELF-EMPLOYMENT FOR MIGRANTS AND REFUGEES WITH LOW LITERACY SKILLS», στις 10-11 Ιανουαρίου στη Μαδρίτη.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι να προσφέρει στους μετανάστες και πρόσφυγες, με βασική γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία ζουν, αλλά με δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή, ένα πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Πιο αναλυτικά, οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος SELF-EMP είναι:

1. Δημιουργία πακέτου εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση και καθοδήγηση μεταναστών και προσφύγων με χαμηλές δεξιότητες.

2. Παροχή εργαλείων και βασικών γνώσεων που απαιτούνται για τη μετατροπή μιας επιχειρηματικής ιδέας σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

3. Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ένταξης στην αγορά εργασίας των μεταναστών και των προσφύγων.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, 7 οργανισμοί εκπροσωπώντας έξι χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία, Αγγλία και Ελλάδα) συζήτησαν επί θεμάτων που αφορούν στην απασχολησιμότητα και την αναγνώριση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των προσόντων των μεταναστών και προσφύγων με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της προσφυγικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν σχετικές πρακτικές και συστήματα που υιοθετούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ανταλλάχθηκαν ιδέες και προτάσεις προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια τα επόμενα στάδια του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026, κ. Λάτσου (email: latsou@dimitra.gr).