Η Δομή Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετείχε και φέτος με δυο δράσεις στο κίνημα «Let’s do it Greece».

Συγκεκριμένα εκπαιδευόμενοι της Δομής μάζεψαν σκουπίδια στη βόρεια περιοχή της Γιάννουλης αλλά και από το πάρκο του Κηποθεάτρου σε συνεργασία με τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Ερυθρού Σταυρού Λάρισας, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις…»

Φέτος η εβδομάδα δράσεων για τα σχολεία ξεκίνησε στις 2/4 ενώ οι δράσεις φορέων, συλλόγων, σχολείων και εθελοντών σε όλη την επικράτεια κορυφώνονται την Κυριακή στις 7/4.

Την Τετάρτη 29/3/2017 η ομάδα των εκπαιδευομένων της Δομής Γιάννουλης του Κέντρου μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων» μαζί με τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Ερυθρού Σταυρού συμμετείχαν με πολύ κέφι στο κίνημα «Lets do it Greece» επιλέγοντας να μαζέψουν τα σκουπίδια από το Κηποθέατρο.

Το πανελλήνιο κίνημα «Lets do it Greece» ξεκίνησε το 2012 όταν εθελοντές από τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αττικής «Ώρα για Δράση» και την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ξεκίνησαν την πρώτη προσπάθεια να συντονίσουν εθελοντές από όλη την Ελλάδα προκειμένου να καθαριστούν διαφορές περιοχές της χώρας. Είκοσι χιλιάδες εθελοντές πήραν μέρος και από τότε κάθε χρόνο δίνεται το ίδιο ραντεβού με συνεχώς αυξημένο αριθμό συμμετοχών εθελοντών και φορέων. Φέτος η εβδομάδα δράσεων για τα σχολεία ξεκίνησε στις 2/4 και κορυφώνεται την Κυριακή στις 7/4 όπου φορείς, σύλλογοι, σχολεία, εθελοντές από όλη την Ελλάδα κάνουν πράξη το σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις».

