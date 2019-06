Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο του Προγράμματος INTERREG Balkan Med με τίτλο Innoplatform (Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterranean Area).

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της περιοχής Balkan Med (Κύπρος, Ελλάδα, Βουλγαρία, Fyrom, Αλβανία), μέσω της βελτίωσης της υπάρχουσας γνώσης σε καινοτομίες βασισμένες σε επιχειρησιακά πρότυπα (business model innovations) και στην ανάπτυξη ενός πακέτου από εργαλεία (Innotools) και υπηρεσίες (InnoScorecard και InnoRegion), τα οποία θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να βελτιώσουν τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες και τη γνώση τους, ώστε να αναπτύξουν καινοτομίες σε προϊόντα και διαδικασίες.

Για την αποτελεσματική ενημέρωση των ενδιαφερομένων (επιχειρήσεις, σύμβουλοι, μηχανικοί) ο ΣΕΠΒΕ σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, διοργανώνουν από κοινού σχετική εσπερίδα την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00, στην αίθουσα «Ιωάννης Βάρνας» του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ (Καλλιθέας 7, Λάρισα).



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

18:00 – 18:15 Εγγραφές Συμμετεχόντων

18:15 – 18:30 Χαιρετισμοί

Νικόλαος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ – ΠΤ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

Χαρά Κουτάλου, Γραμματέας ΔΣ ΣΕΠΒΕ

18:30 – 19:00 Εκπαίδευση στην Πληροφορική με στόχο την Καινοτομία

Δρ. Βασίλης Χ.Γερογιάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

19:00 – 19:30 Η Καινοτομία και πως να την αναζητήσετε

Δημήτρης Δ.Πετρωτός, Αρχιτέκτονας – Συντονιστής Μόνιμης Επιτροπής Καινοτομίας ΤΕΕ_ΤΚΔΘ

19:30 – 20:00 Παρουσίαση των του έργου Innoplatform

Γ.Κατσάνος, Συντονιστής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΣΕΠΒΕ

Ι. Κωστόπουλος, Επ. Συνεργάτης ΣΕΠΒΕ (σύνδεση με skype)

20:00 – 20.30 Ερωτήσεις – Συζήτηση