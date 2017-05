Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, εγκαινιάζοντας μια συγκροτημένη πολιτιστική πολιτική με δυναμική εξωστρέφεια, αποτελεί πλέον έναν πολιτιστικό οργανισμό πανελλαδικής εμβέλειας και κύρους. Η μέχρι τώρα απήχηση της ποιότητας και του πλήθους των εκθέσεων, δράσεων, εκδηλώσεων, η φιλοξενία σύγχρονων μορφών τέχνης, οι συνεργασίες με τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας, εκθέσεις διεθνούς εμβέλειας και η κατακόρυφη αύξηση της επισκεψιμότητας, μας δίνει το έναυσμα να προχωρήσουμε σε ένα έργο πολύ σημαντικό με ορίζοντα δεκαετίας για το μουσείο και την πόλη μας: την ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ

Αποτελεί κοινή διαπίστωση η ανάγκη ανάδειξης και αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της συλλογής σύμφωνα με τα νέα μουσειολογικά δεδομένα .Η ανανέωση των έργων, αλλά και ο τρόπος παρουσίασης της συλλογής μέσα από καινοτόμες πρακτικές καθώς και ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός θα δώσουν νέα ώθηση στην προσέλκυση του κοινού και της εκπαιδευτικής κοινότητα. Η επανέκθεση της Συλλογής αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017 ,ετσι ώστε σε συνάρτηση με τις περιοδικές εκθέσεις να επιτελεί τον ιδρυτικό της σκοπό αναδεικνύοντας το πλούσιο πολιτιστικό της απόθεμα στην εξέλιξης της νεολληνικής τέχνης . Η επανέκθεση της Συλλογής αναπτύσσεται στους εξής άξονες:

- επικαιροποίηση της επανέκθεσης με ορισμό νέων θεματικών ενοτήτων, χωροταξικού σχεδιασμού, τρόπου προσέγγισης, κειμένων τεκμηρίωσης , δυνατότητα ψηφιακής περιήγησης σε συνεργασία του επιμελητή με αρχιτέκτονα – μουσειογράφο,

-σχεδιασμός καινοτόμων πρακτικών οικειοποίησης και διάδρασης της Συλλογής με το κοινό, πρότυπης ξενάγησης και εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά και ενήλικες σε συνεργασία με μουσειοπαιδαγωγούς και

- σχεδιασμός δίγλωσσου ενημερωτικού εντύπου για τους επισκέπτες.

Επιμέλεια έκθεσης Συραγώ Τσιάρα ,ιστορικός τέχνης Διευθύντρια Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσ/κης .

Παράλληλα, η Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ., μετά την εγγραφή στο ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων), έχει καταθέσει φάκελο στο ΥΠ.ΠΟ.Α. σχετικά με την πιστοποίησή της ως αναγνωρισμένου μουσείου, ώστε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σπουδαιότερα μουσεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ., ακόμη, καταδεικνύεται με το δανεισμό έργων τέχνης στην έκθεση “Clash of Futures. Myths of Nations. 1900-1945” στη Δρέσδη της Γερμανίας την άνοιξη του 2018. Ταυτόχρονα, δημιουργικές συνεργασίες με δανεισμούς έργων αναπτύσσει η Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. με τα μεγαλύτερα ελληνικά μουσεία, όπως π.χ. οι πιο πρόσφατες με την Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, τη Δημοτική Πινακοθήκη Αθήνας, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Ιστορικό Μουσείο Υδρας , με την Εθνική Πινακοθήκη την άνοιξη του 2017.

Η βελτίωση των υποδομών της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. αποτελεί βασική προτεραιότητα του μουσείου. Έτσι, το περασμένο καλοκαίρι τοποθετήθηκε κλιματισμός σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους, ώστε να προστατεύονται κατάλληλα τα εκθέματα στις μεταβολές του περιβάλλοντος, ενώ έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση καμερών, καταγραφικού συστήματος, αντικλεπτικών και ειδικού σύστημα ασφάλειας για τα έπιπλα Ε. Σλήμαν, προδίδοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στα εκθέματα, παράλληλα με το υπάρχον κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Επιπρόσθετα, η αναδιοργάνωση-επέκταση του Πωλητηρίου έδωσε νέα ώθηση επισκεψιμότητας αλλά και σημαντική αύξηση εσόδων . Ο χώρος του Αμφιθεάτρου, μετά τις εργασίες ανανέωσης της σκηνής το περασμένο καλοκαίρι,έχει καταστήσει την Πινακοθήκη σε σημαντικό πόλο έλξης εκδηλώσεων τοπικών φορέων αλλά και εκδηλώσεων πανελλήνιας εμβέλειας .Επίσης, ο φιλόξενος χώρος της Βιβλιοθήκης «άνοιξε» στο κοινό με παρουσιάσεις βιβλίων, προβολές, συνεδριάσεις κ.ά. Αναμένεται αυτή η δυναμική να αυξηθεί ακόμη περισσότερο με το καφέ-μπαρ, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία τις επόμενες μέρες , αποτελώντας εναλλακτικό τόπο συνάντησης και επαφής με την τέχνη.

Ο προαναφερόμενος σχεδιασμός σε συνάρτηση με το πλούσιο πρόγραμμα των εκθέσεων και δράσεων της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. για το 2017, υπηρετώντας το όραμα του Γεωργίου Ι. Κατσίγρα για το ρόλο της Πινακοθήκης στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης, επιδιώκει να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής μας και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Για το συγκεκριμένα θέμα δόθηκε σήμερα συνέντευξη Τύπου την οποία παραχώρησαν ο δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Απ. Καλογιάννης, η αντιπρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης και δημοτική σύμβουλος κ. Αννυ Ψάρρα - Περήφανου και ο πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Πινακοθήκης κ. Βαγγέλης Βλαχοδήμος

Πρόγραμμα 2017

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

- «Η Συλλογή της Alpha Bank: Ελληνική τέχνη από το 1950 έως σήμερα», διάρκεια Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 έως Κυριακή 14 Μαίου , επιμέλεια Ειρ. Οράτη, Αίθουσα Ειρήνης Κατσίγρα

- Έκθεση «Εξέλιξη» με έργα του Κωνσταντίνου Κομνηνού, διάρκεια Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 έως Πέμπτη 10 Μαίου 2017, επιμ. Α. Καψάλη

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ICOM ΜΑΪΟΣ 2017

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Μουσείων, Πέμπτη 18 Μα'ί'ου η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας -Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα σε συνεργασία με το Small Museum of ART του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος Κράτησης Λάρισας ,διοργανώνει την έκθεση ''ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΕΧΝΗΣ''.Δίνει την ευκαιρία στους τρόφιμους να έρθουν σε επαφή με ένα μικρό μέρος της αξιόλογης συλλογής έργων χαρακτικής του Μουσείου σε ειδικό χώρο του σωφρονιστικού ιδρύματος ,παράλληλα έργα των κρατουμένων θα φιλοξενηθούν στον χώρο του Μουσείου Κατσίγρα .

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ. ΚΑΤΣΙΓΡA

- Έκθεση έργων Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλοακαρνανίας Χ. & Σ. Μοσχανδρέου Ι.Π. Μεσολογγίου, εγκαίνια έκθεσης Σάββατο 27 Μαΐου 2017 έως Σεπτέμβριος 2017

Περιοδική έκθεση έργων κορυφαίων Ελλήνων εικαστικών ζωγράφων, χαρακτών και γλυπτών. Η έκθεση συγκροτεί ένα πανόραμα τέχνης με αντιπροσωπευτικά έργα όλων των σύγχρονων εικαστικών τάσεων και τεχνοτροπιών στην Ελλάδα. Το σύνολο των έργων συνθέτει τη φυσιογνωμία και το σύγχρονο καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας.

- Έκθεση έργων Λουκά Βενετούλια, εγκαίνια έκθεσης Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως Νοέμβριος 2017

Παρουσιάζονται έργα του σπουδαίου καλλιτέχνη της «Σχολής της Θεσσαλονίκης» που επηρέασε βαθιά την ελληνική εικαστική σκηνή. Τα έργα της έκθεσης του Λουκά Βενετούλια αποδίδουν το βίωμα με έναν ιδιότυπο ρεαλισμό. Η ιδεολογία και το συναίσθημα γεφυρώνουν το όνειρο με την πραγματικότητα και συναρμολογούν έναν κόσμο εικαστικά κωδικοποιημένο αλλά και, ταυτόχρονα, ομιλητικό και αναγνωρίσιμο.

• - «Άθως: Τα χρώματα της πίστης», έκθεση φωτογραφίας Σταύρου Καλαφάτη, εγκαίνια έκθεσης 14 Νοεμβρίου 2017 έως Δεκέμβριος 201

Φωτογραφίες από το οδοιπορικό του Σταύρου Καλαφάτη στην Αθωνική Πολιτεία. Στην έκθεση παρουσιάζονται εικόνες που «φέρουν εντός τους την ουσία του Όρους». Παράλληλα, εκτίθενται για πρώτη φορά 21 ξυλογραφίες του Λευκώματος «Άθως» του Γεώργιου Μόσχου από την Συλλογή Κατσίγρα.

• - Έκθεση έργων της Lydia Dambassina, εγκαίνια έκθεσης 10 Ιανουαρίου 2018 έως Φεβρουάριος 2018

Έκθεση η οποία, θεματογραφώντας την παγκόσμια κρίση και τις ανισότητες που αναπτύσσονται γεωμετρικά, παρουσιάζει μια «αντισταθμιστική τάση». Ένα δυναμικό σύστημα πλήρες αντιφάσεων μετατρέπεται σε ένα λογικό παράδοξο. Ο κόσμος των εμπορευμάτων μετατρέπεται σε κόσμο αισθημάτων και δικαιοσύνης. Η καλλιτέχνης ταυτίζει την αξία χρήσης με την αξία ανταλλαγής και υποβάλλει τις ταυτόχρονα απόλυτες και σχετικές (υπερ)αξίες.

ΑΙΘΡΙΟ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

- Ετήσια Έκθεση Παιδικών Τμημάτων Ελευθέρου Εργαστηρίου, εγκαίνια Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 έως Ιούνιο 2017

Παρουσίαση της δημιουργικής παραγωγής της τρέχουσας χρονιάς των μικρών μαθητών του Ελευθέρου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ.

- Έκθεση Εφαρμοσμένων Ελευθέρου Εργαστηρίου-Ενήλικες, εγκαίνια Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 έως 1 Οκτωβρίου 2017

Στην έκθεση παρουσιάζονται δημιουργίες των ενήλικων μαθητών των τμημάτων Εφαρμοσμένων Τμημάτων του Ελευθέρου Εργαστηρίου.

- Έκθεση ζωγραφικής «Black and White Stories. 44 Ζωγραφικά Μονοπλάνα» με έργα του Μίλτου Σκούρα, εγκαίνια 6 Οκτωβρίου 2017 έως Νοέμβριος 2017

Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει μαυρόασπρες ζωγραφικές συνθέσεις, που έχουν ως κοινό στοιχείο την αφηγηματική τους δομή και τον θεματικό χώρο της σκοτεινής πλευράς των σχέσεων, των συναισθημάτων και του αδιέξοδου κοινωνικού περίγυρου. Οι εικόνες συνοδεύονται από αποσπάσματα κειμένων γνωστών λογοτεχνών συνθέτοντας έτσι μια πιθανή αφηγηματική εκδοχή. Πρόκειται για έναν διάλογο κινηματογράφου, λογοτεχνίας και ζωγραφικής που θα εξελίσσεται σε δομές της πόλης μας

- Έκθεση «Γένεσις νεών» με έργα του Μιχαήλ Βακαλούλη (Vakas), εγκαίνια έκθεσης 7 Δεκεμβρίου 2017 έως 31 Δεκεμβίου 2017

Η νέα θεματική ενότητα υπό τον τίτλο «Γένεσις νεών» του εικαστικού Μιχαήλ Βακαλούλη (Vakas) αποκαλύπτει τον δυναμισμό του χρωματικού του ζωστήρα σε έργα εμπνευσμένα από διάφορα ναυπηγεία. Είναι μια απόδοση παράλληλης και ενοποιημένης έκφρασης που εισχωρεί μέσα από τα προβαλλόμενα καμάρια, νομείς και αρμαδώρους και διατρέχει την εσωτερικότητα τους.

- Έκθεση «Οδός Τρικολόρ, αριθμός Βυσσινί» με έργα του Νίκου Καλτσά, διάρκεια 11 Ιανουαρίου έως 30 Ιανουαρίου 2018

Η λέξη οδός παραπέμπει σε μια μεγάλη διαδρομή, που ξεκινά από την Γαλλία και επεκτείνεται στην πόλη της Λάρισας. Θα εκτεθούν έργα πού αντιστοιχούν στην φοιτητική περίοδο καλλιτέχνη 1975 - 1981 στο Παρίσι, καθώς επίσης έργα μεγαλύτερων διαστάσεων που έγιναν στην Λάρισα.

ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

- Έκθεση «Σπουδή στην Οδύσσεια»,5 Μα'ί'ου 2017

Αφιερωματική έκθεση στο πλαίσιο του εορτασμού του «Έτους Νίκου Καζαντζάκη 2017» με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από τον θάνατό του. Συμμετέχουν 25 δημιουργοί με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και μικτής τεχνικής. Έχοντας επιλέξει μία λέξη από την «Οδύσσεια» του Καζαντζάκη, κάθε έργο βασίζεται σε εννοιολογικά και πραγματολογικά στοιχεία αυτής της λέξη

ΦΟΥΑΓΙΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

- Ομαδική έκθεση «Το Κριθάρι», επιμέλεια Ίρις Κρητικού Οκτώβριος 2017

Εικαστικό project με τίτλο «Το Κριθάρι» με την υποστήριξη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Με αφετηρία την ελληνική ύπαιθρο και παράδοση, δεκαοχτώ Έλληνες εικαστικοί δημιουργούν εγκαταστάσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα και τεχνικές, εξερευνώντας ο καθένας με το δικό του προσωπικό ύφος το κριθάρι ως πρώτη ύλη, τη φύση και τον αέναο κύκλο της ζωής

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

- «Αγωνία και έκσταση: Το σινεμά των εικαστικών», επιμέλεια Νίκος Αρτινός, δωρεάν είσοδος, Αμφιθέατρο

Η Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. προσδιορίζοντας την αλληλοσυναρτώμενη σχέση των Εικαστικών Τεχνών με τον Κινηματογράφο υλοποιεί πρόγραμμα προβολών με στόχο την ανάδειξη των τρόπων, με τους οποίους ο κινηματογράφος καταγράφει την αγωνιώδη αναζήτηση της έμπνευση των καλλιτεχνών, ώστε να επιτύχουν την «Τέλεια Τέχνη». Τις προβολές ακολουθεί κινηματογραφική ανάλυση της ταινίας και του βασικού (εικαστικού) θέματος κάθε φορά.

- «Μια Κυριακή στο μουσείο...αλλιώς!», προβολές βραβευμένων ταινιών για παιδιά κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, δωρεάν είσοδος, ώρα 11:30, Βιβλιοθήκη μουσείου

Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα με προβολές βραβευμένων ταινιών για παιδιά. Οι μικροί επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έργα υψηλής ποιότητας στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Μουσείου μαζί με τους συνοδούς τους. Απαραίτητη προκράτηση θέσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- «Βλέπω-Αισθάνομαι-Εκφράζομαι», Μόνιμη Συλλογή, σχεδιασμός Μ. Μπλιάτσου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οργανωμένες επισκέψεις σχολείων για μαθητές Α/βάθμιας-Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση έργα της Μόνιμης Συλλογής οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την τέχνη της προσωπογραφίας, ανακαλύπτοντας και εκφράζοντας τα συναισθήματά τους. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση με τα έργα της Μόνιμης Συλλογής και η δημιουργική έκφραση των παιδιών μέσα από την Τέχνη

- «Βλέπω-Παρατηρώ-Μαθαίνω», Μόνιμη Συλλογή

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, με βασικό άξονα την τοπιογραφία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι ξεναγήσεις προσαρμόζονται στις ηλικιακές ομάδες λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τα έργα της μόνιμης συλλογής του Γεώργιου Κατσίγρα, την εξέλιξη της νεοελληνικής ζωγραφικής από τον ακαδημαϊσμό της σχολής του Μονάχου στα σύγχρονα εικαστικά ρεύματα.

- «Ιστορίες από ξύλο καρυδιάς», Μόνιμη Συλλογή, σχεδιασμός-υλοποίηση Κρ. Μακατού

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τα νήπια των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαρισαίων. Για πρώτη φορά, με τη χρήση του kamishibai τα παιδιά ταξιδεύουν στην ιστορία των επίπλων Σλήμαν της Συλλογής Γ.Ι. Κατσίγρα.

- Ξεναγήσεις-εκπαιδευτικά προγράμματα περιοδικών εκθέσεων για οργανωμένες επισκέψεις σχολείων.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έκθεση Αφίσας της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ.. Η Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. θα εκθέσει αφίσες που βρίσκονται στο «ντεπό» της, σε διάφορα σημεία της πόλης. Η παρουσίαση αφισών της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα επιχειρεί να αναδείξει με αντιπροσωπευτικό τρόπο την αισθητική πρόταση και συμβολή, όπως αυτή αποτυπώνεται στις αφίσες της διαχρονικά.

*Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις στις ημερομηνίες εκθέσεων/δράσεων του προγράμματος, οι οποίες θα ανακοινωθούν δια του Τύπου.