Μοναδική εμπειρία έζησαν κρατούμενοι, εκπαιδευτές και υπάλληλοι του Καταστήματος Κράτησης Λάρισας. Με πρωτοβουλία του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας στήθηκε στο προαύλιο του σχολείου το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο (Planetarium On The Go) χωρητικότητας 35 θεατών. Στο εσωτερικό του προβλήθηκε ψηφιακή παράσταση με θέμα από τη γη στο σύμπαν. Οι εικόνες περιέβαλαν πλήρως το κοινό δημιουργώντας ένα απίστευτα εντυπωσιακό περιβάλλον που συνάρπασε τους έγκλειστους του Καταστήματος Κράτησης Λάρισας. Οι ιδιοκτήτες του πλανηταρίου έδειξαν ψηφιακά στο θόλο με επαναλαμβανόμενες προβολές τις συναρπαστικές ανακαλύψεις στην εξερεύνηση του διαστήματος, για την κατανόηση του κόσμου γύρω μας εκπαιδεύοντας τους δεκάδες θεατές για όσα μας περιβάλλουν και τη θέση μας στο σύμπαν.

Έτσι οι κρατούμενοι είχαν τη δυνατότητα ν' ανακαλύψουν τα μυστήρια του σύμπαντος χωρίς να τους εμποδίσουν τα κάγκελα της φυλακής, βιώνοντας μία μοναδική οπτικοακουστική διδακτική εμπειρία.

Παράλληλα, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι και υπάλληλοι είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν με διοπτρικό τηλεσκόπιο τον Ήλιο και τις ηλιακές κηλίδες και να αισθανθούν μέρος της διαστημικής εξερεύνησης.

Να σημειωθεί ότι το φορητό πλανητάριο θα στηθεί από την Τετάρτη 21 Ιουνίου στις όχθες του Πηνειού και θα πραγματοποιεί δωρεάν προβολές στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πηνειού.