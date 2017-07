Την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 ανεβάζει αυλαία το 1οTunnel Festival Αιγάνης με την προβολή δύο εξαιρετικών Ντοκιμαντέρ με θέμα την Κοινωνική Οικονομία(έναρξη: 21:00). Η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον επιδιωκόμενες μεθόδους οικονομικής ανάπτυξης, μιας και αντιμετωπίζει την οικονομία στο πλαίσιο μιας ανθρωποκεντρικής πολιτικής, και όχι στο πλαίσιο μιας οικονομίας που είναι ανταγωνιστική και εξοντωτική. Οιταινίεςπουθαπροβληθούνείναιοιεξής:

The Power of Community: How Cuba survived peak oil (2006)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: FaithMorgan

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΗΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 53΄

ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

Το ντοκιμαντέρ, εξιστορεί πώς η Κούβα κατάφερε να «απεξαρτηθεί» από το πετρέλαιο όταν κατέρρευσε η Σ. Ένωση και σταμάτησαν οι εισαγωγές πετρελαίου. Βιολογική γεωργία, αγροτικοί συνεταιρισμοί, περιβόλια σε κήπους και ταράτσες μες στην πόλη, λαϊκές αγορές, αποκέντρωση, ποδήλατο και μέσα μαζικής μεταφοράς, ανανεώσιμη ενέργεια και κυρίως η δύναμη της κοινότητας έσωσαν την Κούβα από την ενεργειακή κρίση και τη διατροφική επισφάλεια

TOGETHER - How cooperatives show resilience to the crisis (2012)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: AnaSánchez

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Βέλγιο-Ισπανία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 39΄

ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: Ελληνικοί

Είναι γεγονός. Στην Ευρώπη, 1,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι λειτουργούν από κοινού τις δικές τους επιχειρήσεις. Είτε ονομάζονται συνεταιρισμοί εργαζομένων, είτε κοινωνικοί συνεταιρισμοί είτε συμμετοχικές επιχειρήσεις. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει, μέσα από τέσσερα παραδείγματα και ύστερα από εκτεταμένη έρευνα και αποκλειστικές συνεντεύξεις, γιατί οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν μια σημαντική ανθεκτικότητα στην κρίση: ένα εργοστάσιο μεταλλικού νερού στην Πολωνία (Muszynianka), μια εταιρεία σε πτώχευση στη Γαλλία (Fonderiedel'Aisne) μετατράπηκε σε συνεταιρισμό των εργαζομένων, μια κοινοπραξία των κοινωνικών συνεταιρισμών στην Ιταλία (ConsorzioSIS) και ένας από τους κύριους επιχειρηματικούς ομίλους της Ισπανίας (MONDRAGONCorporation).

(Οι ταινίες προβάλλονται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας)