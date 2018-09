Έκθεση φωτογραφίας του Περικλή Λιακάκη θα φιλοξενηθεί στο Μύλο του Παππά (ισόγεια αίθουσα-κεντρικό κτήριο) με τίτλο “I sing the city”, στο πλαίσιο του 5ου Μύλου Παραστατικών Τεχνών που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τον καλλιτεχνικό συντονισμό του ΣμουΘ, από 13-30 Σεπτεμβρίου 2018.

Δύο πόλεις, η Βιέννη και η Αθήνα, παρείχαν το υλικό γι’ αυτό το πρότζεκτ. Εικόνες συλλέχθηκαν, συνδυάστηκαν, επεξεργάστηκαν και ανασυντέθηκαν µε σκοπό τη δηµιουργία µιας νέας πόλης «τσέπης».

Μια βουτιά στη νυχτερινή ποίηση µιας πόλης που φέρνει στην επιφάνεια τις σκηνές απ’ όλα αυτά τα µικρά-µεγάλα δράµατα που παίζονται δίπλα µας.

Ο Περικλής Λιακάκης συµπυκνώνει µια ολόκληρη πόλη µέσα σε λίγα τετραγωνικά µέτρα και µας προσκαλεί να την εξερευνήσουµε. Το αποτέλεσµα αποτελεί έναν ύµνο και συγχρόνως ένα ρέκβιεµ της καθηµερινότητας.

Ο Περικλής Λιακάκης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Σύνθεση στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης. Ζει στην Βιέννη όπου και διδάσκει Σύνθεση και Ανώτερα Θεωρητικά στο µουσικό Πανεπιστήµιο, ως Επίκουρος καθηγητής.

Για τα μουσικά του έργα του πήρε βραβεία και υποτροφίες από το αυστριακό πρωθυπουργικό γραφείο, την μουσική ακαδημία του Γκρατς, της Βιέννης, την αυστριακή μουσική εταιρία Musikfonds κλπ. Έκανε σεμινάρια φωτογραφίας με τον φωτογράφο της Μagnum Νίκο Οικονομόπουλο.

Αυτή είναι η δεύτερη ατομική του έκθεση. Επιπλέον έχει λάβει μέρος σε δύο ομάδικές εκθέσεις στην Αθήνα (L , a , boutique: Το γυμνό στη φωτογραφία σήμερα, και στην Depot Art Gallerie: Depot καλοκαίρι 2017).

Η εφημερίδα “Hχώ των δημοπρασιών” έκανε πρόσφατα αφιέρωμα στο φωτογραφικό του έργο. Απόσπασµα από το εισαγωγικό κείµενο της παρουσίασης στην Αθήνα το 2017:

“Η έκθεση «I sing the city» του Περικλή Λιακάκη, έστρεψε την προσοχή µου στις αόρατες και σηµαντικές πτυχές της ψυχής αλλά και της υφής της πόλης.

Ο Λιακάκης δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την γόνιµη και µε πολλούς τρόπους βιωµατική εξερεύνηση της πολυπλοκότητας των πόλεων.Η µατιά του βλέπει το αστικό όλο αλλά και ζουµάρει στο ίδιο το νήµα της πλέξης του αστικού χώρου.

Πώς αλλιώς θα µπορούσαµε να αφηγηθούµε για τις πόλεις, αν όχι µε έναν νέο, πολύσηµαντο τρόπο αφήγησης που συνδυάζει ερεθίσµατα;” Βαγγέλης Προβιάς

Έκθεση φωτογραφίας του Περικλή Λιακάκη

“I sing the city”

Από την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου.

Ώρες λειτουργίας από 18:00 – 22:00.

Μύλος του Παππά – κεντρικό κτήριο – ισόγεια αίθουσα.