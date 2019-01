Έως τις 13 Ιανουαρίου του 2019 θα διαρκέσουν οι εγγραφές για τις εξετάσεις που διοργανώνει στη Λάρισα το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά/ Center for Talented Youth Greece του Κολλεγίου Ανατόλια. Τα προγράμματα του Κέντρου απευθύνονται σε μαθητές από Γ’ Δημοτικού έως και Β΄ Λυκείου από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και περιλαμβάνουν διαδικτυακά (online), διήμερα (weekend) και θερινά προγράμματα διάρκειας τριών εβδομάδων.

Το CTY Greece ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού επιστημονικού οργανισμού European Council of High Ability (ECHA). Σύμβουλος του CTY Greece είναι το διεθνούς φήμης Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Το Κέντρο προσφέρει εξωσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά με εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες και μεγάλη αγάπη για τη μάθηση μέσα από καινοτόμες και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας. Προκειμένου να συμμετέχει κάποιος μαθητής στα προγράμματα αυτά, θα πρέπει να λάβει μέρος στις εξετάσεις του CTY Greece που διεξάγονται κάθε χρόνο. Φέτος οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σε 16 πόλεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οι μαθητές που θα κριθούν επιλέξιμοι θα έχουν τη δυνατότητα ανάλογα με την ηλικία τους, να παρακολουθήσουν τα προγράμματα που προσφέρει το Κέντρο.

Υποτροφίες

Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει 9.470 μαθητές στις εξετάσεις του Κέντρου, ενώ την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά (2017 – 2018) 829 μαθητές παρακολούθησαν τα προγράμματά του. Από αυτούς, το 50% προέρχεται από δημόσια σχολεία, το 50% από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο ποσοστό από άλλες περιοχές της χώρας. To CTY Greece έχει εξασφαλίσει από τους υποστηρικτές του χρηματικούς πόρους που αντιστοιχούν σε σημαντικό αριθμό υποτροφιών. Οι υποτροφίες προορίζονται για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα επιλεγούν για τα Θερινά Προγράμματα του Κέντρου. Το 2018 χορηγήθηκαν 207 υποτροφίες που αντιστοιχούν στο 52% του αριθμού των μαθητών που συμμετείχαν στα θερινά προγράμματα.

Οι εξετάσεις

Στις εξετάσεις χρησιμοποιούνται δύο τεστ που σχεδιάστηκαν από το CenterforTalentedYouth του Πανεπιστημίου του Johns Hopkins: το School and College Ability Test (SCAT) και το Spatial Test Battery (STB), τα οποία εξετάζουν την ικανότητα στη γλωσσική και τη μαθηματική λογική και τη χωρική αντίληψη αντίστοιχα, και είναι στα ελληνικά ή αγγλικά. Οι μαθητές από Β’ έως Ε’ Δημοτικού έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το SCAT τεστ. Οι μαθητές από ΣΤ’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου, μπορούν να δώσουν ένα από τα δύο τεστ (SCAT ή STB) ή και τα δυο, αν το επιθυμούν. Για τα τεστ δεν χρειάζεται προετοιμασία.

Η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://www.cty-greece.gr/el, , όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα προγράμματα, δείγματα των τεστ, κ.ά.:

Το πρόγραμμα των εξετάσεων και εγγραφών στη Λάρισα έχει ως εξής:



ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ SCAT STB ΕΓΓΡΑΦΕΣ Λάρισα 19/01/2019 19/01/2019 έως 13/01/2019

Κάθε τεστ (SCAT ή STB) μπορεί να δοθεί μόνο μια φορά μέσα σε μια χρονιά.

Ιδρυτικός δωρητής του Κέντρου για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σύμβουλος προγράμματος, το CenterforTalentedYouthτου Πανεπιστημίου JohnsHopkins. Δωρητές του Κέντρου είναι η τράπεζα Eurobank και η εταιρία LidlHellas. Υποστηρικτές είναι η εταιρία IntrasoftInternational, η εταιρία StarBulkCarriersCorp. και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Χορηγός αερομεταφορών είναι η εταιρία AEGEAN Airlines. Το CTY Greece υποστηρίζεται στην Κύπρο από τη LidlCyprus.

Για περισσότερες πληροφορίες www.cty-greece.gr