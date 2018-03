Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας», ως μέλος του ΔΕΒ, συμμετέχει στο πρόγραμμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: «Στη Βιβλιοθήκη κάθε μήνα έχουμε…θέμα!», που ξεκίνησε πιλοτικά το 2018 για τις βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Με το υποστηρικτικό υλικό της ΔΕΒ θα υλοποιούμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα κάθε μήνα, σε εργαστήρια, για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών ή σχολικές τάξεις, γύρω από ένα κοινό θέμα.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, αφιερώσαμε το μήνα Φεβρουάριο στις μάσκες, το σύμβολο του καρναβαλιού, που όμως το εξερευνήσαμε ιστορικά και καλλιτεχνικά. Γνωρίσαμε τις προϊστορικές και τις θεατρικές μάσκες στην αρχαία Ελλάδα, τις μάσκες των καλλιτεχνών και κατασκευάσαμε τις δικές μας από διάφορα υλικά κυρίως ανακύκλωσης!

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας της ποίησης και στη βιβλιοθήκη αναρωτιόμαστε τι είναι ένα ποίημα, αναγνωρίζουμε τους ποιητές από τις λέξεις τους και αναζητούμε τη σχέση της ποίησης με τις άλλες τέχνες.

Τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 στις 6:00 μ.μ, στο παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης, θα γίνει η 1η συνάντησή μας για τον Μάρτιο με θέμα «Αυτό είναι ένα ποίημα». Διαβάζουμε την ιστορία This is a poem that heals fish (Αυτό είναι ένα ποίημα που γιατρεύει ψάρια), προβάλλοντας τις εικόνες , και προσπαθούμε να κατανοήσουμε το τι μπορεί να είναι ένα ποίημα.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7-12 ετών και δεν έχει κόστος συμμετοχής. Είναι όμως απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 9 και στο τηλέφωνο 2410531973, την ηλεκτρονική μας σελίδα: http://vivl-laris.lar.sch.gr/ και στη σελίδα μας στο facebook.