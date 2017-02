Η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας σε συνεργασία με το ¨Χατζηγιάνειο¨ Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λαρισαίων, διοργανώνει ομιλία και παρουσίαση της δουλειάς του Σ. Παπαρδέλα την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 στις 8.00 μμ στο Πνευματικό Κέντρο ¨Σ.Ζιαζιά¨ (Χαραυγή -οδός Ροδόπης 48).

Ο Στυλιανός Παπαρδέλας μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Του αρέσει να πιστεύει ότι η φωτογραφία είναι η δικαιολογία για να γυρίζει τον κόσμο.

Πήρε μαθήματα φωτογραφίας στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρία Κρήτης, παρακολούθησε σεμινάρια και διαλέξεις, και στη συνέχεια έγινε μέλος της Φωτογραφικής ομάδας Πανεπιστημίου Κρήτης.

Από το 2009-2014 γύρισε τον κόσμο ταξιδεύοντας σε πολλά σημεία του πλανήτη και φωτογραφίζοντας για το project "In touch".

Κατά την διάρκεια του ταξιδιού του στην νοτιοανατολική Ασία δούλεψε φωτογραφίζοντας για το IRIN NEWS. To 2013 πήγε στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στο Μαρόκο και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα για να είναι παρών στην δύσκολη κατάσταση της χώρας μας. Εργάστηκε σε project όπως : “Crossing the border”, “The plight of the Migrants in the field of Greece”, Poverty in everyday life” “The middle class situation in crisis”

Τον Οκτώβριο του 2013 βραβεύθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το ΚΕΤΗΕΑ, προσφέροντας εθελοντική εργασία. Το καλοκαίρι του 2015 πήγε στην κατασκήνωση της ΜΚΟ Barrestown στη Ιρλανδία όπου προσέφερε εθελοντική εργασία δημιουργώντας φωτογραφίες και βίντεο βοηθώντας έτσι τον οργανισμό να προωθήσει το έργο του.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε την Κούβα και το 2016 την Ιαπωνία για την ολοκλήρωση του project “In touch” αλλά και την έναρξη του νέου project “Out of touch”.

Από τον Δεκέμβριο του 2015 συνεργάζεται με το περιοδικό της Aegean , Aegean Blue Magazine.