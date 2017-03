Εύσημα απένειμε στον δήμο Λάρισας και τη ΔΕΘ-HELEXPO ο Λαρισαίος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Κόκκαλης για την συνεργασία τους και την αναβάθμιση της 11ης Πανελλήνιας Έκθεσης για την γεωργία και την κτηνοτροφία AgroThessaly. Η συνεργασία αυτή, επεσήμανε στο πλαίσιο της ομιλίας του ο κ. Κόκκαλης κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων, «έρχεται να καλύψει επικουρικά την ανάγκη της άρτιας και αξιόπιστης ενημέρωσης των παραγωγών μας για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, τα σύγχρονα μηχανήματα, τους εξοπλισμούς και την εφαρμοσμένη έρευνα. Παράλληλα, η νέα αυτή προσπάθεια προβάλει τα ποιοτικά προϊόντα της Θεσσαλικής γης και αποτελεί ένα σημείο εξωστρέφειας και εμπορικών επαφών».

Δίνοντας το στίγμα των πολιτικής που θα ακολουθηθεί στον αγροτικό τομέα ο κ. Κόκκαλης, τόνισε ότι «η κυβέρνηση στοχεύει στην επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας με όραμα ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης και σε μια οικονομία που θα παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, τη γεωγραφική της θέση, τη βιοποικιλότητα και το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό της.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Κόκκαλης Σήμερα, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι ο χαμένος εξαγωγικός της προσανατολισμός. Έχει μεγάλη σημασία η δημιουργία ισχυρής αναγνωρίσιμης ελληνικής ταυτότητας των προϊόντων, καθώς δημιουργείται ιστορική εξάρτηση στο φάσμα των προϊόντων που μπορεί η χώρα να εξάγει. Επομένως, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ισχυρού brand name που διασφαλίζεται με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των λαών δημιουργούν ένα νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον αναζητώντας πιστοποιημένα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικά και τοπικής ταυτότητας. Επομένως αναδεικνύεται η ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη. Χρειάζεται λοιπόν, η κατανόηση των χαρακτηριστικών της ζήτησης και απαιτείται η χρήση νέων εργαλείων και μεθόδων τόσο στην οργάνωση της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας, όσο και στην προσέγγιση του καταναλωτή. Η γνώση, η κατάρτιση, η καινοτομία και η δικτύωση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις. Απαιτούνται αλλαγές στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις συμβουλευτικές-υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη μεταφορά της γνώσης στους παραγωγούς.

Τα τραγικά λάθη που έγιναν στο παρελθόν με την εξάρτηση από τις ενισχύσεις, διαμόρφωσαν αντιλήψεις και συμπεριφορές που οδήγησαν σε αδιέξοδα. Παρά τα μεγάλα κονδύλια που δόθηκαν μέσω της ΚΑΠ για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και την ανάπτυξη της υπαίθρου, δεν βελτιώθηκε στον ανάλογο βαθμό η ανταγωνιστικότητα.

Παραμερίστηκαν οι πολιτικές με αναπτυξιακό χαρακτήρα γιατί έχουν το μειονέκτημα να αποδίδουν μεσο-πρόσθεσμα και δεν είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμες από πολιτική άποψη.

Για την σημερινή Κυβέρνηση, η παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος που διέπει την ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθεί δράσεις που αξιοποιούν τις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με στόχο μια νέα αναπτυξιακή πορεία.

Το πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), δημιουργεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, αφού με βάση τον εθνικό φάκελο της ΚΑΠ και του νέου ΠΑΑ (Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης), θα διατεθούν περίπου 19,6 δις ευρώ (14,9 δις άμεσες ενισχύσεις) στην ελληνική αγροτική οικονομία την περίοδο 2014-2020. Το νέο ΠΑΑ στοχεύει στον διαρθρωτικό εκσυγχρονισμό της γεωργίας και κτηνοτροφίας, στην ανάπτυξη της υπαίθρου και προβλέπει μέτρα, προγράμματα και επενδύσεις κοινοτικών ενισχύσεων 4,7 δις ευρώ που με την εθνική συμμετοχή, μπορεί να κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις ευρώ.

Σύντομα θα προκηρυχθούν το Πρόγραμμα της Νιτρορύπανσης και το Πρόγραμμα της Μεταποίησης. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσκληση για τα Βιολογικά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα του Μέτρου των Νέων Γεωργών.

Εντός του 2017, προβλέπεται να προκηρυχθεί και το Μέτρο για τη στήριξη των Ομάδων Παραγωγών, ενώ ήδη έχουμε στα χέρια μας την απόφαση η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη δημιουργία και λειτουργία των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών.

Η Θεσσαλία διαθέτει έναν ανεκτίμητο εθνικό πλούτο ο οποίος αποτυπώνεται στη βιοποικιλότητα, την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων της και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της. Από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτεραιότητά μου είναι η διαφύλαξη, η ανάδειξη και η εμπορική αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών, ιδιαίτερα σε τομείς όπως τα αρωματικά φυτά, τα όσπρια και οι δενδρώδεις καλλιέργειες, χωρίς να παραμερίζεται η ναυαρχίδα του Θεσσαλικού κάμπου το βαμβάκι το οποίο πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα.

Στόχος της παρούσας ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ να γίνονται στην ώρα τους και όπως όλοι γνωρίζετε έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό», κατέληξε ο κ. Κόκκαλης.

O δήμαρχος Λαρισαίων

Ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης από την πλευρά του στον χαιρετισμό που απηύθυνε, αναφέρθηκε εκτενώς στις προσπάθειες τους δήμου για την συνεργασία με την HELEXPO ΔΕΘ, αλλά και τη σημασία της για την πόλη.

Όπως ανέφερε ο κ. Καλογιάννης «η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη ξεχωριστή για το Δήμο Λαρισαίων, την πόλη μας αλλά και την Θεσσαλία.

Αποτελεί το αποτέλεσμα και την κορύφωση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε δειλά, το καλοκαίρι του 2015, όταν ξεκινήσαμε τις πρώτες διερευνητικές επαφές με τη HELEXPO. Σήμερα αυτή η προσπάθεια παίρνει σάρκα και οστά.

Εγκαινιάζουμε την Agrothessaly, που αποτελεί τη συνέχεια και την εξέλιξη της Γεωργικής Κτηνοτροφικής και Περιβαλλοντικής Εκθεσης, που διοργάνωνε ο Δήμος μας, επί μια εικοσαετία.

Η στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων και της ΔΕΘ HELEXPO, κινήθηκε και κινείται σε εξαιρετικό επίπεδο και το αποτέλεσμα νομίζω ότι δικαιώνει την επιλογή και την συνεργασία.

Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Η έκθεση συγκεντρώνει σε 20.000 τ.μ. 167 εκθέτες, που εκπροσωπούν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις από 26 χώρες, ενώ θα υποδεχθεί ομαδικές επισκέψεις από τη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ και την Τουρκία. Στη διοργάνωση εκπροσωπούνται οι κορυφαίες εταιρείες του αγροτικού κλάδου, ενώ θα παρουσιαστούν όλες οι τελευταίες τάσεις της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Συγκριτικά με την προηγούμενη έκθεση, όταν ο Δήμος με τις δικές τους δυνάμεις, διοργάνωσε την Γεωργοκτηνοτροφική και Περιβαλλοντική Εκθεση, οι εκθέτες έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί και οι χώροι της έκθεσης έχουν υπερδιπλασιαστεί. Ηδη έχουμε πετύχει τους δυο από τους τρεις βασικούς στόχους που θέταμε όταν ξεκινούσε ο σχεδιασμός της Agrothessally. Είμαι βέβαιος ότι το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε επιτύχει και τον τρίτο στόχο που αφορά στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Ήδη τα πρώτα μηνύματα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά.

Πέρα από τη φετινή διοργάνωση, ο δήμος μας έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στις εγκαταστάσεις της Σκεπαστής Αγοράς της Νεάπολης. Θα προχωρήσουμε σε εκτεταμένα έργα βελτίωσης της υποδομής, και πάντα με την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη της HELEXPO, θέτουμε τον στόχο της πιστοποίησης του χώρου, ως κατάλληλου να φιλοξενήσει μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα. Πρόκειται για έργα και παρεμβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Με την Αgrothessaly, η πόλη της Λάρισα εισέρχεται δυναμικά στον εκθεσιακό χάρτη της χώρας. Είναι η ώρα η πόλη της Λάρισας να κινηθεί με όρους εξωστρέφειας, ανοίγοντας τους ορίζοντές της».

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατέθεσε την θέση του για τη σημασία των αγροτικών εκθέσεων. Ο κ. Αγοραστός επεσήμανε ότι: « Στη γλώσσα της οικονομίας, oι αγροτικές εκθέσεις στην Ελλάδα είναι κυρίως b2c (business to consumer): συνήθως εκθέτουν τα προϊόντα τους εταιρείες που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή, τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο.

Κατά την άποψή μου, μια σύγχρονη αγροτική έκθεση πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην αγορά (market-oriented) και να δίνει βαρύτητα σε συναλλαγές b2b (business to business) με έμφαση στις ξένες αγορές. Δηλαδή, να προσελκύει επιχειρήσεις και εμπόρους από την διεθνή αγορά προκειμένου να γνωρίσουν και να συναντηθούν με τοπικούς εμπόρους, ιδιώτες ή συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών), στην κατεύθυνση αναζήτησης συνεργασίας στο μέλλον για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.

Μ’ αυτήν την οπτική θα προσέγγιζα την έκθεση Agrothessaly στη Λάρισα, χωρίς φυσικά να παραβλέπω τη σημασία τόσο της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές όσο και των παράλληλων εκδηλώσεων εφ’ όσον δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση/ενημέρωση των παραγωγών.

Κατά την άποψή μου, η ελληνική γεωργία χρειάζεται καινούργια κεφάλαια για να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις στη μεταποίηση και τυποποίηση των προϊόντων καθώς και συστηματική, επίμονη και οργανωμένη προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Με δυο λόγια, η ποιότητα πρέπει να συναντήσει την εξωστρέφεια, γιατί η Ελλάδα μεγάλωσε και αναπτύχθηκε μόνον όταν ανοίχθηκε στον κόσμο.

Π. Νταής Γι’ αυτό θεωρώ επιβεβλημένο και τον αναπροσανατολισμό του ρόλου των αγροτικών εκθέσεων προς τη διεθνή κι όχι αποκλειστικά την εγχώρια αγορά, τις εξαγωγές κι όχι αποκλειστικά τις εισαγωγές, τις συναλλαγές b2b κι όχι αποκλειστικά τις b2c».

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις δράσεις και τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον αγροτικό τομέα».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση των εγκαινίων απηύθυναν επίσης ο πρόεδρος της HELEXPO ΔΕΘ Τ. Τζήκας, ο οποίος εκτίμησε μεταξύ άλλων ότι η Agrothessaly θα αναδειχθεί στη μεγαλύτερη περιφερειακή έκθεση στην Ελλάδα, καθώς και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Έκθεσης Π. Νταής, ο οποίος έκανε αναφορά στα βήματα που έγιναν για την συνεργασία με την HELEXPO ΔΕΘ και την μετεξέλιξη της Γεωργοκτηνοτροφικής Έκθεσης στην Agrothessaly.

ert.gr (Ιωάννης Γιάτσιος)