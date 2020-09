Από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι ξεκινούν από την Πέμπτη 17/9/2020 έως και την Παρασκευή 25/9/2020 οι εγγραφές στις Λέσχες Πολιτισμού-Πολιτιστικά Κέντρα.

Ο Δήμος Λαρισαίων λειτουργεί Πολιτιστικά Κέντρα – Λέσχες Πολιτισμού στα οποία υλοποιούνται καλλιτεχνικά εκπαιδευτικά προγράμματα όπως ζωγραφική, αγιογραφία, ξυλογλυπτική, πηλοπλαστική-κεραμική, μπατίκ, ψηφιδωτό, Do it yourself crafts, εναλλακτικό κόσμημα, βιτρό, αργυροχρυσοχοΐα μεταλλοτεχνία και κατασκευές, αρμόνιο, ακορντεόν, μουσική προπαιδεία, κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, παραδοσιακά κρουστά, μπουζούκι, θεατρικό παιχνίδι, παιδική λογοτεχνία, κοπτική -ραπτική, παραδοσιακός χορός, latin, zumba.

Οι εγγραφές θα γίνονται στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο (ισόγειο) επί της Ρούσβελτ 59 και ώρες 9:00-14:00 καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής.

Οι χώροι όπου πραγματοποιούνται τα προγράμματα είναι οι παρακάτω:

Πολιτιστικό κέντρο Αγίου Κων/νου (Ηρ.Πολυτεχνείου & 23ης Οκτωβρίου), Πολιτιστικό κέντρο Αγ.Γεωργίου (Κάρλας 47 & Λαζαρίδη), Πνευματικό κέντρο «Σ.Ζιαζιά» (τέρμα Ροδόπης), Πνευματικό κέντρο «Ι.Κράγια» (Χατζημιχάλη 62), Λέσχη Νεράιδας (Σκοπάδων 41 & Προφήτη Ηλία), Λέσχη Νεάπολης (Β΄ Σώμα Στρατού & Γιαταγάνα), Λέσχη Νέας Σμύρνης (Ευριπίδου & Τσαρουχά), Λέσχη Ιπποκράτη (Μανουσάκη 68 & Αεθλίου), Λέσχη Κέντρου (Μ.Αλεξάνδρου 41 & Μανδηλαρά), Λέσχη Αγ. Θωμά (Εργ. κατοικίες Αγ. Θωμά), Λέσχη Αμπελοκήπων (Μύρων 5-7), Λέσχη Αγ. Αθανασίου (Λαγού & Κραννώνος), Λέσχη Πυροβολικών (Ήρωνος 14), Λέσχη Σιδ. Σταθμού (Παλαιολόγου & Ξανθίππης), Κονάκι Αβέρωφ (Μαν. Ανδρόνικου 27), Λέσχη Ανθούπολης (Ακαδημίας 26), Λέσχη Λιβαδακίου (Νικολούλη 7), Ηπειρώτικα (18ο Δημ. σχολείο), Άγιος Νικόλαος (4ο Δημ.σχολείο), Άγιος Γεώργιος (12ο Δημ. σχολείο), Πολιτιστικό κέντρο Φαλάνης, Γιάννουλη (1ο Δημ. σχολείο), Πολιτιστικό κέντρο Τερψιθέας, Πολιτιστικό κέντρο Κοιλάδας.

ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Ρούσβελτ 59 Λάρισα - Τηλ. 2410 615774 - e-mail: polathl@larissa-dimos.gr