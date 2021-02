Το φεστιβάλ Μουσικότροπο είναι φέτος πάλι κοντά μας, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, για να μας αναζωογονήσει μουσικά με ειδικά προγράμματα, φέρνοντάς μας κοντά σε καταξιωμένους ανθρώπους, που έχουν όλη τη διάθεση και το ζήλο να μας μεταφέρουν τις σκέψεις, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Όλα όσα πρόκειται να ακούσουμε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, είναι πολύ δύσκολο να συλλέξουμε από την παγκόσμια βιβλιογραφία της μουσικής, ενώ πηγάζουν μέσα από μακροχρόνια μελέτη και εμβάθυνση του ειδικού επιστήμονα που επιμελείται την κάθε παρουσίαση.

Οι πύλες του φετινού προγράμματος ανοίγουν με ένα διήμερο εργαστήριο που αφορά στη ρομαντική μουσική με τίτλο: «Ρομαντισμός και μουσική: Φιλοσοφία, αισθητική, κοινωνία, μουσική» το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου.

Την επιμέλεια και παρουσίαση έχει ο Κώστας Χάρδας, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εμβάθυνση στο αισθητικό και ιστορικό νόημα της ρομαντικής μουσικής, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να την προσεγγίσουμε ως ερμηνευτές, θεωρητικοί ή ακροατές.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε καθηγητές μουσικής, ερμηνευτές, μαθητές ωδείων, θεωρητικούς μουσικής αλλά και σε όποια/όποιον ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη μιας ενεργητικής σχέσης στην ακρόαση, κατανόηση ή εκτέλεση της μουσικής του ρομαντισμού.

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 17.00-20.00

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 10.00-13.00

ΚΟΣΤΟΣ: ΔΩΡΕΑΝ

Μια προσφορά του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων

Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγκατάσταση της εφαρμογής - υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom.

Μετά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ (www.mousikotropo.gr),θα σας σταλεί e-mail με το σύνδεσμοτης σύσκεψης σε όσους έχουν συμπληρώσει τη φόρμα κράτησης.

Βιογραφικό εισηγητή

Ο Κώστας Χάρδας είναι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ. Διδάσκει επίσης, σε πρόγραμμα δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σπούδασε πιάνο και μουσικολογία στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Ερευνητικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα: ανάλυση και θεωρία της μουσικής, ελληνική μουσική, μουσική του 19ου αιώνα έως σήμερα, ερευνητική προσέγγιση στη μουσική εκτέλεση.

Κείμενά του έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα (Μουσείο Μπενάκη, Studio University Press, κ.ά.) και στο εξωτερικό (Oxford University Press, Cambridge Scholar Press, Routledge, Bloomsbury Academic, κ.ά.).

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται διαλέξεις για τα Τμήματα Ελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Columbia (το 2014) και Harvard (το 2019). Είναι ο ιδρυτής της ερευνητικής ομάδας για τη μουσική εκτέλεση της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας.

Ως πιανίστας εμφανίζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ιδρυτικό μέλος του συνόλου Piandaemonium (12 πιανίστες – 6 πιάνα), καθώς και πολλών συνόλων μουσικής δωματίου.

Ηχογραφήσεις: "In the Depth of the Looking Glass" (Naxos, 2013), "The American Album", με την Patricia Surman (φλάουτο) (Centaur Records, 2016), "Γιώργος Σισιλιάνος: Επετειακή Ηχογράφηση", με την ‘Ήβη Παπαθανασίου (τσέλο) (Ίριδα Classical, 2016). Το CD για την εταιρεία Naxos βραβεύτηκε το 2014 από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Μουσικής και Θεάτρου. Στις πρόσφατες δραστηριότητές του περιλαμβάνεται η παρουσίαση και ηχογράφηση στο Λονδίνο έργων για βιολί και πιάνο Ελλήνων συνθετών με την Βικτωρία Ζόρα.