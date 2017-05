Για τρίτη συνεχή χρονιά, το Μαζί για το Παιδί συνεργάστηκε με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων και μοίρασε δωρεάν παπούτσια στα παιδιά που εξυπηρετούνται από το κοινωνικό παντοπωλείο .

Η δράση υλοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη της εταιρείας παπουτσιών TOMS, η οποία στο πλαίσιο της φιλοσοφίας One For One προσφέρει ένα δωρεάν καινούριο ζευγάρι παπούτσια για κάθε ζευγάρι που αγοράζουν οι καταναλωτές.

Από το 2015, το «Μαζί για το Παιδί» έχει μοιράσει περισσότερα από 39.000 ζευγάρια παπούτσια σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα! Το υπέροχο ταξίδι του «μοιράσματος», θα συνεχιστεί και το 2017, με ένα και μόνο σκοπό, να βελτιωθεί μακροπρόθεσμα η καθημερινότητα των παιδιών που χρειάζονται παπούτσια για να παίξουν, να πάνε σχολείο αλλά και να αποφύγουν τα προβλήματα υγείας που δημιουργούνται από χρησιμοποιημένα ή ακατάλληλα παπούτσια.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ.Αναστασίου Μιχάλης ο οποίος και ευχαρίστησε την εταιρεία.