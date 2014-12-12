Aπό τον Δήμο Λαρισαίων αναρτήθηκε ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων, συνολικά 135 ατόμων (με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) για την καθαριότητα των σχολείων.

Ονόματα επιτυχόντων - πλήρης απασχόληση

A/A

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

  

 

 

ΟΝΟΜΑ

  

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 

7

  

ΑΡΣΕΝΙΟΥ

  

ΕΡΜΙΟΝΗ

  

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
8 ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9 ΒΑΡΣΑΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

11 ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΔΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΔΕΔΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16 ΔΟΛΓΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17 ΔΟΜΟΞΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18 ΔΟΥΛΑΠΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
19 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΟΣ
20 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
21 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
22 ΖΗΝΤΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
23 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
24 ΚΑΛΟΥΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26 ΚΑΛΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
27 ΚΑΡΑΓΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28 ΚΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
29 ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
30 ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31 ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
32 ΚΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ
33 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
34 ΚΟΝΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
35 ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36 ΚΟΤΟΥΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
37 ΜΑΛΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
38 ΜΑΜΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
40 ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41 ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
42 ΝΙΑΒΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
43 ΝΤΑΓΙΑΚΑ ΛΑΜΠΡΩ ΘΑΝΑΣΗΣ
44 ΝΤΕΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
45 ΝΤΟΥΤΣΗ ΠΑΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
46 ΞΥΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘΩΜΑΣ
47 ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΓΟΡΗ ΘΩΜΑΣ
48 ΠΑΝΤΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΙΩΡΓΟΣ
49 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 

50

  

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  

ΕΛΕΝΗ

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
51 ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
52 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
53 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
54 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΘΩΜΑΣ

 

 

55

  

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΛΕΤΣΙΟΥ

  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  

ΧΡΗΣΤΟΣ
56 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
57 ΠΑΤΛΙΤΖΙΑΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
58 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
59 ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
60 ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
 

61

  

ΠΟΡΛΙΔΟΥ

  

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  

ΧΡΗΣΤΟΣ
62 ΠΟΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
63 ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
64 ΠΟΥΠΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 

65

  

ΠΡΑΠΠΑ

  

ΙΩΑΝΝΑ

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
66 ΡΟΥΠΑ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
67 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
68 ΣΕΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
69 ΣΚΥΦΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
70 ΣΟΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΙΟΣ
 

71

  

ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ

  

ΙΩΑΝΝΑ

  

ΧΡΗΣΤΟΣ
 

72

  

ΤΕΡΠΟΥ

  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
73 ΤΖΙΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

74

  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

  

ΑΝΤΩΝΙΑ

  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
75 ΤΣΑΝΠΑΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
76 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
77 ΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
78 ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
79 ΦΩΚΑΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
80 ΧΑΙΔΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
81 ΧΑΛΚΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
82 ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
83 ΧΑΣΤΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
84 ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Oνόματα επιτυχόντων - μερική απασχόληση

A/A

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

  

 

 

ΟΝΟΜΑ

  

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 KOLA ELENI FERIT
2 ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8 ΓΚΑΝΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9 ΓΚΙΠΑΤΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΔΑΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11 ΔΑΟΥΛΑ ΧΑΙΔΩ ΧΡΗΣΤΟΣ
12 ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΟΥΛΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
13 ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
15 ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
16 ΚΑΡΑΚΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17 ΚΑΦΦΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18 ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19 ΚΟΛΙΟΥ-ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΚΟΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22 ΚΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24 ΛΑΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25 ΛΑΝΑΡΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
26 ΛΕΝΤΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
27 ΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28 ΜΗΝΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29 ΜΙΧΑΛΤΣΙΣΙΝ-ΑΡΟΤΣΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30 ΜΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
31 ΜΠΑΡΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
32 ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
33 ΜΠΟΥΤΖΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
34 ΝΤΑΝΤΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35 ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
36 ΝΤΙΡΒΑ ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

37 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
39 ΣΑΛΙΑΜΠΟΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
41 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
42 ΣΤΑΘΗ ΝΑΟΥΜΑ ΜΑΡΚΟΣ
43 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
44 ΣΥΜΠΕΘΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
45 ΤΣΑΛΕΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
46 ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
47 ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΒΑΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
48 ΤΣΙΩΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
49 ΤΣΙΩΤΑ ΒΑΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
50 ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
51 ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ