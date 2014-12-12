Δήμος Λαρισαίων: Προσλήψεις 135 ατόμων στην καθαριότητα των σχολείων (ΟΝΟΜΑΤΑ)
Λάρισα | 08 Σεπ 2020, 08:46
Aπό τον Δήμο Λαρισαίων αναρτήθηκε ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων, συνολικά 135 ατόμων (με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) για την καθαριότητα των σχολείων.
Ονόματα επιτυχόντων - πλήρης απασχόληση
A/A
|
ΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΟΝΟΜΑ
|
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|1
|ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2
|ΑΘΑΝΑΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|3
|ΑΘΑΝΑΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|4
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|5
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
|ΑΡΓΥΡΩ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|6
|ΑΡΣΕΝΙΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|
7
|
ΑΡΣΕΝΙΟΥ
|
ΕΡΜΙΟΝΗ
|
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
|8
|ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|9
|ΒΑΡΣΑΜΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|10
|ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|11
|ΓΚΟΥΝΕΛΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|12
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|13
|ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|14
|ΔΑΟΥΛΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|15
|ΔΕΔΙΔΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|16
|ΔΟΛΓΥΡΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|17
|ΔΟΜΟΞΟΥΔΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|18
|ΔΟΥΛΑΠΤΣΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|19
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΜΑΡΙΑ
|ΒΑΙΟΣ
|20
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|21
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΡΤΕΜΙΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|22
|ΖΗΝΤΡΟΥ
|ΒΑΡΒΑΡΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|23
|ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
|ΣΩΤΗΡΙΑ
|ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
|24
|ΚΑΛΟΥΣΗ
|ΒΙΚΤΩΡΙΑ
|ΑΣΤΕΡΙΟΣ
|25
|ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|26
|ΚΑΛΥΒΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|27
|ΚΑΡΑΓΟΥΓΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|28
|ΚΑΡΑΚΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
|29
|ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΑΣΤΕΡΙΟΣ
|30
|ΚΑΤΜΕΡΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|31
|ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ
|ΝΙΚΗ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|32
|ΚΙΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|33
|ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|34
|ΚΟΝΙΑΡΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|35
|ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ
|ΣΩΤΗΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|36
|ΚΟΤΟΥΜΠΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|37
|ΜΑΛΙΑΡΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|38
|ΜΑΜΜΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|39
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
|ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|40
|ΜΠΑΚΑΛΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|41
|ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|42
|ΝΙΑΒΗ
|ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|43
|ΝΤΑΓΙΑΚΑ
|ΛΑΜΠΡΩ
|ΘΑΝΑΣΗΣ
|44
|ΝΤΕΛΛΑ
|ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|45
|ΝΤΟΥΤΣΗ
|ΠΑΤΡΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|46
|ΞΥΣΤΡΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΘΩΜΑΣ
|47
|ΠΑΝΑΓΟΥ
|ΑΓΟΡΗ
|ΘΩΜΑΣ
|48
|ΠΑΝΤΑΖΟΥ
|ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|49
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΑΘΗΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|
50
|
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|
ΕΛΕΝΗ
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|51
|ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|52
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ
|ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|53
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|54
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ
|ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΘΩΜΑΣ
|
55
|
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΛΕΤΣΙΟΥ
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|
ΧΡΗΣΤΟΣ
|56
|ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|57
|ΠΑΤΛΙΤΖΙΑΝΑ
|ΕΥΣΤΑΘΙΑ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|58
|ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|59
|ΠΕΤΡΑΚΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|60
|ΠΙΤΣΙΑΒΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|
61
|
ΠΟΡΛΙΔΟΥ
|
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|
ΧΡΗΣΤΟΣ
|62
|ΠΟΡΝΑΡΑ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|63
|ΠΟΥΛΙΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|64
|ΠΟΥΠΗ
|ΑΘΗΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
65
|
ΠΡΑΠΠΑ
|
ΙΩΑΝΝΑ
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|66
|ΡΟΥΠΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|67
|ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΖΑΧΑΡΙΑΣ
|68
|ΣΕΡΕΤΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|69
|ΣΚΥΦΤΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|70
|ΣΟΡΚΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΒΑΙΟΣ
|
71
|
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
|
ΙΩΑΝΝΑ
|
ΧΡΗΣΤΟΣ
|
72
|
ΤΕΡΠΟΥ
|
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|73
|ΤΖΙΑΣΤΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
74
|
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|
ΑΝΤΩΝΙΑ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|75
|ΤΣΑΝΠΑΡΛΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|76
|ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗ
|ΑΝΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|77
|ΤΣΙΑΡΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|78
|ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ
|ΓΛΥΚΕΡΙΑ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|79
|ΦΩΚΑΙΔΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|80
|ΧΑΙΔΟΥΛΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|81
|ΧΑΛΚΙΑ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|82
|ΧΑΣΙΩΤΗ
|ΑΘΗΝΑ
|ΑΣΤΕΡΙΟΣ
|83
|ΧΑΣΤΑΛΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|84
|ΧΑΤΖΟΥΛΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Oνόματα επιτυχόντων - μερική απασχόληση
A/A
|
ΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΟΝΟΜΑ
|
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|1
|KOLA
|ELENI
|FERIT
|2
|ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|3
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΟΥΡΑΝΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|4
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΖΩΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|5
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|6
|ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|7
|ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|8
|ΓΚΑΝΟΥΔΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|9
|ΓΚΙΠΑΤΟΥΔΗ
|ΣΤΕΛΛΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|10
|ΔΑΟΥΛΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|11
|ΔΑΟΥΛΑ
|ΧΑΙΔΩ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|12
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ
|ΒΗΣΣΑΡΟΥΛΑ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|13
|ΖΑΧΑΡΙΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|14
|ΗΛΙΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|15
|ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
|16
|ΚΑΡΑΚΑΝΟΥ
|ΦΑΝΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|17
|ΚΑΦΦΕΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|18
|ΚΕΧΑΓΙΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|19
|ΚΟΛΙΟΥ-ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|20
|ΚΟΜΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|21
|ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|22
|ΚΟΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|23
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|24
|ΛΑΙΝΑ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|25
|ΛΑΝΑΡΗ
|ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|26
|ΛΕΝΤΑ
|ΑΝΝΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|27
|ΜΑΝΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|28
|ΜΗΝΑ
|ΚΕΡΑΣΙΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|29
|ΜΙΧΑΛΤΣΙΣΙΝ-ΑΡΟΤΣΙΟΥ
|ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|30
|ΜΟΚΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|31
|ΜΠΑΡΜΠΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΑΣΤΕΡΙΟΣ
|32
|ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|33
|ΜΠΟΥΤΖΕΤΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|34
|ΝΤΑΝΤΑΛΗ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|35
|ΝΤΑΣΙΟΥ
|ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|36
|ΝΤΙΡΒΑ
|ΣΤΕΛΛΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|37
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|38
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|39
|ΣΑΛΙΑΜΠΟΥΧΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|40
|ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|41
|ΣΠΑΝΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
|42
|ΣΤΑΘΗ
|ΝΑΟΥΜΑ
|ΜΑΡΚΟΣ
|43
|ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ
|ΠΟΛΥΞΕΝΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|44
|ΣΥΜΠΕΘΕΡΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|45
|ΤΣΑΛΕΡΑ
|ΕΥΜΟΡΦΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|46
|ΤΣΕΤΣΙΛΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|47
|ΤΣΕΤΣΙΛΑ
|ΒΑΙΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|48
|ΤΣΙΩΚΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|49
|ΤΣΙΩΤΑ
|ΒΑΙΑ
|ΑΣΤΕΡΙΟΣ
|50
|ΧΑΡΙΣΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|51
|ΧΑΣΙΩΤΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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