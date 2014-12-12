Παράταση συμβάσεων για 79 εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου Λαρισαίων
Λάρισα | 02 Ιαν 2017, 12:14
Την αυτοδίκαιη παράταση από 1-1-2017 ως 31-12-2017 εβδομήντα εννιά (79) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου ειδικότητας Υ.Ε Εργατών Καθαριότητας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 , αποφάσισε ο δήμαρχος Απ. Καλογιάννης.
Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΚΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΪΟΣ
3 ΒΑΒΔΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4 ΒΑΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ
5 ΒΑΛΩΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
6 ΒΛΑΝΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7 ΓΕΛΛΑΛΗ ΤΡΥΓΩΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ
11 ΓΚΑΡΛΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
12 ΓΚΑΤΖΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
13 ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΓΚΟΥΝΤΟΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16 ΔΑΟΥΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
17 ΔΙΧΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
18 ΔΡΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21 ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
23 ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
24 ΚΑΪΣΕΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25 ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26 ΚΑΜΠΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
27 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
28 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29 ΚΑΡΑΓΙΩΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30 ΚΑΡΑΜΠΛΗ-ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
31 ΚΑΤΙΝΑΣ ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32 ΚΙΤΣΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33 ΚΟΚΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΣ
34 ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
35 ΚΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
36 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΗ ΣΑΒΒΑΣ
37 ΛΙΑΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
38 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39 ΜΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
40 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41 ΜΙΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
42 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
43 ΜΟΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
44 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
45 ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
46 ΜΠΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
47 ΜΠΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
48 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
49 ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
51 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
52 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
53 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
54 ΠΑΛΗΑΔΑΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΣ
55 ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
56 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
57 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
58 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
59 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60 ΠΑΠΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
61 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
62 ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
63 ΠΕΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
64 ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
65 ΣΑΜΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
66 ΣΚΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
67 ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
68 ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
69 ΣΦΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
70 ΣΧΟΙΝΑ ΑΓΛΑΪΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
71 ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
72 ΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
73 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ
74 ΦΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
75 ΦΤΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ
76 ΦΩΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
77 ΦΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
78 ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
79 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑΣ