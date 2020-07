Ιδιαίτερα σημαντική διεθνή επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) αποτελεί η έγκριση του Ερευνητικού Προγράμματος INVEST (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) με προϋπολογισμό ύψους 5.000.000 ευρώ.

Το INVEST στηρίζεται στην επιστημονική συνεργασία μεταξύ των εξής πέντε Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Slovak University of Agriculture της Σλοβακίας, University of Agribusiness and Rural Development της Βουλγαρίας, Karelia University of Applied Sciences της Φινλανδίας και Van Hall Larenstein University of Applied Sciences της Ολλανδίας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο Καθηγητής Σαμαράς Νικόλαος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα εντάσσει το Π.Θ. στο όραμα του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου» (European University). Ήδη έχουν συσταθεί 41 «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» που συμπεριλαμβάνουν 165 ανώτατα ιδρύματα από 26 κράτη μέλη και άλλες χώρες.

Στόχος του Ερευνητικού Έργου είναι η ισχυροποίηση της σχέσης μεταξύ διδασκαλίας, έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς γνώσεων. Κυρίαρχη επιδίωξη είναι η εξωστρέφεια, η ενθάρρυνση της κινητικότητας, η ενίσχυση της υψηλής ποιότητας σπουδών και αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» αποτελούν φιλόδοξες διεθνείς συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπτύσσουν μακροπρόθεσμη διαρθρωτική και στρατηγική συνεργασία.

Η συγκεκριμένη συνεργασία των πέντε πανεπιστημίων, στην οποία συμμετέχει και το Π.Θ. στοχεύει:

- Να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή «πανεπιστημιούπολη», όπου φοιτητές, προσωπικό και ερευνητές θα απολαμβάνουν απρόσκοπτη κινητικότητα (φυσική, εξ αποστάσεως ή μικτή) για μελέτη, έρευνα, διδασκαλία, ή/και διαμοίραση πόρων και υπηρεσιών.

- Να ενεργοποιήσει διεπιστημονικές ή και διεθνικές ομάδες φοιτητών, ακαδημαϊκών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να αντιμετωπίσουν μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, όπως ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, κλιματική αλλαγή, δημοκρατία, υγεία, μετανάστευση.