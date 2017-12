Διεθνής διάκριση για τη Λαρισαία Διδάκτορα Πολιτικό Μηχανικό Μαρία Παπαδοπούλου στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών αποτελεί η επιτυχής συμμετοχή της στο 11ο Διεθνές επιστημονικό συνέδριο IMCL ( International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning). Με έμφαση στις κινητές και εκπαιδευτικές τεχνολογίες, διοργανωτές του διεθνούς κύρους αυτού συνεδρίου είναι η Διεθνής Ένωση Ηλεκτρονικής Μηχανικής (IAOE) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο φέτος υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 30 Νοεμβρίου ως 1 Δεκεμβρίου (Mediterranean Palace Hotel, Thessaloniki, Greece). Συμμετείχαν περίπου 250 επιστήμονες από περισσότερα από 50 διεθνούς κύρους πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο (Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ρωσία, Ισπανία, Γαλλία, Αυστραλία, Βραζιλία, Ιαπωνία, κ.ά.).

Το IMCL2017 αποτελεί μέρος μιας διεθνούς πρωτοβουλίας με στόχο την προώθηση της τεχνολογικής μάθησης και της online Μηχανικής. Καλύπτει όλες τις πτυχές της κινητής μάθησης καθώς και την εμφάνιση τεχνολογιών, υποδομών και υπηρεσιών στην εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία.

Το συνέδριο έχει κριτές. Τόσο η έγκριση συμμετοχής των επιστημόνων σε αυτό όσο και την αξιολόγηση του έργου τους αποφασίστηκε από ειδικούς στις τεχνολογίες επιστήμονες. Το επιστημονικό κύρος του συνεδρίου καθιερώθηκε εδώ και χρόνια διεθνώς καθώς τα τεχνολογικά επιτεύγματα που παρουσιάζονται σε αυτό αποτυπώνουν τις καινοτόμες τάσεις στον χώρο της θεωρίας, των εφαρμογών και των μεθόδων των Ευφυών Συστημάτων (Intelligent Systems and Intelligent Computing) της Επιστήμης και Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (Information and communications technology - ICT). Για αυτό καταγράφονται στην επιστημονική εγκυκλοπαίδεια με θέμα "Advances in Intelligent Systems and Computing" που εκδίδει ο οίκος "Springer International Publishing ".

Η επιστημονική προσφορά της Δρ Μαρίας Παπαδοπούλου είναι ότι ανέπτυξε σειρά λογισμικού εφαρμογών για αυτοματοποιημένες μελέτες έργων των Πολιτικών Μηχανικών το οποίο επιτελεί προσδιορισμό των γεωγραφικών θέσεων (geolocation), ανταλλαγή, επεξεργασία, και ανάλυση των εδαφικών δεδομένων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), δορυφόρων Θεσιθεσίας (GPS, κλπ) και συνδυασμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer) με τα κινητά μέσα επικοινωνίας (mobiles) και το Διαδίκτυο (internet).

Η Δρ Μαρία Παπαδοπούλου αναγράφει δίπλα στο όνομά της και τους φορείς εργασίας της. Είναι έτσι η πρώτη φορά που η επωνυμία «Περιφέρεια Θεσσαλίας» και το πανεπιστημιακό «Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Τρίκαλα)" θα εμφανίζεται στο εξής σε τέτοιο αξιόλογο διεθνή επιστημονικό κύκλο επιστημόνων και εκδόσεων . Για αυτό η συμμετοχή και διάκριση της Διδάκτορος Πολιτικού Μηχανικού Μαρίας Παπαδοπούλου αποτελεί τιμή τόσο για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τα πανεπιστημιακά ιδρύματά της όσο και για τις πόλεις της Λάρισας και των Τρικάλων. Κάθε διάκριση μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας αντανακλάται τόσο στο πνευματικό ίδρυμα όσο και στις πόλεις όπου δραστηριοποιείται ως μηχανικός και επιστημονικά.