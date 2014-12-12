Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση - Οι υποψήφιοι στις εκλογές της ΝΟΔΕ Λάρισας
Λάρισα | 30 Απρ 2018, 19:24
Η Ν.ΕΦ.Ε. Λάρισας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων για την εκλογή στα αξιώματα του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης (Ν.Ο.), των Μελών της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟ.Δ.Ε.), των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.), των Μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜ.Τ.Ε.) και των Συνέδρων που θα συμμετάσχουν στα δύο επόμενα τακτικά Συνέδρια.
Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά οποιασδήποτε υποψηφιότητας, αναρτήθηκαν στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. και απεστάλησαν και στις κατά τόπους ΔΗΜ.Τ.Ο. οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων αιρετών διοικήσεων των τοπικών κομματικών οργάνων που υπάγονται στην Γραμματεία Οργανωτικού και την εκλογή των Συνέδρων, οι οποίες θα διεξαχθούν την Κυριακή 13 Μαΐου, από την 10:00 έως την 19:00 ώρα.
Aναλυτικά οι υποψήφιοι:
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΝΟΔΕ
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ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
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ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΝΟΔΕ
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ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΓΑΝΟΧΩΡΙΤΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (ΓΟΝΗ)
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ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΔΟΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
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ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΘΩΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
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ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΚΟΥΡΔΗΣ ΙΩΑNΝΗΣ
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ΛΑΠΠΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
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ΝΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΣΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΣΙΜΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
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ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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ΔΗΜΤΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
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ΖΑΧΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
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ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
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ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
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ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
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ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΚΟΥΡΕΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
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ΚΟΥΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
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ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΜΕΚΡΑ-ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ)
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ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΣΑΞΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
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ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΦΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΔΗΜΤΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΚΙΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
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ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
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ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
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ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
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ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΛKIΒΙΑΔΗΣ
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ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΤΙΒΙΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΔΗΜΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
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ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
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ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
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ΓΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟY ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΓΙΑΝΝΩΤΑ-ΠΙΚΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΖΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
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ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΚΟΝΤΣΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
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ΜΑΪΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΜΑΛΙΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΜΠΑΛΙΑΦΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
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ΞΗΡΟΜΕΡΙΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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ΡΕΒΗΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΣΙΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΒΑΪΑ
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ΔΗΜΤΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
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ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΓΚΟΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
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ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
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ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ
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ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
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ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΓΙΑΚΟΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
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ΓΟΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
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ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ
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ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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ΜΑΝΙΚΑ-ΓΚΟΒΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
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ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
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ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΔΗΜΤΟ ΚΙΛΕΛΕΡ
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
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ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
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ΖΗΓΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΖΙΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΚΟΥΜΑΡΟΓΛOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
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ΡΟΥΜΠΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΔΗΜΤΟ ΑΓΙΑΣ
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
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ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
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ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΒΑΪΟΣ
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ΖΕΣΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
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ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΛΑΜΑ
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ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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ΜΑΡΣΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΔΗΜΤΟ ΤΕΜΠΩΝ
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
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ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
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ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ-ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΑΝΝΑ
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ΠΕΡΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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ΣΥΝΕΔΡΟΙ
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΓΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΓΚΟΥΤΖΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΔΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΒΑΪΟΣ
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ΔΟΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
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ΖΗΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΚΟΡΟΜΗΛΑ-ΤΑΞΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
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ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ -ΒΑΝΑ
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ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΜΕΚΡΑ-ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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ΝΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
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ΝΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)
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ΠΑΝΑΓΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|
ΡΕΒΗΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΣΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΣΙΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ