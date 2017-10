Για μία ακόμη ημέρα συνεχίστηκαν οι αθλητικές δραστηριότητες στην κεντρική πλατεία της Λάρισας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας be active. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσουν από κοντά τα μυστικά του αθλήματος του τένις, με συμμετοχή των σχολών εκμάθησης τένις του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και των συλλόγων Λαρισαϊκός Όμιλος Αντισφαίρισης και Αθλητικός Σύλλογος Αντισφαίρισης Λάρισας.

Είχε προηγηθεί η χθεσινή ημέρα με εκδηλώσεις και επιδείξεις από αθλητές kickboxing και handball παράλληλη συμμετοχή κοινού όλων των ηλικιών.

Όπως τόνισαν και πάλι οι διοργανωτές το πρόγραμμα Be Active στοχεύει στην ενεργοποίηση και συμμετοχή σε καθημερινή βάση στην άθληση του συνόλου των πολιτών. Το Be Active αποτελεί μια συνέχεια της πολιτικής στον αθλητισμό για την Δια βίου άθληση των πολιτών.

thessaliatv.gr