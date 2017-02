Το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας/artfools αρχίζει σήμερα 28 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως 5 Μαρτίου 2017. Διοργανώνεται από την μη κερδοσκοπική εταιρεία artfools στην πόλη της Λάρισας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνει:

Α. fashion films μια ξεχωριστή ενότητα με ταινίες από το χώρο της μόδας και αντίστοιχες δράσεις,

Β. Διαγωνιστικό Ελληνικό και Διεθνές με ταινίες μικρού μήκους,

Γ. το Μαθητικό διαγωνιστικό με μαθητικές ταινίες από Ελλάδα και Εξωτερικό,

Δ. Παράλληλες δράσεις,εργαστήρια,master class,εκθέσεις κ.α.

Το 9ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας θα είναι αφιερωμένο στην τέχνη του ηθοποιού με τίτλο «Ποιώντας ήθος» και θα έχει προσκεκλημένους ηθοποιούς με αξιόλογη παρουσία στο χώρο του κινηματογράφου.

Το animation είναι το αγαπημένο κομμάτι των νέων, φίλων του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ και στην 9η διοργάνωση επιλέχθηκαν και θα προβληθούν 15 ταινίες μικρού μήκους animation από όλο τον κόσμο. Το διαγωνιστικό animation θα προβληθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας την Τετάρτη 1η Μαρτίου 6:30 – 9:00 μ.μ.

Θα προβληθούν οι ταινίες: (In)Felix – Italy , A Space In Time– France,Agrinoui – Cyprus, ANYU – OR HOW STALIN LOST HIS NOSE– Germany,CHIKA, THE DOG IN THE GHETTO– Germany,E IS FOR EVOLUTION– Germany, Munchies -United Kingdom, RabbitBlood -Turkey, Shit– Germany, Superbia -Hungary, The Right Way -Spain, THE RUNNER– Greece, The Vast Landscape -Croatia, Verikoka -Greece, You are not the strongest –Spain.

Στη συνέχεια και στα πλαίσια του αφιερώματος στον σκηνοθέτη Θόδωρο Μαραγκό θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Black Μπεε 80΄- 9:00 (περίπου)

Black Μπεε!! ( 2005)

Σκηνοθεσία: Θόδωρος Μαραγκός /

Σενάριο: Θόδωρος Μαραγκός/

Βασικοί πρωταγωνιστές : Egisto Pesole,, Στάθης Μαραγκός, Μαρία Μανιμανάκη./

Υπόθεση: Ένας αρχαίος Ελληνας φιλόσοφος έγραψε τον 1ο αιώνα μ.Χ., μία επιστολή προς Θοδωράκη τον νεοέλληνα. Όταν ο Θοδωράκης το μαθαίνει, ταξιδεύει στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή που βρέθηκε η επιστολή μαζί με 2000 ακόμα αρχαία ελληνικά κείμενα, για να την παραλάβει από τους Ιταλούς αρχαιολόγους. Φθάνοντας εκεί, έκπληκτος διαπιστώνει ότι για την επιστολή, ενδιαφέρονται κι άλλοι που αναζητούν ιστορικές αλήθειες, ενώ κάποιοι άλλοι προσπαθούν να την εξαφανίσουν γιατί φοβούνται μην ανιχνεύει θρησκευτικά απόρρητα. Για την ίδια επιστολή όμως, ενδιαφέρεται κι ο Δημητράκης που έχει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτός ουσιαστικά ψάχνει το παρελθόν του για να βρει τι ήταν, πριν μεταμορφωθεί σε πρόβατο.

Βραβεία- διακρίσεις

2ο βραβείο ταινίας τεκμηρίωσης μεγάλου μήκους στο 46ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Κατά το διάστημα του φεστιβάλ έχουν προγραμματισθεί παράλληλες εκδηλώσεις με εργαστήρια, master class, συζητήσεις, στρογγυλά τραπέζια, εκθέσεις και άλλες δράσεις που θα λάβουν χώρα σε αίθουσες της πόλης.

