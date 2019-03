Το Φεστιβάλ Open Nights (28 Μαρτίου - 14 Απριλίου 2019) είναι ένα διακαλλιτεχνικό φεστιβάλ που διοργανώνεται από την ομάδα χοροθεάτρου OFF ART και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Το θέμα του 4ο φεστιβάλ OPEN NIGHTS είναι η «ΑΙΔΩΣ».

Η εικαστική έκθεση στο Μουσουλμανικό τέμενος (Γενί τζαμί), θα είναι ανοικτή στο κοινό καθημερινά 18:00 - 22:00

Μουσουλμανικό τέμενος (Γενί τζαμί), Μύλος του Παππά & Stage

Είσοδος Ελεύθερη

Στην έκθεση παίρνουν μέρος οι εικαστικοί:

Zalina Z. Khestanova (Ρωσία)

Zeger Reyers (Ολλανδία)

Βαγγέλης Βλαχοδήμος (Λάρισα)

Νίκος Γιαβρόπουλος (Αθήνα)

Άρτεμις Διαμαντή (μουσική έργου: Θεόδωρος Καρκατσέλας) (Λάρισα)

Κωνσταντίνος Δουλούδης (Λάρισα)

Χρήστος Λάσκαρης (Λάρισα)

Αγγελική Λόη (Αθήνα)

Κωνσταντίνος Παπαργύρης (Λάρισα)

Ιφιγένεια Σδούκου (ποίηση: Στέλλας Νταβαρούκα) (Λάρισα)

Λία Σταμοπούλου (Αθήνα)

Στέργιος Στάμος (Τρίκαλα)

Κωστής Τσιάχας (Λάρισα)

& οι φωτογράφοι :

Άγγελος Χριστοφιλόπουλος (Αθήνα)

Δήμητρα Παπαγιάννη (Λάρισα)

Σχεδιασμός εξωτερικού φωτισμού: Εύα Νταραρά (Λάρισα/Αθήνα)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δράσεων

Πέμπτη 28/3 Γενί τζαμί

Εγκαίνια έκθεσης στις 20:00

Ζωντανή μουσική επιμέλεια: Anna Boehmig, φωνή: Λίνα Νούτσου

“Secret” Performance χορού της ομάδας OFF ART

Σκηνοθεσία - χορογραφία - εικαστικό περιβάλλον: Ρούλα Καραφέρη, χορός: Θεοδώρα Σταμάτη

DJ: “Le Comte”

Παρασκευή 29/3 Γενί τζαμί

20:30

Μουσική performance του Γιώργου Κωστούλη

Γιώργος Κωστούλης (κοντραμπάσο), Θανάσης Γκριμπούλης (κρουστά), Ρούλα Καραφέρη (φωνή)

&

Διάλεξη/συζήτηση:

«Αιδώς, από την Ιλιάδα ως τον Νίτσε, μία φιλοσοφική προσέγγιση της έννοιας και της φύσης της»

Ομιλητής: Γιώργος Πατιός (Διδάκτωρ Φιλοσοφίας της Ιστορίας και του Πολιτισμού, συγγραφέας)

Συζητεί-παρουσιάζει: Βαγγέλης Σταυριανός (φιλόλογος, συγγραφέας)

Σάββατο 30/3

19:00 Γενί τζαμί

Zeger Reyers (Ολλανδία) MASTERCLASS - Ο καλεσμένος καλλιτέχνης παρουσιάζει την δουλειά του και το αποτέλεσμα του σεμιναρίου στη Λάρισα.

21:00 Stage

Η ΗΔΟΝΟΒΛΕΨΙΑΣ - Live Poetry Performance

Ποίηση/ performance: Σίσσυ Δουτσίου, Σκηνοθεσία: Τάσος Σαγρής

DJ set: KONDAKTOR (Αθήνα), Τάσος Σαγρής - ινστιτούτο πειραματικών τεχνών (Αθήνα),“Le Comte”

Κυριακή 31/3

20:30 Γενί τζαμί

Festival IPASS Το διεθνές κοινωνικό- πολιτικό και ακτιβιστικό Φεστιβάλ παρουσιάζει ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές µικρού µήκους, σχετικές µε την ΑΙΔΩ.

Προλογίζει ο Κωνσταντίνος Μπάσιος, (Ιστορικός/ Κριτικός Τέχνης & Αρχιτεκτονικής)

22:00 Stage

Συναυλία: CAMERA (Γερμανία) & Dead ends (Ελλάδα)

Eίσοδος 10 ευρώ (προπώληση 8 ευρώ)

Τρίτη 2/4 Γενί τζαμί

20:30 “Still” εικαστική Performance, Ομάδα Eerie (Λάρισα) (διάρκεια 40 λεπτά)

performer: Θεόφιλος Χατζηαριστεράς, μουσική: Βασίλης Αγγελής

Πέμπτη 4/5 Stage,

21:45 Η ομάδα “smoking & drinking cinema” επιλέγει ταινία έκπληξη, σχετική µε το θέμα του φεστιβάλ.

Παρασκευη 5/4 Γενί τζαμί

20:30

“Secret” Performance χορού της ομάδας OFF ART

Xορογραφία -εικαστικό περιβάλλον: Ρούλα Καραφέρη, χορός: Θεοδώρα Σταμάτη, μουσική: Anna Boehmig-Γρηγόρης Καραφέρης

&

Διάλεξη/συζήτηση:

«Η βία της αιδούς και η αιδώς της βίας» : Θέματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Ομιλήτρια: Ματίνα Παπαγιαννοπούλου (Κοινωνιολόγος/εγκληματολόγος, εμπειρογνώμονας σε θέματα φύλου)

&

«Αυτοπροστασία, Αυτοάμυνα, Αυτοεκτίμηση» ομιλητές: δίκτυο Fight back club (ομάδα καθηγητών πολεμικών τεχνών)

Σάββατο 6/4 Γενί τζαμί

21:00

*E*E Performance χορού (διάρκεια 120 λεπτά όπου το κοινό μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει όποτε θέλει) Ερμηνεία- κοστούμια- μουσική & σκηνική επιμέλεια: Έφη Δήμου, Ελισάβετ Πλιακοστάθη

Κυριακή 7/4 Γενί τζαμί

21:00

RETE Μουσική performance

Σάββας Μεταξάς (Inverz / Good Luck Mr. Gorsky) και Βασίλης Λιόλιος (Eventless Plot).

Τρίτη 9/4 Γενί τζαμί

20:30

Ο Σύλλογος Πολιτισμολόγων Θεσσαλίας επιλέγει ταινίες μικρού μήκους από το Φεστιβάλ Δράμας, σχετικές µε το θέµα της ΑΙΔΟΥΣ.

Τετάρτη 10/4

20:30 Μύλος του Παππά(ισόγειο)

Φιλοξενία του ATHENS VIDEO DANCE PROJECT (AVDP), ένα Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού, στα πλαίσια του φεστιβάλ «Ο Μύλος χορεύει». Επιλογή των ταινιών με βάση το θέμα της ΑΙΔΟΥΣ

22:00 Stage

Συναυλία: SUUNS (Καναδάς)

είσοδος 12 ευρώ (προπώληση 10 ευρώ)

Πέμπτη 11/4 Stage

21:45 Η ομάδα «Smoking and drinking cinema» επιλέγει ταινία έκπληξη σχετική µε το θέμα του φεστιβάλ (και πολύ χορό!)

Παρασκευή 12/4 Γενί τζαμί

20:30

SOMA, performance χοροθεάτρου (work in progress)

Χορογραφία: Μαρία Ραπτοτάσιου, Χορός- Ερμηνεία: Λίνα Νούτσου, Ρούλα Καραφέρη

&

«Ουτοπία και Δυστοπία του σώματος στην εποχή της επιθυμίας: το ναρκισσευόμενο ή πάσχον σώμα» 3 ποιητές διαβάζουν ποιήματα δικά τους και άλλων:

Ποιητές: Δήμητρα Κουβάτα, Σωτήρης Παστάκας , Ηλίας Κουρκούτας

Συζητητές: Δ. Καραμανάβης (Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής) Κώστας Αγγελής (Κοινωνικός Ανθρωπολόγος) για τη σχέση με το σώμα και τον κοινωνικό/διαπροσωπικό δεσμό στη σημερινή εποχή

Σάββατο 13/4

20:30 Μύλος του Παππά (σκηνή μπαλέτου)

3βήματα μπροστά παράσταση χορού, παραγωγή του φεστιβάλ «O Μύλος χορεύει»

3 χορογράφοι δημιουργούν με θέμα την ΑΙΔΩ.

είσοδος 5 ευρώ

Κυριακή 14/4

20:30 Μύλος του Παππά (σκηνή μπαλέτου)

3βήματα μπροστά παράσταση χορού, παραγωγή του φεστιβάλ «O Μύλος χορεύει»

3 χορογράφοι δημιουργούν με θέμα την ΑΙΔΩ.

είσοδος 5 ευρώ

22:00 closing PARTY! - Stage

Σεμινάρια:

Χώρος διεξαγωγής: Μύλος του Παππά (Γεωργιάδου 53)

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους, ανεξαρτήτου σχετικής εμπειρίας.

…..........

23 & 24/3 12:00 - 15:00 &

26/3 17:00- 20:00.

«Εξέλιξη, ενδυνάμωση και πραγματοποίηση μιας ιδέας σε έργο τέχνης», Zeger Reyers (Ολλανδία). Έργα αποτέλεσμα του σεμιναρίου, είναι πιθανό να παρουσιαστούν στις 30/3 στο Γενί τζαμί.

Συμμετοχή: 25 ευρώ

31/3

11:00-14:00

«Το σώμα και η έννοια της αιδούς μέσω της σωματοψυχοπαιδαγωγικής», Ροδουλα Κουλιαμπέρη (Θεσσαλονίκη)

συμμετοχή: 15 ευρώ

6/4

11:00- 13:00

Αυτοπροστασία, οριοθέτηση, αυτοάμυνα Fight back club(Αθήνα)

Συμμετοχή: Δωρεάν

7/4

11:30- 13:00

Σύγχρονος χορός Ελισάβετ Πλιακοστάθη(Αθήνα) &

13:00- 15:00

Partnering Έφη Δήμου(Αθήνα)

συμμετοχή: 12 ευρώ το ένα /20 ευρώ και τα δύο

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Ο Μύλος χορεύει» από 7 έως 14/4 θα γίνουν

ανοικτά εργαστήρια/σεμινάρια της ομάδας OFF ART

11/4

18:30-20:00

«Body image, δεδομένα πρότυπα και διατροφικές διαταραχές » ένα βιοματικό σεμινάριο χοροθεραπείας. Ρούλα Καραφέρη (Λάρισα) Συμμετοχή: Δωρεάν

13/4

11:30-13:00 Masterclass σύγχρονου χορού: Ροδούλα Κουλιαμπέρη(Θεσσαλονίκη)

14/4

11:30-13:00 Masterclass σύγχρονου χορού: Δημήτρης Ράπτης(Αθήνα)

13:30-15:00 Masterclass σύγχρονου χορού: Δέσποινα Καπουλίτσα(Θεσσαλονίκη)

Συμμετοχή: 8 ευρώ το μάθημα.

Concept-Υλοποίηση: Ρούλα Καραφέρη

Οργάνωση-εκτέλεση παραγωγής: OFF ART-σκηνικές παρουσίες, Λευτέρης Μπατζανούλης, Γιώτα Μάνου

Τεχνική υποστήριξη: Νίκος Ντούλας

Video: Γωγώ Ταμπάκη

Video post-production: Λευτέρης Μπατζανούλης

Γραφιστικά: Κος Μαρκάτος

Συνεργαζόμενοι επιμελητές: Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου, Κωνσταντίνος Μπάσιος