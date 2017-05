H οργάνωση Δίκτυο Νέων Ελλάδας Youthnet Hellas, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Δίκτυο Νέων Youth Social Rights Network, τον οργανισμό AID - Alternative Innovative Development και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, διοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 με τίτλο «Μπορεί να αντιμετωπιστεί η ρητορική μίσους;».

Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί στο Μύλο του Παππά (ισόγειο) στις 12.30 το μεσημέρι.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος «CHariSMA: Combating Hate Speech Multipliers and Ambassadors» που υλοποιήθηκε στη Λάρισα στις 21-25 Απριλίου 2017 και του πακέτου πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους. Επίσης, θα γίνουν εισηγήσεις σχετικά με το ρόλο του σχολείου, των εκπαιδευτικών, των γονέων αλλά και των φορέων νεολαίας για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

12.30-12.40 Χαιρετισμοί

12.40-12.55 Παρουσίαση του προγράμματος «CHariSMA», αποτελέσματα.

Αναστασία Οικονομούλα, Youth worker, Αντιπρόεδρος του Δικτύου Νέων Ελλάδας.

12.55-13.05 Το Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας. Η εκστρατεία No Hate Speech Movement (κατά της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μαρία Ροΐδη, Νομικός, μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας και μέλος της προγραμματικής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης.

13.05-13.25 Παρουσίαση του πακέτου πληροφοριών στην εκπαίδευση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Φένια Παπακωνσταντίνου, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Πρόεδρος της οργάνωσης Alternative Innovative Development.

13.25-13.45 Γονείς, Σχολείο, Εκπαιδευτικοί και ρητορική μίσους

Μαίρη Δροσοπούλου, Εκπαιδεύτρια για το Συμβούλιο της Ευρώπης, Ερευνήτρια- υποψήφια διδάκτωρ ΑΠΘ.

13:45-14:15 Δικτύωση φορέων για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.

Biljana Vasilevska Trajkoska, Πρόεδρος του Δικτύου Νέων για τα κοινωνικά δικαιώματα

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «CHariSMA: Combating Hate Speech Multipliers and Ambassadors».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 μηνών και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, του εκφοβισμού, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην περιοχή της Λάρισας. Υποστηρίζοντας μια ομάδα πρεσβευτών κατά της ρητορικής του μίσους (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, youth workers), οι οποίοι θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα μάθουν μεθόδους, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να δράσουν ως πολλαπλασιαστές και να προωθήσουν την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, την ανοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των νέων για μια πολιτισμική κοινωνία με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Χορηγός επικοινωνίας προγράμματος: Κοινωνική Πολιτική Κοινωνική Θεωρία