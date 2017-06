Αρχίζει ανήμερα της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Μουσικής, Τετάρτη 21 Ιουνίου στις 19:30 από την πλατεία Ταχυδρομείου, με παρέλαση της αγαπημένης ομάδας κρουστών από τη Θεσσαλονίκη Paranaue, το Φεστιβάλ Πηνειού που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων – Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών.

Τα κρουστά θα συναντήσουν τους μικρούς ποδηλάτες της Ακαδημίας Ποδηλασίας του Δήμου Λαρισαίων στην Κεντρική πλατεία κι όλοι μαζί θα κατευθυνθούν στην κοίτη του ποταμού, για να μεταδώσουν το ρυθμό και το κέφι τους.

Εκεί, όλα θα είναι έτοιμα από τις 6 το απόγευμα για τους επισκέπτες, να διασκεδάσουν με τις δεκάδες καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις, τις αθλητικές δραστηριότητες και τις συναυλίες.

Η Χορευτική Σκηνή θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ. με Zumba πάρτι από τις Λέσχες Πολιτισμού και θα συνεχιστεί στις 9 μ.μ. με την εκδήλωση «Το βινύλιο επιστρέφει» με τον γνωστό Λαρισαίο dj Γιάννη Καλλιμάνη στα πλατό.

Η Κεντρική Σκηνή θα ανοίξει στις 9 μ.μ. με τους Band Fatale για να ακολουθήσουν οι Μπλε και η διάθεση να απογειωθεί.

Πριν τη συναυλία των Μπλε, ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης θα κηρύξει την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ.

Στη Β΄ Σκηνή, θα εμφανιστούν τα συγκροτήματα Αντίποινα + Social Waste, 63High και Planet of Zeus.

Όλοι Φεστιβάλ Πηνειού! Ξεκινάμε! Τέσσερις μέρες χαράς και δημιουργίας!

Να μη λείψει κανείς!



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

από πλατεία Ταχυδρομείου έως κοίτη Πηνειού

19:30

Παρέλαση κρουστών Paranaue - Ακαδημία Ποδηλασίας Δήμου Λαρισαίων

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00

Band Fatale / Μπλε

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20:00-21:00

Λέσχες Πολιτισμού - Zumba & Zumba kids

21:00-23:00

Το βινύλιο επιστρέφει…

ΣΚΗΝΗ Β΄

19:30-00:00

Planet of Zeus / 63High / Αντίποινα + Social Waste

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:30 Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος - Κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων / Γλυπτική - διακοσμητική γαστρονομίας

18:00-21:30 ΙΕΚ Δήμητρα - Διάλεξε το επάγγελμά σου / Πηνειός Fashion Club / Μαγικό κουτί

18:00-21:30 Art Gate - Imagination playground

18:00-21:30 Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας - Ζωγραφίζουμε Καλημέρες

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Action painting

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Φτιάξε το δικό σου κόσμημα

18:00-21:00 ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων - Ταξίδι σε μια πόλη μαγική

18:00-21:30 Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας - Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

18:00-21:30 Λέσχη Στατικού Μοντελισμού - Κατασκευή μοντέλου - διοράματος

18:00-21:30 Εξάντας ΚοινΣΕπ - Διαδραστικά πειράματα φυσικής / Εικαστικές κατασκευές / 3D Printer

18:00-21:30 Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center - Μαθαίνω παίζοντας στης Λαρίσης το ποτάμι!

18:30-22:00 Φωτογραφική ομάδα fplus - Camera Obscura Installation

19:00-20:00 Κέντρο Ημέρας Χαρά ΙΙ - Αισθητικοκινητικό Παιχνίδι Sherborne

19:00-20:30 Ομάδα Έκφραση - Οι γέφυρες του Πηνειού: θεατρικό παιχνίδι

19:00-21:00 Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα - Κατασκευή Γαντόκουκλας

19:00-21:00 Σχολή Ζωγραφικής Σχέδιο Σαμαράς & Cask Gallery - Εργαστήρι κατασκευής-εγκατάστασης με πεταλούδες

19:00-22:00 Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Άτι..θασες πινελιές!

19:30-21:00 Play Education - Παιδί & διατροφή / Διατροφονήσι

20:00-22:00 Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας - Από γράμμα σε γράμμα βρες τις λέξεις / Twister: ένα παιχνίδι με σημεία

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:00 Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη - Πινγκ πονγκ

18:00-21:00 Ν.Ο.Λ. - Συγχρονισμένη κολύμβηση… στη στεριά

18:00-21:00 Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ - Γνωριμία με το Μπριτζ

18:00-21:00 Α.Σ. Πολυδάμας Παγκρατιαστής - Γνωριμία με το Παγκράτιο

18:00-21:00 Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας - Γνωριμία με το Ταεκβοντό

18:00-21:00 Α.Σ. Judo Bushi - Γνωριμία με το Τζούντο

19:00-21:00 J-Arts - Γνωριμία με το Kendo & τις ιαπωνικές πολεμικές τέχνες

19:00-22:00 Ακαδημία Βόλεϊ Δήμου Λαρισαίων - Τουρνουά Beach Volley παιδικό-παγκορασίδων

20:00-21:00 Studio Yoga Gold Gym - Aerial Yoga

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

17:30-21:30 Ε.Ε.Α.Α. - Λούνα Πάρκ της Ανακύκλωσης

18:00-23:30 Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium on the Go

18:00-23:30 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

18:00-23:30 Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Λάρισας – Δράσεις

19:30-20:30 Ομάδα Νόον Έγνω - Βόλτα στο ποτάμι: περιπατητική περιήγηση

Διαδικτυακό Περιοδικό fmag - Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα "Μουσική"