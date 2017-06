Την Τετάρτη 21 Ιουνίου ανοίγει τις πύλες του το φετινό φεστιβάλ Πηνειού όπου κυριαρχεί η μουσική με συναυλίες από καλλιτέχνες και συγκροτήματα από όλα τα είδη. Το υπόλοιπο κομμάτι του έχει διαδραστικό χαρακτήρα δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, μέσω των δράσεων που έχουν στηθεί, να εμπλακούν ενεργά με όλες τις τέχνες. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πάνος Σάπκας παρουσιάζοντας το φεστιβάλ "μέλημά μας, είναι να εξασφαλίσουμε εκτός από τα καθιερωμένα, καινούρια θεάματα και δρώμενα, που θα προσφέρουν στους Λαρισαίους νέες εμπειρίες, που θα τους εκπλήξουν ευχάριστα και ουσιαστικά".

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

από Πλατεία Ταχυδρομείου έως κοίτη Πηνειού

19:30

Παρέλαση κρουστών Paranaue - Ακαδημία Ποδηλασίας Δήμου Λαρισαίων

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00

Band Fatale / Μπλε

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20:00-21:00

Λέσχες Πολιτισμού - Zumba & Zumba kids

21:00-23:00

Το Βινύλιο επιστρέφει…

ΣΚΗΝΗ Β΄

21:00-00:00

Planet of Zeus / 63High / Αντίποινα + Social Waste

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:30 Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος - Κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων / Γλυπτική - διακοσμητική γαστρονομίας

18:00-21:30 ΙΕΚ Δήμητρα - Διάλεξε το επάγγελμά σου / Πηνειός Fashion Club / Μαγικό κουτί

18:00-21:30 Art Gate - Imagination playground

18:00-21:30 Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας - Ζωγραφίζουμε Καλημέρες

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Action painting

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Φτιάξε το δικό σου κόσμημα

18:00-21:00 ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων - Ταξίδι σε μια πόλη μαγική

18:00-21:30 Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας - Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

18:00-21:30 Λέσχη Στατικού Μοντελισμού - Κατασκευή μοντέλου - διοράματος

18:00-21:30 Εξάντας ΚοινΣΕπ - Διαδραστικά πειράματα φυσικής / Εικαστικές κατασκευές / 3D Printer

18:00-21:30 Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center - Μαθαίνω παίζοντας στης Λαρίσης το ποτάμι!

18:30-22:00 Φωτογραφική ομάδα fplus - Camera Obscura Installation

19:00-20:00 Κέντρο Ημέρας Χαρά ΙΙ - Αισθητικοκινητικό Παιχνίδι Sherborne

19:00-20:30 Ομάδα Έκφραση - Οι γέφυρες του Πηνειού: θεατρικό παιχνίδι

19:00-21:00 Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα - Κατασκευή Γαντόκουκλας

19:00-21:00 Σχολή Ζωγραφικής Σχέδιο Σαμαράς & Cask Gallery - Εργαστήρι κατασκευής-εγκατάστασης με πεταλούδες

19:00-22:00 Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Άτι..θασες πινελιές!

19:30-21:00 Play Education - Παιδί & διατροφή / Διατροφονήσι

20:00-22:00 Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας - Από γράμμα σε γράμμα βρες τις λέξεις / Twister: ένα παιχνίδι με σημεία

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:00 Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη - Πινγκ πονγκ

18:00-21:00 Ν.Ο.Λ. - Συγχρονισμένη κολύμβηση… στη στεριά

18:00-21:00 Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ - Γνωριμία με το Μπριτζ

18:00-21:00 Α.Σ. Πολυδάμας Παγκρατιαστής - Γνωριμία με το Παγκράτιο

18:00-21:00 Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας - Γνωριμία με το Ταεκβοντό

18:00-21:00 Α.Σ. Judo Bushi - Γνωριμία με το Τζούντο

19:00-21:00 J-Arts - Γνωριμία με το Kendo & τις ιαπωνικές πολεμικές τέχνες

19:00-22:00 Ακαδημία Βόλεϊ Δήμου Λαρισαίων - Τουρνουά Beach Volley παιδικό-παγκορασίδων

20:00-21:00 Studio Yoga Gold Gym - Aerial Yoga

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

17:30-21:30 Ε.Ε.Α.Α. - Λούνα Πάρκ της Ανακύκλωσης

18:00-23:30 Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium on the Go

18:00-23:30 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

18:00-23:30 Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Λάρισας – Δράσεις

19:30-20:30 Ομάδα Νόον Έγνω - Βόλτα στο ποτάμι: περιπατητική περιήγηση

Διαδικτυακό Περιοδικό fmag - Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα "Μουσική"

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00

Jah Love Maria / Gadjo Dilo

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:30-23:30

Ορχήστρα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής ΔΩΛ

LAS RAMBLAS STAGE

21:00-00:00

Mageo / Mr. Sibal / Echonomist

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:30 Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος - Μαγειρική

18:00-21:30 ΙΕΚ Δήμητρα - Διάλεξε το επάγγελμά σου / Πηνειός Fashion Club / Μαγικό κουτί

18:00-21:30 Art Gate - Imagination playground

18:00-21:30 Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας - Ζωγραφίζουμε Καλημέρες

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Ζωγραφική πορτραίτο

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Φτιάξε το δικό σου κόσμημα

18:00-21:00 ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων - Ταξίδι σε μια πόλη μαγική

18:00-21:30 Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας - Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

18:00-21:30 Λέσχη Στατικού Μοντελισμού - Make 'n Take

18:00-21:30 Εξάντας ΚοινΣΕπ - Διαδραστικά πειράματα φυσικής / Εικαστικές κατασκευές / Κυνήγι θησαυρού

18:00-21:30 Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center - Μαθαίνω παίζοντας στης Λαρίσης το ποτάμι!

18:30-22:00 Φωτογραφική ομάδα fplus - Camera Obscura Installation / Σεμινάριο φωτογραφίας για παιδιά & εφήβους

19:00-20:00 Κέντρο Ημέρας Χαρά ΙΙ - Αισθητικοκινητικό Παιχνίδι Sherborne

19:00-20:30 Ομάδα Έκφραση - Οι γέφυρες του Πηνειού: θεατρικό παιχνίδι

19:00-21:00 Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα - Κατασκευή Μαριονέτας

19:00-22:00 Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Κεραμολούλουδα

19:00-21:00 Σχολή Ζωγραφικής Σχέδιο Σαμαράς & Cask Gallery - Εργαστήρι κατασκευής-εγκατάστασης με πεταλούδες

19:30-21:00 Play Education - Μικροί σκούφοι: μαγειρεύουμε cheesecake

20:00-22:00 Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας - Ζωγραφική με κουκίδες: στο ατελιέ του Ζωρζ Σερά

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:00 Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη - Πινγκ πονγκ

18:00-21:00 Ν.Ο.Λ. - Water polo… στη στεριά

18:00-21:00 Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ - Γνωριμία με το Μπριτζ

18:00-21:00 Α.Σ. Πολυδάμας Παγκρατιαστής - Γνωριμία με το Παγκράτιο

18:00-21:00 Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας - Γνωριμία με το Ταεκβοντό

18:00-21:00 Α.Σ. Judo Bushi - Γνωριμία με το Τζούντο

19:00-21:00 J-Arts - Γνωριμία με το Kendo & τις ιαπωνικές πολεμικές τέχνες

19:30-21:00 Ποδηλατικός Α.Σ. Πηνειός - Ποδηλατοδεξιοτεχνία: μικρή πίστα ποδηλασίας

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

18:00-23:30 Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium on the Go

18:00-23:30 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

18:00-23:30 Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Λάρισας – Δράσεις

19:30-20:30 Ομάδα Νόον Έγνω - Βόλτα στο ποτάμι: περιπατητική περιήγηση

Διαδικτυακό Περιοδικό fmag - Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα "Μουσική"

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00

Les Enfants de Pigalle / Ματούλα Ζαμάνη

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20:00-21:00

Λέσχες Πολιτισμού - Latin & Zumba

21:00-21:30

Real Dance Studio - Hip Hop

21:30-23:30

DND and the Band

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:30 Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος - Ζαχαροπλαστική / Κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων

18:00-21:30 ΙΕΚ Δήμητρα - Διάλεξε το επάγγελμά σου / Πηνειός Fashion Club / Μαγικό κουτί

18:00-21:30 Art Gate - Imagination playground

18:00-21:30 Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας - Ζωγραφίζουμε Καλημέρες

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Ζωγραφική mobile

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Φτιάξε το δικό σου κόσμημα

18:00-21:00 ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων - Ταξίδι σε μια πόλη μαγική

18:00-21:30 Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας - Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

18:00-21:30 Λέσχη Στατικού Μοντελισμού - Κατασκευή φιγούρας / 3D αναπαράσταση / Χρήση πινέλου & αερογράφου

18:00-21:30 Εξάντας ΚοινΣΕπ - Διαδραστικά πειράματα φυσικής / Εικαστικές κατασκευές / Κοινωνική Οικονομία

18:00-21:30 Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center - Μαθαίνω παίζοντας στης Λαρίσης το ποτάμι!

18:30-22:00 Φωτογραφική ομάδα fplus - Camera Obscura Installation / Σεμινάριο φωτογραφίας για παιδιά & εφήβους

19:00-20:30 Λέσχες Πολιτισμού - Οι γέφυρες του Πηνειού: θεατρικό παιχνίδι

19:00-21:00 Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα - Παράσταση: Μα που πήγε η μουσική; / Ζωγραφική με θέμα τη μουσική

19:00-21:00 Σχολή Ζωγραφικής Σχέδιο Σαμαράς & Cask Gallery - Εργαστήρι κατασκευής-εγκατάστασης με πεταλούδες

19:30-21:00 Play Education - Μουσικομπερδέματα

20:00-22:00 Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας - Ζωγραφική με σταγόνες: στο ατελιέ του Τζάκσον Πόλλοκ

21:00-23:00 Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας - Σκιαγραφίες

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:00 Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη - Πινγκ πονγκ

18:00-21:00 Ν.Ο.Λ. - Πρώτες βοήθειες

18:00-21:00 Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ - Γνωριμία με το Μπριτζ

18:00-21:00 Α.Σ. Πολυδάμας Παγκρατιαστής - Γνωριμία με το Παγκράτιο

18:00-21:00 Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας - Γνωριμία με το Ταεκβοντό

18:00-21:00 Α.Σ. Judo Bushi - Γνωριμία με το Τζούντο

19:00-21:00 J-Arts - Γνωριμία με το Kendo & τις ιαπωνικές πολεμικές τέχνες

19:30-20:30 Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων Άθληση και Γυναίκα - Pilates με στρώμα και λάστιχο

20:00-21:00 Σταυρούλα Γκανάτσα - Aerial Fitness

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

18:00-23:30 Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium on the Go

18:00-23:30 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

18:00-23:30 Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Λάρισας – Δράσεις

19:30-20:30 Ομάδα Νόον Έγνω - Βόλτα στο ποτάμι: περιπατητική περιήγηση

Διαδικτυακό Περιοδικό fmag - Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα "Μουσική"

Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00

Round IV / Λεωνίδας Μπαλάφας

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:30-23:30

Dilek Koç & Κομπανία Θεσσαλονίκης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:30 Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος - Μικρομαγειρέματα

18:00-21:30 ΙΕΚ Δήμητρα - Διάλεξε το επάγγελμά σου / Πηνειός Fashion Club / Μαγικό κουτί

18:00-21:30 Art Gate - Imagination playground

18:00-21:30 Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας - Ζωγραφίζουμε Καλημέρες

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Action painting

18:00-21:30 Λέσχες Πολιτισμού - Φτιάξε το δικό σου κόσμημα

18:00-21:30 Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας - Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

18:00-21:30 Λέσχη Στατικού Μοντελισμού - Πρότυπο Αρχαίου Έλληνα Οπλίτη / Παρουσίαση τέχνης μάχης Φάλαγγα

18:00-21:30 Εξάντας ΚοινΣΕπ - Διαδραστικά πειράματα φυσικής / Εικαστικές κατασκευές / 3D Printer

18:00-21:30 Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center - Μαθαίνω παίζοντας στης Λαρίσης το ποτάμι!

18:00-21:00 Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας Το Άθυρμα-παράρτημα Λάρισας - Παιχνίδια αλληλεπίδρασης & ενδυνάμωσης σχέσης για γονείς & παιδιά / Παιχνίδια ενηλίκων

18:30-22:00 Φωτογραφική ομάδα fplus - Camera Obscura Installation / Σεμινάριο φωτογραφίας για παιδιά & εφήβους

19:00-20:30 Λέσχες Πολιτισμού - Οι γέφυρες του Πηνειού: θεατρικό παιχνίδι

19:00-21:00 Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα - Τα τρία γουρουνάκια / Κατασκευή κούκλας

19:00-21:00 Σχολή Ζωγραφικής Σχέδιο Σαμαράς & Cask Gallery - Εργαστήρι κατασκευής-εγκατάστασης με πεταλούδες

19:30-20:30 Δημοσθένης Χαρούλης & Αντωνία Μπατσαλή - Αφήγηση παραμυθιών

19:30-21:00 Play Education - Δημιουργούμε το βυθό της θάλασσας

20:00-22:00 Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας - Σημείο, γραμμή, επίπεδο: στο ατελιέ του Βασίλι Καντίνσκι

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

18:00-21:00 Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη - Αγώνες επίδειξης από μέλη της Εθνικής ομάδας

18:00-21:00 Ν.Ο.Λ. - Παιχνίδια με το νερό

18:00-21:00 Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ - Γνωριμία με το Μπριτζ

18:00-21:00 Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας - Γνωριμία με το Ταεκβοντό

18:00-21:00 Α.Σ. Judo Bushi - Γνωριμία με το Τζούντο

19:00-21:00 J-Arts - Γνωριμία με το Kendo & τις ιαπωνικές πολεμικές τέχνε

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

18:00-23:30 Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium on the Go

18:00-23:30 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

18:00-23:30 Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Λάρισας – Δράσεις

19:30-20:30 Ομάδα Νόον Έγνω - Βόλτα στο ποτάμι: περιπατητική περιήγηση

Διαδικτυακό Περιοδικό fmag - Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα "Μουσική"