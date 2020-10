Το υβριδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα του διακαλλιτεχνικού φεστιβάλ 5ο Open nights που διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού με την ομάδα χοροθεάτρου OFF ART σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, από τις 29/10 – 8/11/2020, ακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του covid19, κρατώντας τρεις εκδηλώσεις που ενώ θα παρουσιαστούν σε live streaming, θα είναι ανοικτές σε περιορισμένο ζωντανό κοινό, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν…

Οι on line παρουσιάσεις θα γίνουν από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ https://www.opennightsfestival.com/

Η ροή παρουσίασης θα ακολουθήσει το ακριβές πρόγραμμα.

Μουσουλμανικό Τέμενος (Γενί Τζαμί), Μύλος του Παππά, Διαχρονικό Mουσείο Λάρισας και σε άλλα τοπόσημα της πόλης.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ.

Εικαστικά/ Φωτογραφία/ Performances/ Residencies/ Screenings / Διαλέξεις/ Ποίηση/ Workshops

Η ομαδική εικαστική έκθεση στο Μουσουλμανικό Τέμενος (Γενί τζαμί), και η έκθεση φωτογραφίας στον Μύλο του Παππά θα παρουσιαστούν μόνο διαδικτυακά.

Εικαστικοί:

Ρούλα Αντωνοπούλου/ Γιώργος Κουκουράκης (Μεταξοχώρι/Αθήνα)

Άρτεμις Διαμαντή (Λάρισα)

Αστέρης Δημητρίου (Λάρισα)

Κωνσταντίνος Δουλούδης (Λάρισα)

Μαρία Ζησοπούλου/ Δήμητρα Οικονόμου (Λάρισα)

Δήμητρα Καλογήρου (Λάρισα)

Έλλη Κυριαζή (Λάρισα)

Γιώργος Λαζόγκας (συλλογή Γιάννη Ξ. Διαμαντή)

Αμαλία Λιάκου (συλλογή Μαρίας Παπαλιάγκα)

Ιωάννα Λιούτσια (Θεσσαλονίκη)

Stephanie Maier (Μόναχο, Γερμανία) in residency

Χρόνης Μπότσογλου (συλλογή Γιάννη Ξ. Διαμαντή)

Ιφιγένεια Σδούκου (Λάρισα)

Στέργιος Στάμος (Τρίκαλα)

Χάρης Τζίκας (Λάρισα)

Θεοδώρα Τσιάτσιου (Λάρισα)

Κωστής Τσιάχας (Λάρισα)

Φωτογράφοι: Αποστόλης Ζαχαράκης (Βόλος), Αμαλία Λιάκου (Λάρισα)

Αρχιτέκτονες: Αντώνης Μόρας, Χάιδω Γεωργούλη, Δέσποινα Πάλλη (aether: arch, Λάρισα)

Εικαστικός φωτισμός μνημείου (Γενί Τζαμί): Εύα Νταραρά (Λάρισα/Αθήνα)

Projects:

«Highlighted Timemarks»: μια επαυξημένη διαδρομή/ ένα phygital αντικείμενο/ QR codes με ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό που ερμηνεύει συγκεκριμένους χώρους - τοπόσημα της Λάρισας, αναδεικνύοντας τις χρονικότητές τους. aether: arch (Αντώνης Μόρας, Χάιδω Γεωργούλη, Δέσποινα Πάλλη) Σημεία στην πόλη

«Plastification»: Interactive growing project. Μια εγκατάσταση φωτογραφιών από θραύσματα πλαστικών σκουπιδιών που συνεχώς μεγαλώνει. Οι θεατές καλούνται να συμμετάσχουν με τη δική τους ματιά. Stephanie Maier

Digital project in instagram: plastification_larissa

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δράσεων

Είσοδος ελεύθερη

Πέμπτη 29/10 Μουσουλμανικό τέμενος Γενί Τζαμί

18:00- 22:00 διαδικτυακή παρουσίαση ομαδικής εικαστικής έκθεσης

Παρασκευή 30/10 Μύλος του Παππά

18:00- 22:00 διαδικτυακή παρουσίαση έκθεσης φωτογραφίας χορού του Αποστόλη Ζαχαράκη (Βόλος)

21:00 διαδικτυακή παρουσίαση: Thessaloniki Cinedance International (TCI). Το διεθνές φεστιβάλ εστιάζει στη σύνδεση του χορού με τον κινηματογράφο.

Σάββατο 31/10 Διαχρονικό Μουσείο

Η ζωντανή προβολή αναβάλλεται για μια επόμενη διοργάνωση

Κυριακή 1/11 Διαχρονικό Μουσείο

19:00 διαδικτυακή παρουσίαση: Χορός στο Διαχρονικό: In actu (Λάρισα)

Χορογραφούν για τον χρόνο: Liza Goodson (χορεύουν: Τζώρτζια Καραγκούνη, Χαριτίνη Λιόντου) και Αθηνά Μανώλη σε συνεργασία με 'One Red Dot' (χορεύουν: Μαρίτα Κάτσικα, Αθηνά Μανώλη)

19:30 προβολή και διαδικτυακή παρουσίαση: «ΝΤΑΚΑΡ» video Dance της ομάδας OFF ART, παραγωγή της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών Λάρισας (πρεμιέρα) βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο ποίησης του Θάνου Γώγου.

20:00 Διάλεξη/συζήτηση. «Χρόνος-Θάνατος -Έρωτας στην σύγχρονη ποίηση» σε συνεργασία με το λογοτεχνικό περιοδικό ΘΡΑΚΑ. Παρουσίαση Ηλίας Κουρκούτας (ψυχολόγος, ποιητής)

Συζητητές: Δ. Καραμανάβης (Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής), Κώστας Αγγελής (Κοινωνικός Ανθρωπολόγος)

Παρουσίαση της έκδοσης κειμένων του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής της ομάδας OFF ART, με θέμα τον χρόνο. Εισηγητής: Γιάννης Αντάμης, συγγραφέας, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.

Κοινό περιορισμένο. Κρατήσεις θέσεων: 2410253097

και σε live streaming

Τρίτη 3/11

20:00 διαδικτυακή παρουσίαση: Athens VIDEO DANCE project (AVDP), ένα Διεθνές Φεστιβάλ Video Χορού

Πέμπτη 5/11

20:00 διαδικτυακή παρουσίαση: ντοκιμαντέρ «Working Dancers» (2016) των: Kωνσταντίνα Μπούσμπουρα και Julia Martinez Ηeimann, μια συμπαραγωγή Ελλάδας και Αργεντινής με διεθνή παρουσία σε ακαδημαϊκά πάνελ, φεστιβάλ και εργαστήρια.

Παρασκευη 6/11 Διαχρονικό Μουσείο

20:00 προβολή & διαδικτυακή παρουσίαση: Xορός στο Διαχρονικό: OFF ART, χορογραφεί η Μαρία Ραπτοτάσιου τις: Ματίνα Ζουμπουνέλλη, Μαρία Κυρμά, Κωνσταντίνα Σουμπενιώτη

20:30 Ζωντανή performance (και σε live streaming)

Γραία=Greece=Oldness,

Greece means Oldness

Bodarch: Στέλλα Χατζηπαναγιώτου, Πέτρος Πέτρου

Μια περφόρμανς για την ωραιότητα και γηραιότητα ή «όταν η μούσα γίνεται μουσείο...»

Διάλεξη/συζήτηση (ζωντανά και σε live streaming)ι : «Κατασκευάζοντας τη Γυναίκα»

Παρουσιάζουν/ συζητούν ιστορικά και σύγχρονα δεδομένα, μέλη της φεμινιστικής ομάδας Μέδουσες (Νίνα Σεφεριάδου: Γυναίκες στην πυρά- πειθαρχήσεις γυναικείων σωμάτων χθες και σήμερα, Αντιγόνη Καψάλη: Η εικόνα της ) και Αντώνης Ψάλτης: Τα θεμέλια της πατριαρχίας στην Αναγέννηση

Κοινό περιορισμένο. Κρατήσεις θέσεων: 2410253097

και σε live streaming.

Σάββατο 7/11 Διαχρονικό Μουσείο

19:00 Performance/ ηχητική εγκατάσταση: «Κόσμος» Ιωάννα Λιούτσια (Θεσσαλονίκη)

Φωτογραφία-αφήγηση: «Σιωπηλοί αφηγητές του χρόνου» Οι προτομές ως εργαλείο βιοπολιτικής.Φώτης Νατσιούλης, Κώστας Σταυριανός, Αντώνης Ψάλτης

Διάλεξη/συζήτηση: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα - Σκηνές από την Eλληνική διαχρονία»

Δημήτρης Πλάντζος (καθηγητής κλασικής Αρχαιολογίας – Πανεπιστήμιο Αθήνας) Σταυρούλα Σδρόλια (αρχαιολόγος), Αντώνης Ψάλτης (Νομικός, ποιητής)

Κοινό περιορισμένο. Κρατήσεις θέσεων: 2410253097

και σε live streaming

Κυριακή 8/11 Μουσουλμανικό Τέμενος (Γενί Τζαμί)

19:00- 22:00

διαδικτυακή παρουσίαση «To Τεράστιο Οικοδόμημα της Ανάμνησης» (Τhe Vast Edifice of Memory) -Πειραματικό, συνεχώς εξελισσόμενο βίντεο, με υλικό προφορικών μαρτυριών πολιτισμικών πρακτικών που σχετίζονται με τη διατροφή και την υγεία. Ομάδα: Η Κληρονομιά της Γεύσης -The Heritage of taste.

Σεμινάρια:

Τα σεμινάρια αναβάλλονται για μια επόμενη πιο ευνοϊκή διοργάνωση

Concept-Υλοποίηση-καλλιτεχνική διεύθυνση: Ρούλα Καραφέρη

Συνεργαζόμενη εικαστική επιμελήτρια: Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου

Οργάνωση-εκτέλεση παραγωγής: OFF ART- σκηνικές παρουσίες, Γιώτα Μάνου, Μαρία Ζησοπούλου, Σάκης Γκαλτέμης

Τεχνική υποστήριξη: Γρηγόρης Καραφέρης, Νίκος Ντούλας

Video: Σωτήρης Παππάς

Video post-production: ZornGottes

Live camera: Γιάννης Χαρισούλης

Φωτογραφία: Αποστόλης Ζαχαράκης

Γραφιστικά: Κος Μαρκάτος

Web Design – Technologies : small studio

Η ομάδα OFF ART– σκηνικές παρουσίες ιδρύθηκε το 2003, από την χορεύτρια και χορογράφο Ρούλα Καραφέρη, μέλος του επαγγελματικού Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων.

Από το 2014 η ομάδα έχει ως δημιουργική της βάση τον Μύλο του Παππά, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαιων.

Το φεστιβάλ OPEN NIGHTS είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας.

Ένα φεστιβάλ που ενώ εστιάζει στην τέχνη του χορού, είναι παράλληλα το πρώτο διακαλλιτεχνικό αλλά και διεπιστημονικό φεστιβάλ πανελληνίως.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά χαίρει της υποστήριξης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

offartdance@gmail.com, offart.gr, https://www.facebook.com/offartdance &

2410 253097 /6932 853971

https://www.opennightsfestival.com/