Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, προσδιορίζοντας την αλληλοσυναρτώμενη σχέση των Εικαστικών Καλών Τεχνών με τον Κινηματογράφο (ο οποίος-υπό προϋποθέσεις-είναι μια σπουδαία μορφή εικαστικής έκφρασης), υλοποιεί το πρόγραμμα Αγωνία και Έκσταση: Το Σινεμά των Εικαστικών. Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τους τρόπους με τον οποίους ο κινηματογράφος καταγράφει την αγωνιώδη αναζήτηση της έμπνευσης των καλλιτεχνών, ώστε να επιτύχουν την «Τέλεια Τέχνη». Το αγωνιώδες αυτό κυνήγι αποτυπώνεται, είτε μέσα από βιογραφίες σπουδαίων εικαστικών, είτε μέσα από πρωτότυπες ιστορίες ανάλογης θεματολογίας.

Ο βασικός προγραμματισμός περιλαμβάνει-ανά τακτά χρονικά διαστήματα-τις προβολές τεσσάρων σπουδαίων κινηματογραφικών ταινιών στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, οι οποίες-κάθε φορά-θα συνοδεύονται από συζήτηση, η οποία θα αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα:

α) κινηματογραφική ανάλυση της ταινίας

β) ανάλυση του βασικού (εικαστικού) θέματος της ιστορίας

Οι ταινίες που πρόκειται να προβληθούν είναι οι εξής:

1. Ο Μύλος και ο Σταυρός (Τετάρτη 15/2/2017)

2. Πόθος για τη ζωή (θα ανακοινωθεί)

3. Αγωνία και Έκσταση (θα ανακοινωθεί)

4. Φρίντα (θα ανακοινωθεί)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Ο ΜΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ (THE MILL AND THE CROSS) ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΛΕΒΑΡΗ 2017

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λεχ Μαγιέφσκι

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ρούτγκερ Χάουερ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Μάικλ Γιορκ

Υπόθεση:

Φλάνδρα, 1564. Ο Φλαμανδός ζωγράφος Πίτερ Μπρύγκελ ο Πρεσβύτερος, ετοιμάζεται να δημιουργήσει τον νέο του πίνακα. Ο Πίτερ έχει ένα μεγάλο όραμα να υλοποιήσει. Έχει φανταστεί έναν πίνακα με 500 ανθρώπινες φιγούρες, που να πλαισιώνουν τη διαδρομή του Χριστού προς τον Γολγοθά. Όμως, ο Μπρύγκελ δεν θέλει να κάνει έναν απλό θρησκευτικό πίνακα. Σκοπός του είναι να βάλει το κεντρικό θέμα, το μαρτύριο του Χριστού, χαμένο κάπου ανάμεσα στο πλήθος. Οι άλλοι φαίνονται απορροφημένοι από τα δικά τους προβλήματα και βάσανα. Και όχι άδικα. Ο Μπρύγκελ φτιάχνει τον πίνακα μέσα σε μια ταραχώδη εποχή, καθώς ο πόλεμος των θρησκειών βράζει στη Δυτική Ευρώπη, σκορπίζει μαρτυρικό θάνατο και πυροδοτεί την μισαλλοδοξία, την έχθρα και τα μίση ανάμεσα στους λαούς. Η Φλάνδρα βρίσκεται υπό Ισπανική κατοχή. Ο αυστηρός βασιλιάς της Ισπανίας, Φίλιππος ο Β’, ένθερμος καθολικός, επιβάλλει τη θρησκεία του στις περιοχές που έχουν προσφάτως ασπαστεί τον προτεσταντισμό. Ο Μπρύγκελ βλέπει γύρω του απλούς ανθρώπους να αρπάζονται, να φυλακίζονται, να βασανίζονται και να θανατώνονται με φριχτό θάνατο, ως αιρετικοί. Ο ζωγράφος λοιπόν ενσωματώνει τέτοιους ανθρώπους στα σκίτσα του, που δίνουν μορφή στους χαρακτήρες του πίνακά του, και αποκαλύπτει το διπλό θρησκευτικό μαρτύριο: τα πάθη του Χριστού αλλά και τα πάθη των συνανθρώπων του, που υποφέρουν από έναν αμείλικτο κατακτητή. Δίπλα του, βρίσκεται ο φίλος του και συλλέκτης έργων τέχνης, Γιόνγκελινγκ, ένας άνθρωπος με ανοιχτό πνεύμα, που βλέπει κι αυτός με βαθιά δυσαρέσκεια όσα συμβαίνουν στη χώρα του. Η τραγική μητέρα ενός νέου που εκτελέστηκε, θα δώσει την έμπνευση για την απεικόνιση της Παρθένου Μαρίας. Ένας μυλωνάς, θα πάρει τη θέση του Θεού που τα πάντα θωρεί, καθώς ο μύλος του βρίσκεται πάνω σε έναν ψηλό βράχο, βλέποντας κάτω τα άσχημα συμβαίνουν στην πεδιάδα. Και σιγά σιγά, ο πίνακας αρχίζει να σχηματίζεται και ο Μπρύγκελ να δημιουργεί ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας τέχνης...