Το λογοτεχνικό περιοδικό Θράκα, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Κύκλου Ποιητών, διοργανώνει και φέτος το 5ο κατά σειρά Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης.

Η λογική και η φιλοσοφία του Πανθεσσαλικού Φεστιβάλ Ποίησης είναι συνδεδεμένη με τη λογική και τη φιλοσοφία του περιοδικού Θράκα. Στόχος εκτός από το να γίνει ένας θεσμος για την πόλη της Λάρισας ήταν να ξεπεράσει την έννοια του τοπικού καθώς και η ανάδειξη και παρουσάση της ποίησης έξω από αποστειρωμένα περιβάλλοντα.

Το Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ είναι μία από τις λίγες λογοτεχνικές εκδηλώσεις που το κοινό της είναι έξω από τον κλειστό χώρο της λογοτεχνίας. Είναι μια γιορτή της ποίησης όπου οι ποιητές και οι θεατές είναι ελεύθεροι να καπνίσουν, να πιούν να μοιραστούν σκέψεις, να προβληματιστούν και στο τέλος της κάθε βραδιάς, ακόμα και να χορέψουν και να διασκεδάσουν.

Η αντικομφορμιστική λογική του και η εξωστρέφεια του, το έχουν κάνει δημοφιλή στους νέους λογοτέχνες της χώρας μας αλλά κα στη νεολαία της πόλης, η οποία είναι και η συντριπτική πλειοψηφία του κοινού.

Φέτος πρώτη φορά το Φεστιβάλ θα είναι διήμερο,με λογοτεχνικές παρεμβάσεις, ποίηση, συναυλία και πάρτυ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος εκτός από τους ποιητές με καταγωγή τη Θεσσαλία θα συμμετάσχουν και προσκεκλημένοι ποιητές από κάποια τιμώμενη περιοχή (πριν 2 χρόνια η Δράμα, πέρσι οι Νησιώτες ποιητές). Φέτος το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί με τιμώμενη την πόλη της Καβάλας. Η 2ημερη γιορτή της ποίησης θα κλείσει με συναυλία των Χειμερινών Κολυμβητών. Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 17 Μαρτίου

21:30 Mosh Pit Booze Bar

(Κουμουνδούρου 16)

Ποιητική Perfomance

Συμμετέχουν οι ποιητές:

Θάνος Γώγος

Χρήστος Διαμαντής

Σταύρος Καρακωνσταντάκης

Γεωργία Κολοβελώνη

Θανάσης Κριτσινιώτης

Πέτρος Σκυθιώτης

Βάσω Χριστοδούλου

Αντώνης Ψάλτης

23:00 party :

"You shouldn't let the poets lie to you II"

Επιλέγουν μουσική ο Θάνος Γώγος

και η Ράνια Παπακώστα

μαζί τους η dj Sonic blue

(ελεύθερη είσοδος)

Σάββατο 18 Μαρτίου

21:15 Stage

(Ήρας και Φιλίππου)

Παρουσιάζει ο Γιάννης Μπασκόζος

Τιμώμενη πόλη : Καβάλα

Ποίησή τους διαβάζουν οι :

Γιώργος Αλισάνογλου

Δήμητρα Κατιώνη

Δημήτρης Λεοντζάκος

Γεωργία Τριανταφυλλίδου

Μαζί τους οι ποιητές :

Φοίβη Γιαννίση

Στάθης Ιντζές

Δημήτρης Καρακίτσος

Ελευθερία Κυρίτση

Θεόδωρος Μπασιάκος

Σωτήρης Παστάκας

Γιώργος Σαράτσης

Ακολουθεί συναυλία των Χειμερινών Κολυμβητών

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές σε 5/8 στη Λάρισα.

-

Είναι γνωστή η σχέση των Χειμερινών Κολυμβητών με τη Λάρισα. Πολλά από τα πρώτα τους τραγούδια γράφτηκαν εκεί μεταξύ 1970 και 1972 κατά την 24μηνη παραμονή εκεί ως σμηνίτη του εμψυχωτή, τραγουδοποιού και ερμηνευτή του σχήματος Αργύρη Μπακιρτζή.

Ο δρόμος «γλιστράει» ανάμεσα στους χαμηλούς λοφίσκους του κάμπου της Λάρισας, Ο Παγασητικός γράφτηκε σε μια απογευματινή έξοδο, το Καφέ Αμάν ήταν ένα ουζερί στο κέντρο της Λάρισας. Η καντάδα «Κάθε στιγμή η σκέψη μου» γράφτηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της και ακόμη εκείνη την περίοδο γράφτηκαν οι Γερμανίες, το Ποδόσφαιρο στα χρόνια της χούντας, το Όταν θα ρθεί το καλοκαίρι κ.ά..

Κατά τις απογευματινές εξόδους του ο τότε σμηνίτης κατέφευγε στο σπίτι του Τάκη Τλούπα, φωτογραφίες του οποίου κόσμησαν το εξώφυλλο του πρώτου τους δίσκου, το οπισθόφυλλο του δεύτερου και πολλά ένθετα απ’ τους κατοπινούς.

Στη Λάρισα θα κατέλθουν πέντε απ’ αυτούς και έτσι ονόμασαν το σχήμα Χειμερινοί Κολυμβητές σε 5/8, αφού οκτώ είναι τα βασικά μέλη του συγκροτήματος και τα 5/8 ρυθμός που χρησιμοποιούν σε αρκετά τραγούδιά τους.

Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα εφ’ όλης της ύλης, τραγούδια από την 35χρονη παρουσία των Χ.Κ. στη μουσική σκηνή με οκτώ δίσκους και άλλα ανέκδοτα.

Όπως γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, θα διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους ανάλογα με το ακροατήριο, τη διάθεσή τους αλλά και επηρεαζόμενοι προφανώς από την ιδιαίτερη πολιτική και γενικότερα πολιτιστική συγκυρία.

Το συγκρότημα θα εμφανιστεί στη Λάρισα με την εξής σύνθεση:

Aργύρης Μπακιρτζής: φωνή

Κώστας Βόμβολος: ακκορντεόν

Μιχάλης Σιγανίδης: κοντραμπάσσο, φωνή

Κώστας Σιδέρης: τζουράς, φωνή

Χάρης Παπαδόπουλος: μπουζούκi