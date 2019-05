Στο πλαίσιο του προγράμματος START - Create Cultural Change, η πολιτισμική πρωτοβουλία The Heritage of Taste παρουσιάζει αποτυπώσεις προφορικών μαρτυριών ανθρώπων παλαιότερων γενεών και διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών που κατοικούν στη Λάρισα.

Η ομάδα του The Heritage of Taste, μελετά πολιτισμικές πρακτικές που σχετίζονται με τη διατροφή και την υγεία, μέσω προφορικών μαρτυριών ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.

Καθ’όλη τη διάρκεια της έρευνας, ανεκτίμητη ήταν η βοήθεια του Δήμου Λαρισαίων και ιδιαίτερα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού κι Επιστημών και της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής. Χάρη στην αμέριστη υποστήριξή τους, οι προφορικές αυτές μαρτυρίες συλλέχθηκαν και τώρα ετοιμάζονται να «εισέλθουν» στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων, απαντώντας σε κάποια από τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα του The Heritage of Taste: Μπαίνει η μνήμη στο μουσείο; Και τι γεύση έχει;

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 στις 20.00, στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων στον Μύλο του Παππά.

Πρόγραμμα

-Χαιρετισμοί Επισήμων

Πάνος Σάπκας, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών

Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

-«Μπαίνει η μνήμη στο μουσείο;», Φανή Καλοκαιρινού, Διευθύντρια Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας - Επιστ. Υπεύθυνη Μουσείου Σιτηρών και Αλεύρων

-«The Heritage of Taste», Κλαίρη Μπακούρα, Επιμελήτρια πρωτοβουλίας

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει “οπτικές” αφηγήσεις στις οθόνες του μουσείου, τις οποίες θα διαδεχθούν γαστρονομικές "αναπαραστάσεις" στην αυλή του Μύλου, με τις εξαιρετικά γενναιόδωρες χορηγίες των γαλακτοκομικών Βασιλίτσα, των κρασιών Καριπίδη, των αναψυκτικών Κλιάφα, του Φρουρίου και του Just Winebar.

Σας περιμένουμε για αφηγήσεις γεύσεων και γιατρικών!