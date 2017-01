Το Φεστιβάλ «Μουσικότροπο» συνεχίζει να μας προτείνει διαφορετικούς τρόπους να έρθουμε κοντά στη μουσική, διοργανώνοντας συναυλίες με διακεκριμένους σολίστες και σύνολα, και εργαστήρια με εκπαιδευτικό, ψυχολογικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Έτσι, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 20:30 στο ΔΩΛ, θα ακούσουμε ακορντεόν, μαντολίνο, πιάνο, βιολί και κόντρα μπάσο. Από αυτά τα όργανα αποτελείται το φημισμένο μουσικό σύνολο Plaza Ensemble που θα ερμηνεύσει έργα του Μάνου Χατζιδάκι.

Στα φωνητικά θα έχουμε αυθεντικές φωνές του συγκεκριμένου ρεπερτορίου, τους Ανδρέα Καρακότα, Έλσα Μουρατίδου και Μανώλη Χατζημανώλη. Επίσης, θα συμμετέχει η μικτή χορωδία του ΔΩΛ, σε διδασκαλία Δημήτρη Καρβούνη.

Πρόκειται για μια μεγάλη «Χατζιδακική» γιορτή.

Μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη με τίτλο «Στην πλατεία του Μάνου Χατζιδάκι».

Αίθουσα Συναυλιών Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

Ώρα Έναρξης 20:30

Τιμή Εισιτηρίου: κανονικό: 10€, μειωμένο: 5€ (Φοιτητές, Σπουδαστές, Κάρτα Ανεργίας)

Βιωματικό εργαστήριο

Το Σαββατοκύριακο 4 Φεβρουαρίου, το πρόγραμμα "η μουσική αγαπά τον αυτισμό" του Ιδρύματος Ωνάση ταξιδεύει στη Λάρισα. Θα γίνει ένα βιωματικό εργαστήριο ενηλίκων αφιερωμένο στα παιδιά που ανήκουν στο ευρύ φάσμα του αυτισμού.

Με μουσικούς όρους, όπως ταχύτητα, ρυθμός, ένταση και ηχόχρωμα, καλούνται οι συμμετέχοντες να παίξουν και να αναλάβουν το ρόλο του παιδιού και του γονέα.

Προϋποθέσεις: Το εργαστήρι εμπεριέχει κίνηση και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και να έχουν μαζί τους ένα μαξιλάρι καθίσματος. Οι συμμετέχοντες που έχουν κινητικά προβλήματα θα πρέπει να το αναφέρουν κατά την κράτηση της θέσης.

Σχεδιασμός δράσεων:Χριστίνα Παναγιωτάκου, μουσικολόγος-μουσικοθεραπεύτρια. Συντελεστές: Ελευθερία Μαυρογιάννη, Γεωργία Παπαμιχαήλ, Σπύρος Σουλαδάκης, Guido de Flaviis.

Αίθουσα Ήβη Βοζαλή Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

Σάββατο, 1ο Γκρουπ 10:00-12:00, 2o Γκρουπ 13:00-15:00

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη η κράτηση www.mousikotropo.gr

{Το Plaza Ensemble ιδρύθηκε το 2002 από τους Θανάση Μπιλιλή (πιάνο), Άκη Αρχοντή (βιολί), Κώστα Τσούγκρα (ακορντεόν) και Γιάννη Πολυμενέρη (κοντραμπάσο) με σκοπό την ερμηνεία έργων ευρείας απήχησης στο πλατύ κοινό που, συγχρόνως όμως, αντικατοπτρίζουν την ακαδημαϊκή παιδεία καθώς και την ουσιαστική καλλιτεχνική αξία των δημιουργών τους.

Τα μέλη του ensemble έχουν σπουδάσει μουσική (ερμηνεία, θεωρία, σύνθεση, ενορχήστρωση) σε Ωδεία, Μουσικές Ακαδημίες και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και συμμετέχουν τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια σε συναυλίες και ηχογραφήσεις πολλών και διαφορετικών ειδών μουσικής (κλασική μουσική, σύγχρονη μουσική, κινηματογραφική μουσική, έντεχνο ελληνικό τραγούδι, nuevo Tango, jazz και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική, κα).

Κάθε οργανικό ή φωνητικό έργο που ενσωματώνεται στο ρεπερτόριο του ensemble προσαρμόζεται και ενορχηστρώνεται από τα μέλη του, με στόχο τόσο την προβολή της ιδιωματικής ηχητικής παλέτας του σχήματος, όσο και την πρόταση μιας πρωτότυπης ενορχηστρωτικής και ερμηνευτικής άποψης της αρχικής συνθετικής ιδέας.

Το ρεπερτόριο του ensemble περιλαμβάνει μουσική του Astor Piazzolla, του Nino Rota, του Μάνου Χατζιδάκι, πορτογαλέζικα Fados, μουσική από τον ευρωπαϊκό και διεθνή κινηματογράφο, σύγχρονη μουσική και σύγχρονο αυτοσχεδιασμό.

Το Plaza Ensemble έχει εμφανιστεί στην Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής (2006, 2008, 2010, 2012, 2016), σε συναυλίες των 40ων και 42ων ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ (2005 και 2007), στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (2010), στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ (2014, 2016) και στην αίθουσα της ΚΟΘ (Κυριακάτικα πρωινά 2015), στη Ζυρίχη (Herbst in der Helferei, 2006), στην Αθήνα (Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών 2004 και 2006, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 2009, Μουσείο Μπενάκη 2013, Ίδρυμα Κακογιάννη 2013), στη Ρόδο (2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου, 2008), και αλλού.

Επίσης, έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους τραγουδιστές, όπως την Σόνια Θεοδωρίδου, τον Δώρο Δημοσθένους, τον Ανδρέα Καρακότα, τον Μανώλη Χατζημανώλη, την Έλσα Μουρατίδου, την Γιούλα Μιχαήλ, καθώς και με τη γαλλική χορευτική ομάδα "Anassa". Το 2011 κυκλοφόρησε σε CD η συνεργασία με τη Σόνια Θεοδωρίδου υπό τον τίτλο "Songs from the Big Screen" (Human Voice Productions, Berlin)}.