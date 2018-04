Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χορού «Ο Μύλος Χορεύει» που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων με τον καλλιτεχνικό συντονισμό και επιμέλεια της ομάδας χορού OFF ART, παρουσιάζεται την Τετάρτη 25 Απριλίου στις 21.30, η αυτοσχεδιαστική performance "Walking the Dog".

Μύλος του Παππά, κεντρικό κτήριο, 2ος όροφος

Είσοδος: 5€

Walking the Dog

Όλοι έχουμε στιγμές που χρειαζόμαστε μία βόλτα για να χαλαρώσουμε.

Πώς μπορεί όμως να εξελιχθεί ένας τέτοιος περίπατος με φίλους;

Τι γίνεται εάν αρχίσουμε να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας;

Πόση διαφορά έχει η επικοινωνία με τον εαυτό μας σε σύγκριση με την επικοινωνία με άλλους; Είμαστε σε θέση να εκφράσουμε κατανοητά αυτό που υπάρχει στο μυαλό μας ως έννοια ή ως αίσθηση;

Πόσο μπορούν να μας καταλάβουν οι άλλοι;

Τι υπάρχει ανάμεσα στο χάσμα επικοινωνίας; Σε τι μέγεθος η αντίληψη του καθενός για το περιβάλλον καθορίζει τη σχέση του με τους άλλους;

Πόσο εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις; Ξέρουμε τελικά τι θέλουμε να πούμε ή μήπως οι αντιδράσεις των άλλων μας κάνουν να απομακρυνόμαστε από τις αρχικές μας προθέσεις;

Δύο χορεύτριες και ένας μουσικός συναντιούνται και αφήνονται σ’ ένα παιχνίδι άμεσου αυτοσχεδιασμού. Καθοδηγούμενοι από τους συνειρμούς τους, δημιουργούν ένα περιβάλλον επικοινωνίας μεταξύ τους. Σε αυτό το πλαίσιο αρχίζουν να γεννιούνται τα παραπάνω ερωτήματα. Άραγε βρίσκεται κάπου η απάντηση;

Χορός: Σήλια Καραβασίλη, Δανάη Χριστακάκου

Μουσική: Πασχάλης Ιγνατιάδης