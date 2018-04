Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας ξεκινά τη συνεργασία του με το Κρατικό Αρχαιολογικό Μουσείο Βαρσοβίας και φιλοξενεί την έκθεση «Μεσαιωνικοί θησαυροί / Treasures of the Middle Ages».

Η έκθεση, που θα διαρκέσει από τις 26 Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, θα παρουσιάσει στο κοινό της Θεσσαλίας αντικείμενα από το Κρατικό Αρχαιολογικό Μουσείο Βαρσοβίας, τα οποία, με τη μορφή περιοδεύουσας έκθεσης, πρωτοπαρουσιάστηκαν το 2007 και έκτοτε έχουν ταξιδέψει σε πολλές πολωνικές και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Πρόσφατα η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Τα εκθέματα, κοσμήματα και περίτεχνα εξαρτήματα ένδυσης, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο αντιπροσωπευτικά και πολύτιμα δείγματα των συλλογών του Κρατικού Αρχαιολογικού Μουσείου Βαρσοβίας. Προέρχονται όλα από αρχαιολογικές θέσεις στην Πολωνία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία και χρονολογούνται στον πρώιμο μεσαίωνα, κυρίως στον 11ο-13ο αι.

Δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, βραχιόλια, πόρπες, περίαπτα, περιδέραια, σταυροί, κοσμήματα κεφαλής και άλλα, φτιαγμένα από γυαλί, χαλκό, ασήμι και χρυσό, τα περισσότερα πλούσια διακοσμημένα, αποτελούν αντικείμενα σπουδαίας καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας, που μαρτυρούν τόσο το υψηλό επίπεδο των ντόπιων τεχνιτών όσο και το εκλεπτυσμένο γούστο των κατόχων τους.

Η παρουσίαση αρθρώνεται σε εννέα θεματικές ενότητες, ανάλογα με το είδος, τη χρήση και την τεχνική κατασκευής και διακόσμησης των αντικειμένων. Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί ο περίφημος «Θησαυρός του Borucin», ένα σύνολο πολύτιμων αντικειμένων, που χρονολογούνται στον 11ο αι. και βρέθηκαν στο Borucin της κεντρικής Πολωνίας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και με πρωτοβουλία της κ. Λίλας ντε Τσάβες, Προέδρου του Heritage and Museums και Γενικής Γραμματέα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φίλων Μουσείων.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018.

Διάρκεια έκθεσης έως 30-9-2018.