Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τριήμερο πένθος για τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών της Ανατολικής Αττικής, αναβλήθηκαν οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ «με θέα το Αιγαίο» το τριήμερο 27,28 και 29 Ιουλίου.

Το νέο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που έχουν αναβληθεί έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 19.30 ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΘΕΑΤΡΟ ΔΡΟΜΟΥ»

ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟ 21.00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ GOING THROUGH

ΣΚΛΗΘΡΟ 21.00 ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ;»

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ (ΛΙΜΑΝΙ) 21.00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

ΟΜΟΛΙΟ (ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΜΠΩΝ) 21.00 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΕΝΑ ΠΟΛΥ- ΠΟΛΥ ΑΣΤΕΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΚΗΤΗ 21.00 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΑΙΓΑΝΗ 21.00 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «Η ΝΕΡΑΪΔΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΡΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.

ΣΤΟΜΙΟ 21.00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ»

ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟ 21.00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ «ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΒΡΗ

ΣΚΗΤΗ 21.00 «ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ» ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ.

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΛΙΜΑΝΙ- ΒΕΛΙΚΑ 8.00 ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10 ΧΛΜ.

ΒΕΛΙΚΑ ΘΕΑΤΡΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 21.00 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ» «ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΣΕΞΠΗΡ;»

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 21.00 “SEA AND CINEMA” ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ART FOOLS.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑΓΓΑΛΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.