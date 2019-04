Στο πλαίσιο του 4ου φεστιβάλ Open Nights που διοργανώνεται από την ομάδα χοροθεάτρου OFF ART και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων από τις 28 Μαρτίου -14 Απριλίου με βάση το Μουσουλμανικό τέμενος (Γενί Τζαμί) αλλά και εκδηλώσεις στον Μύλο του Παππά και στο Stage,

παρουσιάζεται την Τρίτη 2 Απριλίου στις 21:00 στο Γενί τζαμί, η εικαστική περφόμανς ''Still'' από την ομάδα Eerie (Λάρισα).

Περφόρμερ: Θεόφιλος Χατζηαριστεράς, μουσική: Βασίλης Αγγελής

Διάρκεια: 40 λεπτά

Είσοδος ελεύθερη

Μια περφόμανς στην οποία επιλέγεται η ακινησία ως μέσο έκφρασης μιας εκδοχής της Αιδούς όπως την βιώνει κάποιος, ο οποίος κουβαλώντας τον "θόρυβο" των αναιδών ανθρώπων, αποφασίζει να εισέλθει στην κατάσταση αυτή.

Η μουσική παίζει πολλαπλό ρόλο κι έρχεται σε αντίθεση με την πλήρη στατικότητα. Έτσι, εκφράζονται τα στάδια τα οποία ως συνέπεια της απόφασης, οδηγούν τον περφόρμερ από τη δοκιμασία, στη μετεξέλιξη και εν τέλει στη μόνιμη ακινησία. Ο θεατής καλείται να θέσει εαυτόν ως μέρος της δράσης βιώνοντας και αλληλοεπιδρώντας με αυτή.

“Κουβαλώ την ντροπή των χωρίς αιδώ ανθρώπων, Απόφασισα να εισέλθω στην απραξία. Ντρέπομαι και για τους άλλους, να γίνω ένας απ’ αυτούς. Μένω ακίνητος - αθόρυβος στους εκκωφαντικά κενούς ήχους τους. Οι Σειρήνες με καλούν μα δεν τις ακολουθώ. Εμμένω στην ακίνητη κατάφαση , Αλλάζω - Αλλάζουν - Αλλάζει ο κόσμος μου , Ξεπερνώ τη δίνη. Εξόδιος. Απόκοσμος.

Ορίστηκα εκ νέου μα συνεχίζω ακίνητος”.

Το σχήμα Eerie αποτελείται από τους Βασίλη Αγγελή και Θεόφιλο Χατζηαριστερά. Ο Βασίλης Αγγελής είναι ιδρυτικό μέλος της μουσικής μπάντας «Aisopos» με 2 albums έως τώρα. Συνθέτει μουσικά θέματα στο προσωπικό label «Target Audience». Είναι επίσης μέλος στο Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού «Δίχως Ωμέγα».

Ο Θεόφιλος Χατζηαριστεράς είναι μέλος καλλιτεχνικών ομάδων με δραστηριότητα στις παραστατικές τέχνες. Έχει συμμετάσχει σε performances με την ομάδα OFF ART. Γράφει ποιήματα και πεζά έργα με δύο σημαντικές, έως τώρα, διακρίσεις σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Κείμενά του έχουν χρησιμοποιηθεί για καλλιτεχνικές παρουσιάσεις - performances.