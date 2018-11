Στο Άαλμποργκ της Δανίας μετέβη αντιπροσωπεία του Δήμου Κιλελέρ με επικεφαλής το Δήμαρχο Θανάση Νασιακόπουλο.

Βασικός σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερωθεί η αντιπροσωπεία του Δήμου Κιλελέρ για τις νέες τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας για τις δυνατότητες αξιοποίησης τοπικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και πιο συγκεκριμένα βιομάζας (οργανικά απόβλητα) ως εναλλακτικά καύσιμα για παραγωγή ενέργειας με σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, σε περιοχές με υψηλό δυναμικό όπως η ευρύτερη περιοχή του Δ. Κιλελέρ.

Επιπλέον για την δυνατότητα χρήσης άχυρου σε συνδυασμό με οργανικά απόβλητα, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή βιοαερίου. Με δεδομένο το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 2.000.000 τόνοι άχυρου ετησίως αδιάθετα, είναι δυνατόν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για μια νέα ουσιαστική, ισχυρή και κερδοφόρα αγορά βιοαερίου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Δ. Κιλελέρ έχοντας σαν πρώτη ύλη το άχυρο σιτηρών.

Στα πλαίσια αυτής της αποστολής, είχαν προγραμματιστεί επισκέψεις,

· στη μονάδα Grøngas biogas plant στη Vendsysel/ North Jutland

· στην εταιρεία C. F. Nielsen στο Baelum.

· Στην εταιρεία Easy-AgriCare A/S. στο Nykøbing Mors.

Η αντιπροσωπεία σε πρώτη φάση είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει τη δυνατότητα δημιουργίας μονάδας παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα στην περιοχή των Δήμων με ιδιαίτερο σημείο αναφοράς την εκτίμηση του δυναμικού της στην ευρύτερη περιοχή.

Το θεωρητικό δυναμικό βιομάζας στο Δήμο Κιλελέρ, σύμφωνα με μελέτη που έγινε από Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ύστερα από παραγγελία του Δήμου ανέρχεται σε τέτοιες ποσότητες που είναι ικανές να λειτουργήσουν μονάδα ηλεκτροπαραγωγής εγκαταστημένης ισχύος 15 MWe. Ο δήμαρχος Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε μετά την επιστροφή από τη Δανία ότι «…ο Δήμος Κιλελέρ είναι μια δυναμική αγροτική περιοχή με συνολική αγροτική γη 793.104 στρεμμάτων εκ τω οποίων το 62.6% καλλιεργούνται με σιτηρά. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου λειτουργούν επίσης κτηνοτροφικές και τυροκομικές μονάδες τα απόβλητα των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλά. Γνωρίζουμε ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει έντονη πολιτική βούληση για τη χρήση καυσίμων άχυρου με στόχο την μείωση εισαγωγών ορυκτών καυσίμων.

Ειδικότερα, στο Danish Energy Technology Development and Demonstration Programme (EUDP) 2017-2020 της Δανίας, αναφέρει συγκεκριμένα, ο τομέας ανάπτυξης της βιοενεργείας στην Δανία θα βασίζεται τα επόμενα χρόνια πάνω στην μεταχείριση και επεξεργασία του άχυρου για παραγωγή βιοαερίου.

Γι’ αυτό, από τους πρώτους δήμους πανελλαδικά, ήρθαμε σε επαφή με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για την προώθηση και την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης του αχύρου και των κτηνοτροφικών και τυροκομικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος επισκεφθήκαμε μονάδες στη Δανία που αξιοποιούν το άχυρο και προτιθέμεθα άμεσα να επισκεφθούμε αντίστοιχη μονάδα στη Βουλγαρία η οποία χρησιμοποιεί το άχυρο για την παραγωγή βιοαερίου το οποίο μετατρέπει είτε σε ηλεκτρική ενέργεια είτε σε θερμότητα.

Ειδικά ο Δήμος Κιλελέρ αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη καύση των σιτοκαλαμιών. Οι αγρότες μας τιμωρούνται με υψηλά πρόστιμα από την ΕΕ για το συγκεκριμένο θέμα. Με την αξιοποίηση του αχύρου ευελπιστούμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα των προστίμων, ενώ την ίδια στιγμή οι αγρότες μας θα έχουν ένα επιπλέον έσοδο από την πώληση των αχύρων. Είναι προφανές ότι τα οφέλη της ενεργειακής επάρκειας από τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού των καυσίμων, τη βιώσιμη αειφορική διαχείριση, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση ενδογενών πηγών ενέργειας (κυρίως αχύρου)υπόσχονται καινοτόμες λύσεις για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης η παραγωγή και η χρήση βιομάζας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να δώσουν ώθηση στην επιχειρηματικότητα και να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας. Ο Δήμος Κιλελέρ έχει προχωρήσει στη μελέτη βιωσιμότητας του συγκεκριμένου έργου το οποίο εκτιμάται ότι θα αλλάξει τα ενεργειακά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή δίνοντας υπεραξία στο άχυρο.

Το δήμαρχο συνόδεψαν στο Άαλμποργκ οι αντιδήμαρχοι και πρόεδροι των Αγροτικών Συνεταιρισμών Πλατυκάμπου και Νίκαιας Ι. Κουκούτσης και Α. Ρεντζιάς, ο δημοτικός σύμβουλος Ι. Ζαχαριάς, ο υπηρεσιακός παράγοντας (μηχανολόγος μηχανικός) Ι. Κουκούτσης, ενώ από την πλευρά του ΚΑΠΕ την αποστολή συνόδευσε ο Χρ. Ζαφείρης του τμήματος βιομάζας και εκπονητής των σχετικών μελετών.