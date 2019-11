Το νέο βιβλίο του Φαρσαλινού Ιωάννη Φίκα που τιτλοφορείται «Οι Μύθοι του αρχαίου κόσμου» των εκδόσεων Σιδέρη, παρουσιάστηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου των Φαρσάλων.

Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο αποτυπώνει μύθους και τελετές από το σύνολο του παγκόσμιου πολιτισμού στα βάθη των αιώνων.

Παρουσιάζει με συγκριτικό τρόπο τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Ινδίας, του Θιβέτ, της Κίνας, της Ιαπωνίας, του Ιράν καθώς και τους μύθους των πολιτισμών του Μεξικού και του Περού.

Για το βιβλίο μίλησε η αντιδήμαρχος Φαρσάλων κ. Σοφία Χατζηπλή, η οποία τόνισε πως «αποτελεί μία ενδελεχή και πραγματικά εντυπωσιακή σε ότι αφορά το βάθος της έρευνας αλλά και της ιστορικής προσέγγισης, παρουσίαση μύθων από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Από τη χώρα μας, την πλούσια σε μυθολογία αρχαία Ελλάδα, μέχρι τη σαγηνευτική Άπω Ανατολή και τη μυστηριώδη Λατινική Αμερική».

Πρόσθεσε δε, ότι «ο κ. Φίκας αποτυπώνει με απόλυτη ευστοχία και σαφήνεια, τη σπουδαία και λαμπρή δαύτη αποστολή, που στο διάβα χιλιάδων χρόνων ανθρώπινης ιστορίας, οι μύθοι επιτελούν.

Τη μεταλαμπάδευση ηθών και αξιών που βρίσκουν διαχρονικά νόημα στο σήμερα. Που ως φάροι καθοδηγούν τον άνθρωπο στο τώρα και ως πυξίδες στο μετά. Γιατί όπως εύστοχα είχε πει ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, «όσο πιο πολύ πίσω πάμε στο παρελθόν, τόσο πιο μακριά στο μέλλον μπορούμε να δούμε».

Η κ. Χατζηπλή στάθηκε σε σειρά αποσπασμάτων από το βιβλίο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εκτενή παρουσίαση του Αχιλλέα, του βασιλιά των Μυρμιδόνων, «για τον οποίο – όπως εξήγησε - ο συγγραφέας, μέσα από τον μύθο, αποτυπώνει τη σύγκρουση του συναισθήματος και του θυμού, με το τίμημα της νομοτέλειας. Γιατί η μητέρα του η Θέτιδα, είχε προειδοποιήσει τον Αχιλλέα πως θα σκοτωθεί αμέσως αν θανατώσει το Μέμνονα.

Ο Αχιλλέας όμως, τυφλωμένος από το θυμό του θανάτου του καλού του φίλου Αντιλόχου, αψηφά τη θεϊκή προειδοποίηση, σκοτώνει τον Μέμνονα και επιτίθεται στην Τροία, αναζητώντας το δυστυχές πεπρωμένο του. Ένα πεπρωμένο βέβαια που κατά άλλες διηγήσεις που μεταφέρει ο κ. Φίκας, τον οδήγησαν στην αθανασία μαζί με τη Μήδεια, την Ελένη, την Ιφιγένεια και την Πολυξένη».

Η κ. Χατζηπλή κατέληξε λέγοντας πως «είναι πραγματικά συναρπαστικό το πώς ο συγγραφέας, παρά το βαθμό δυσκολίας που δημιουργεί στον αναγνώστη η μεταφορά πλειάδας λεπτομερών ιστορικών στοιχείων, καταφέρνει με συγκριτικό και ευανάγνωστο τρόπο να μεταφέρει μέσα σε μερικές εκατοντάδες σελίδες την πεμπτουσία, το νέκταρ αν θέλετε χωρίς να έχω διάθεση υπερβολής, των αρχετυπικών αληθειών από τη δημιουργία του κόσμου. Και μετά από αυτή την ευχάριστη αναγνωστική διαδρομή, δε χωρά καμία αμφιβολία, πως μέσα από τους μύθους του αρχαίου κόσμου, προβάλει διάπλατα η ενάρετη οδός της ανθρωπότητας».

Οργανωτικό και συντονιστικό ρόλο στην εκδήλωση είχε ο κ. Θανάσης Γακόπουλος, ο οποίος μίλησε για τον ίδιο το συγγραφέα, αλλά και για το βιβλίο του.

Χαιρετισμό απεύθυναν ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου και ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χρήστος Μπασαγιάννης. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσε το βιβλιοπωλείο «Πρότυπο» του κ. Νίκου Αγγελόπουλου.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

O Γιάννης Φίκας εργάζεται ως Director of Corporate Relations & Cooperative Education στο New York College και είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο State University of New York/ Empire State College. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών, και διδάκτωρ της φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάστηκε ως Executive Director for Learning Technologies στο American College of Greece από το 1995 ως το 2011 και δίδαξε φιλοσοφία της Αναγέννησης στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2001 ως το 2008. Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων με φιλοσοφικό και ανθρωπολογικό περιεχόμενο.