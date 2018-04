Ο Δήμος Φαρσάλων συμμετέχει στην πανελλήνια εθελοντική εκστρατεία "Let' s Do It Greece 2018", που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 29 Απριλίου.

Στο σχετικό κάλεσμα τονίζονται τα εξής:

"Την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. με σημείο αφετηρίας την πλατεία Δημαρχείου ενώνουμε τις δυνάμεις μας και επιχειρούμε να ομορφύνουμε την πόλη μας μέσα σε μία μέρα, καλλιεργώντας παράλληλα την αγάπη και το σεβασμό προς το περιβάλλον. Καλούμε όλους τους δημότες και τους τοπικούς φορείς να λάβουν μέρος στην Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία "Let' s Do It Greece 2018", η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας στην οποία ο Δήμος Φαρσάλων συμμετέχει για 7η συνεχή χρονιά".