Στις εργασίες του 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Φαρσάλων έλαβε μέρος και επίσημη τριμελής αποστολή του Δήμου Κίλιας, με τον οποίο ο Δήμος Φαρσάλων αδελφοποιήθηκε τον Απρίλο του 2018.

Την Ουκρανική αποστολή αποτελούσαν οι: Orysshak Olena, ιστορικός, Cherenyov Yuriy, καθηγητής Αγγλικών και Nedelchev Zhenya, μαθητής και οι οποίοι προέρχονταν από το σχολείο που φιλοξένησε, με παραδειγματικό τρόπο, την Ελληνική αποστολή κατά την παραμονή της στην Κίλια. Οι εκπρόσωποι της εκπαιδευτική κοινότητας της ουκρανικής πόλης, παρουσίασαν στο συνέδριο την εισήγηση με τίτλο: «LEVKE ISLAND. THE TRACES OF ACHILLES IN UKRAINE» (Λευκή νήσος. Τα ίχνη του Αχιλλέα στην Ουκρανία).

Ο Δήμος Φαρσάλων, σε συνεργασία με το 2ο Λύκειο της πόλη και δη με τον Διευθυντή αυτού, Βάιο Καρακοντάκη, φρόντισε για την επίσκεψη της Ουκρανικής αποστολής στο 2ο Λύκειο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας και περαιτέρω συνεργασίας των εκπαιδευτικών κοινοτήτων των δύο πόλεων. Κατά την επίσκεψή τους οι Ουκρανοί παρακολούθησαν το μάθημα της Χημείας. Ο καθηγητής Χημείας του σχολείου, Χρήστος Ανδρεόπουλος, έκανε ένα πείραμα, δείχνοντας τον τρόπο διεξαγωγής του σχετικού μαθήματος στα Φάρσαλα. Παρακολούθησαν, επίσης, μάθημα ιστορίας του καθηγήτή Κώστα Καραγιάννη. Οι καθηγητές και μαθητές των δυο σχολείων συζήτησαν για τα εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών. Οι Ουκρανοί πρόσφεραν δώρα στους Έλληνες καθηγητές, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η εγκάρδια υποδοχή που τους επιφυλάχθηκε από τους εκπροσώπους του 2ου Λυκείου Φαρσάλων.