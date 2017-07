Τη δυνατότητα να σερφάρουν ασταμάτητα αυτό το καλοκαίρι δίνει η Wind στους συνδρομητές της με το νέο πακέτο GIGAfull. Όλοι οι συνδρομητές WIND & Q, συμβολαίου, καρτοκινιτής ή SimpleFi on the Go μπορούν να αποκτήσουν 15GB για 2 μήνες μόνο με 10€ μέχρι και τις 31.08.2017!

Η ενεργοποίηση του πακέτου GIGAfull γίνεται εύκολα μέσω SMS, ή online στα myWind / f2g.gr / myq.gr/ στα αντίστοιχα apps καθώς και σε όλα τα καταστήματα Wind.

H κατανάλωση των ΜΒ γίνεται ανά 1 ΚΒ με ανώτερη προτεραιότητα από τα υπόλοιπα ΜΒ από πακέτα ή προσφορές ενώ τα MBs που δεν καταναλώνονται κατά την περίοδο της προσφοράς δεν μεταφέρονται.

Τα δεδομένα της προσφοράς Gigafull αφορούν σε χρήση εντός Ελλάδος και μόνο 2GB της ενσωματωμένης χρήσης του πακέτου, μπορούν να καταναλωθούν και κατά την περιαγωγή από Ε.Ε. προς Ε.Ε. (Ζώνη 1).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το site www.wind.gr