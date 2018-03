O Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών συνδιοργανώνει με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας εκπαιδευτικό εργαστήρι- workshopμε τίτλο: «Erasmus for Young Entrepreneurs» την Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:30 – 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΘΕΒ (Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας).

Στη συνάντηση αυτή θα παρουσιασθεί το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες και θα συζητηθούν καλές πρακτικές αυτού. Το πρόγραμμα αφορά στη συνεργασία επιχειρηματιών από διαφορετικές χώρες με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Πιο αναλυτικά θα αναλυθούν θέματα όπως:

• Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

• Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν

• Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής

• Ποια είναι τα οφέλη συμμετοχής μιας επιχείρησης

Επίσης, στο κλείσιμο του εργαστηρίου θα γίνει σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού "Make the bestout of yourself" που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος RE-ENGAGE και έχει ως στόχο την ενίσχυση επιχειρηματιών προκειμένου να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την καλύτερη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Εισηγητές του εργαστηρίου θα είναι ο κ. Θοδωρής Αλεξάνδρου και η κα. Ευαγγελία Παπαϊωάννου, εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στον ΣΘΕΒ, στο e-mail: education@sthev.gr